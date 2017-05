Apr 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8781.70 NSE 46431.00 ============= TOTAL 55212.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07K56 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Apr-16 99.4821 10.3400 500.00 INE975F07DT5 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 0.00% 27-Apr-16 99.5962 9.5300 1000.00 INE804I07H72 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jan-17 116.7800 0.0000 2.50 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5544 7.6000 750.00 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 107.7300 0.0000 18.80 INE916DA7KC9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.85% 08-Mar-18 100.6228 8.4700 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9372 8.0500 1250.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 100.0232 8.3100 50.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.1111 7.8200 1000.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS 8.40% 14-Mar-19 101.1365 7.9400 150.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 15-Jan-20 112.6133 0.0000 500.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LTD 10.15% 11-Mar-20 102.9500 9.6500 2.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.7292 7.8600 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.0705 18.0000 20.00 INE226K07027 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Jul-20 106.7612 15.2500 750.00 INE039A08122 IFCI LIMITED 7.85% 15-Sep-20 100.0000 20.0000 0.90 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.2250 0.0000 9.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 101.6949 7.8900 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 101.5449 8.3400 350.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 30-Jan-22 103.9900 0.0000 13.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 104.4500 0.0000 19.00 INE535H08629 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 03-Aug-22 99.9500 9.1700 20.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.19% 22-Jan-23 101.7834 6.8400 196.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 102.4500 6.8700 0.50 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 107.2000 6.8700 0.50 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.9712 8.3200 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.5500 5.1800 4.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 102.1280 8.3000 250.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 99.2000 9.3600 15.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 99.9500 8.9300 50.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 100.6092 8.0900 50.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 102.2000 9.4900 65.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE 9.86% 02-Feb-26 102.0500 9.5200 93.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.0000 8.8300 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 110.6000 6.8700 1.00 INE787H07115 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.38% 21-Nov-27 104.1058 6.8400 100.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.36% 22-Jan-28 104.0045 6.8400 200.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 105.5077 6.8100 5.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 115.2700 6.8200 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 100.5241 7.2900 300.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 103.5934 6.9500 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.6200 0.0000 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.5400 0.0000 44.50 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 103.1329 7.0000 10.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.40% 22-Jan-33 105.6400 6.8200 4.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 101.5200 10.5400 74.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.5800 2.7100 52.00 INE691I08420 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 31-Mar-50 100.6400 9.4400 43.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.0000 0.0000 38.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 104.6740 10.9800 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.3900 4.6900 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0000 10.1200 13.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.6100 0.0000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.3800 9.8500 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.8142 0.0000 1.00 NSE === INE013A07K56 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 26-Apr-16 99.4821 10.0000 500.00 INE804I07ZZ1 ECL FINANCE LIMITED CNX BK 26-Apr-16 130.4428 9.5000 250.00 INE975F07DT5 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED -- 27-Apr-16 99.5962 9.2500 1000.00 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED -- 02-May-16 182.3760 10.5000 52.80 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 07-Jun-16 184.0000 0.0000 2.50 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 157.9802 7.9500 50.00 INE093J07189 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 23-Jun-16 182.5000 0.0000 2.50 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.16% 31-Jul-16 100.2779 7.7000 500.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.16% 31-Jul-16 100.2779 7.7000 250.00 INE648A09037 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 9.15% 10-Aug-16 100.5081 7.5600 250.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 11-Aug-16 154.0000 0.0000 3.00 INE804I07D01 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 19-Sep-16 165.5400 0.0000 38.40 INE804I07D19 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 19-Sep-16 157.9000 0.0000 5.80 INE804I07D43 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 30-Sep-16 103.6600 0.0000 62.50 INE804I07D76 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 30-Sep-16 96.2190 0.0000 13.80 INE918K07CB5 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NIF 30-Sep-16 91.9330 0.0000 4.50 INE804I07D50 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 30-Sep-16 103.6600 0.0000 3.80 INE093J07445 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 07-Nov-16 166.7000 0.0000 1.50 INE918K07DG2 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NIF 30-Nov-16 125.4610 0.0000 135.60 INE918K07DH0 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NIF 30-Nov-16 125.4610 0.0000 4.70 INE918K07DF4 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NIF 01-Dec-16 132.9010 0.0000 15.00 INE093J07510 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 14-Dec-16 137.8000 0.0000 1.50 INE804I07G99 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Jan-17 99.2200 0.0000 22.50 INE804I07G81 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Jan-17 104.9410 0.0000 11.50 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED -- 16-Jan-17 102.3460 0.0000 91.30 INE804I07H23 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 17-Jan-17 127.5240 0.0000 27.80 INE918K07EA3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 17-Jan-17 106.3030 0.0000 17.80 INE804I07H15 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 17-Jan-17 138.2650 0.0000 15.60 INE918K07EF2 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS NIFTY 25-Jan-17 110.7900 0.0000 66.70 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED -- 28-Jan-17 102.8441 9.2500 50.00 INE918K07EG0 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS NIFTY 30-Jan-17 115.1840 0.0000 97.30 INE804I07H72 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Jan-17 116.7260 0.0000 27.20 INE804I07H80 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Jan-17 110.8790 0.0000 27.00 INE804I07I06 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Jan-17 116.8260 0.0000 20.10 INE804I07I14 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Jan-17 115.2230 0.0000 5.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2789 7.5200 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2789 7.5200 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.6445 7.4500 1500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.6445 7.4500 650.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.20% 12-Mar-17 101.3392 7.5800 1.30 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0253 9.4000 50.00 INE036A07393 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 25-Mar-17 100.8800 10.2575 500.00 INE140A08SL0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 04-Apr-17 100.1002 9.0588 28.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 101.4966 7.6500 200.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 101.4966 7.6500 200.00 INE774D08GA8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 12.00% 11-May-17 102.8400 9.1100 25.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.1154 5.8065 250.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 100.8285 10.0800 22.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8838 7.7000 250.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-17 102.0127 7.7000 1.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 18-Sep-17 133.0000 0.0000 0.80 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7221 7.7000 2.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.4102 8.1335 250.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.90% 25-Feb-18 101.9504 7.7184 40.