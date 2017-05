Apr 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13496.20 NSE 39024.20 ============= TOTAL 52520.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07JD5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 0.00% 29-Apr-16 110.8265 0.0000 1000.00 INE296A07906 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 06-May-16 100.0216 8.2800 50.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 99.9748 9.2500 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.9845 8.2100 2150.00 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 141.2500 0.0000 3.50 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 140.9900 0.0000 1.50 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 27-Aug-16 100.1552 8.7500 51.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.95% 26-Sep-16 100.8489 8.7200 250.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.97% 28-Sep-16 100.4431 8.7200 200.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.14% 15-Dec-16 99.8086 8.3300 1000.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.06% 20-Dec-16 100.2229 8.5900 50.00 INE804I07H72 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jan-17 116.8200 0.0000 2.50 INE331A07182 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 22-Feb-17 100.0269 8.6100 350.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.6413 7.4800 300.00 INE756I07605 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.82% 14-Mar-17 100.2697 8.5400 50.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 10.15% 16-Mar-17 101.1068 9.0600 45.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.43% 17-Mar-17 100.2771 9.0800 47.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORPO 1.43% 28-Mar-17 93.8752 8.3100 110.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.7533 7.5800 50.00 INE331A07190 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 23-May-17 100.0943 8.5700 350.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4900 9.6400 0.20 INE804I07TH2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 25-Aug-17 133.6620 0.0000 3.50 INE804I07Q63 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 10-Apr-18 100.0500 0.0000 15.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 105.1189 8.7200 90.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 101.1365 7.9400 150.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 100.2794 8.2600 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2706 7.8000 50.00 INE804I07Q55 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 09-Aug-19 100.0000 0.0000 37.50 INE148I07878 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 100.4595 9.8000 250.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 15-Jan-20 112.7408 0.0000 2500.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LTD 10.15% 11-Mar-20 102.4800 9.8000 1.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 100.3391 8.8400 200.00 INE092T08972 IDFC BANK LIMITED 8.64% 15-Apr-20 100.1000 8.6100 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.0640 18.0000 10.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.4840 7.9300 750.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.8500 10.0200 4.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 101.5434 8.3400 500.00 INE296A07KI5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 23-Mar-21 100.8393 8.6300 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.9500 9.0100 2.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.6340 8.1900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.7000 1.2000 9.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.2500 11.3500 7.50 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 101.0000 9.3100 2.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LIM 9.86% 02-Feb-26 102.4000 9.4600 60.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% 09-Feb-26 102.3000 9.4800 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 111.0867 6.8100 1.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 103.5261 6.9000 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 113.1795 6.9000 55.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.2859 6.9000 35.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 103.4100 6.9000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.5289 3.6500 600.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 104.0600 6.9000 1.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.69% 09-Mar-31 104.5100 6.9000 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.9600 6.8500 2.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 103.9599 6.9200 100.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 106.3500 6.9200 3.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.5400 0.0000 40.50 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.0700 6.9000 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 99.6137 0.0000 0.50 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.6200 6.7400 13.00 INE691I08420 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 31-Mar-50 100.5500 9.4400 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.0000 9.4800 501.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 95.8000 10.8800 200.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.9000 2.3900 17.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 108.4000 4.7300 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 10.00 NSE === INE804I07SU7 ECL FINANCE LIMITED -- 05-Apr-16 135.8870 10.7500 20.50 INE013A07M54 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR-B/297 -- 27-Apr-16 108.9750 11.5800 39.50 INE721A07JD5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 29-Apr-16 110.8265 9.2500 1000.00 INE660A07MQ1 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-N -- 29-Apr-16 99.5710 9.2500 800.00 INE660A07MQ1 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-N -- 29-Apr-16 99.5710 9.2500 800.00 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED -- 02-May-16 182.6340 10.5000 3.20 INE296A07906 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 06-May-16 100.0216 7.9500 50.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 99.9554 9.1000 360.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 99.9748 8.9300 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9845 7.9000 2150.00 INE860H07433 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 27-May-16 100.1370 7.9500 100.00 INE860H07433 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 27-May-16 100.1370 7.9500 100.00 INE909H07AP4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 30-May-16 99.9361 9.3100 150.00 INE721A07IY3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 22-Jun-16 100.0831 8.3429 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.3187 7.5500 50.00 INE306N07CD3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.46% 08-Jul-16 100.0928 8.4962 800.00 INE445L08029 NABHA POWER LIMITED 9.35% 16-Aug-16 100.3985 7.7305 27.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 27-Aug-16 100.1552 8.5000 51.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.8489 8.5000 250.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 100.4431 8.5300 200.00 INE148I07878 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.4595 8.5000 250.