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 28-Feb-18 100.0200 9.3800 500.00 INE916DA7KC9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.85% 08-Mar-18 100.6228 8.4650 250.00 INE093J07CK0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 04-May-18 91.2900 0.0000 2.50 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 100.3393 8.2886 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 100.3393 8.3000 100.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.0399 8.0000 3500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.0399 8.0000 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.8915 7.8200 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.4179 7.9500 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.4179 7.9500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3125 7.7981 6.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.1140 10.5053 200.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Oct-18 100.0000 0.0000 23.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5890 7.7500 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5890 7.7500 50.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 100.0232 8.3000 1000.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 100.0232 8.3000 850.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.6128 7.7500 200.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.6128 7.7500 200.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED -- 01-Jan-19 100.3338 9.6648 50.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 101.0527 9.6700 50.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.1111 7.7400 2000.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.1111 7.7400 1000.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.4609 7.6800 250.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 27-Feb-19 100.8175 8.2500 250.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 27-Feb-19 100.8175 8.2500 250.00 INE359S07029 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT PRI 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 17.40 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.5656 7.8500 1000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.5656 7.8500 1000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.5843 7.8500 1.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.40% 14-Mar-19 101.1365 7.9500 150.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3051 7.5500 750.00 INE296A07KN5 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 29-Mar-19 100.5404 8.5700 150.00 INE383N08010 ADVINUS THERAPEUTICS LIMITED 8.90% 03-Apr-19 100.0000 8.9000 2200.00 INE093J07HY0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Apr-19 100.0000 0.0000 15.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0400 8.3800 29.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.6355 7.9500 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.6355 7.9500 100.00 INE752E07AZ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-19 103.4186 8.0000 11.30 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.75% 31-Aug-19 100.0000 17.7500 20.00 INE774D07OP2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.68% 04-Sep-19 100.0000 8.7022 250.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2900 9.0682 6.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.6105 8.0500 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.6105 8.0500 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.25% 12-Nov-19 98.0000 12.0000 4.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.8000 11.2200 2.00 INE088M07027 SAHYOG HOMES LIMITED SR-A 18.00% 17-Dec-19 100.0000 19.2600 60.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.3225 8.3000 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.3225 8.3000 500.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 101.1300 8.3600 3.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7372 7.9469 200.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.4773 8.0300 50.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 103.1122 7.9280 25.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.2705 7.9500 1150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.2053 7.9700 1050.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 15-Jun-20 112.6133 8.3200 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.7292 7.8500 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.2900 18.1100 90.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 101.9143 8.3980 20.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.4678 7.9400 350.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.4678 7.9400 200.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 102.3159 7.9040 20.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 101.3000 8.5094 11.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.4238 8.3800 30.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 101.6949 7.8800 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 101.5449 8.3400 1770.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 101.4662 8.3600 1030.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 101.4022 8.3800 20.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 106.1700 8.3600 3.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 104.1276 8.5000 13.00 INE752E07FP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-22 104.9709 8.1000 50.00 INE752E07FP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-22 104.9709 8.1000 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 105.6001 8.1000 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 105.6001 8.1000 50.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 104.5988 8.5000 19.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 105.3800 8.0000 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 105.3800 8.0000 200.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.9710 7.9973 250.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.9710 8.0000 250.00 INE787H07073 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.20% 15-Nov-22 101.4900 6.9000 217.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.5475 6.9000 200.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 104.5600 7.9984 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 104.5600 8.0000 100.00 INE660A08BP4 SUNDARAM FIN 9.75% 31-Jan-23 101.7200 9.3800 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.0121 6.9800 250.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 101.3000 8.4614 9.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.9438 8.6400 400.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 103.0577 8.1100 54.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.6019 8.9200 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.34% 28-Aug-24 106.7000 8.1900 6.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.2295 8.0700 20.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 105.2067 8.3500 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 105.7300 8.6000 525.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 101.1369 8.3000 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.2295 8.0900 900.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1038 8.1100 250.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 104.0600 9.3100 58.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.9816 8.0925 1650.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.8682 8.1100 1250.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.3800 8.8600 1000.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.6092 8.0800 50.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.00% 08-Feb-26 100.2500 9.1900 1.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.2500 8.7100 300.00 INE121H08081 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.03% 22-Mar-26 101.0000 8.8700 500.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.0600 9.1300 4.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.7152 8.1899 150.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 101.0600 9.1300 8.00 INE654A08011 STATE BANK OF TRAVANCORE 8.45% 30-Mar-26 100.0200 8.4400 80.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4055 8.9450 50.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 101.7920 8.5700 200.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.6614 8.2050 200.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.5700 8.2100 100.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 102.5000 6.8220 5.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 105.0077 6.8700 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.8621 6.8441 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.7623 8.1950 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.6000 8.2100 150.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 111.7000 7.0000 6.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.4223 6.8850 15.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.7264 8.2050 110.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0300 8.2900 100.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0300 8.2900 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.4878 6.9000 250.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 103.5790 6.9613 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.2600 6.8800 5.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.3980 7.2032 0.50 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 