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.00% 02-Dec-16 100.1445 8.6206 250.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.00% 02-Dec-16 100.1445 8.4700 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.14% 15-Dec-16 99.8086 8.2000 1000.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.06% 20-Dec-16 100.2229 8.5000 50.00 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 101.9307 8.6696 10.00 INE331A07182 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 22-Feb-17 100.0269 8.6000 350.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.6413 7.4500 300.00 INE651J07010 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LIMI 9.90% 07-Mar-17 99.9747 9.8800 190.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.20% 12-Mar-17 101.3266 7.5701 7.50 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI -- 17-Mar-17 110.2321 8.4600 300.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI -- 17-Mar-17 110.2321 8.4600 300.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI -- 17-Mar-17 110.2321 8.6050 97.00 INE140A08SL0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 04-Apr-17 100.0925 9.0691 9.00 INE523E07BA0 L & T FINANCE LTD SR-A OPT-2 8.80% 06-Apr-17 100.2152 8.5937 5.00 INE915D07RL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 17-Apr-17 109.3180 11.8000 300.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.0000 7.9900 2500.00 INE331A07190 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 23-May-17 100.0943 8.6000 350.00 INE774D07MA8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 02-Jun-17 100.2137 8.5500 300.00 INE013A07YU0 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 06-Sep-17 120.3000 0.0000 0.40 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.8118 7.7000 50.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.8118 7.7000 50.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 29-Sep-17 101.5300 7.5900 5.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.1661 7.7000 400.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 97.6972 10.9520 10.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.0935 8.3272 100.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.0935 8.3271 100.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.9325 7.6096 300.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.8329 7.7000 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 8.77% 13-Mar-18 101.9093 7.6500 750.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-S-0 7.95% 25-Apr-18 100.4811 7.7200 1.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD SR- 9.15% 30-Apr-18 100.0000 9.1476 250.00 INE872A07RH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.00% 06-May-18 97.5000 12.4200 3.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.1433 7.6400 200.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.1433 7.6400 200.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 100.1705 8.2700 350.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 100.1705 8.2700 350.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.0590 7.8100 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.0590 7.8100 250.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 101.1180 7.8000 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 101.1180 7.8000 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.1958 7.8000 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.1958 7.8000 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 108.7900 6.8300 5.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.8661 7.8300 750.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.9089 7.8100 750.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.3342 7.8100 750.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.3342 7.8106 750.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Oct-18 101.0000 0.0000 3.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 100.0229 8.3000 350.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 100.0229 8.3000 350.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2090 7.5393 20.00 INE261F08568 NABARD 7.86% 07-Dec-18 100.4093 7.6500 380.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.66% 23-Dec-18 99.7242 9.7374 3.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.40% 14-Mar-19 101.1365 7.9500 400.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.0129 7.6600 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.0129 7.6600 50.00 INE975G08165 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 99.9926 9.4000 250.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 100.0000 9.1483 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2706 7.8000 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-19 104.2069 7.8049 150.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-19 104.2069 7.8100 150.00 INE871D07PF4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.00% 18-Sep-19 100.9000 8.7026 88.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2900 9.0667 7.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-19 103.0628 7.7900 150.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.7965 8.3263 100.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.7965 8.3300 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.25% 12-Nov-19 101.7000 10.6800 4.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-124 OPT-X 8.95% 10-Apr-20 100.3391 8.8400 200.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR-- 15-Jun-20 112.7408 8.3000 2500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.2900 18.1100 90.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.4840 7.9400 750.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 98.5500 8.3600 0.30 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 101.5434 8.3400 520.00 INE296A07KI5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 23-Mar-21 100.8393 8.6250 250.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 105.8851 9.7727 31.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.1604 9.2000 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.7000 8.1800 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 99.2547 8.5800 400.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 103.2000 9.4300 200.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.7900 6.8300 9.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-23 106.3282 8.0950 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-23 106.3282 8.0950 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0746 10.4000 5.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4500 9.0000 112.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.6341 8.1800 350.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.6341 8.1800 300.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.3534 8.4100 150.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 101.9679 8.0500 1400.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 101.9679 8.0500 900.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.5322 8.2900 200.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4700 9.2500 14.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.9008 8.1050 350.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.1650 8.2950 200.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 99.2300 9.3500 11.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.14% 25-Dec-25 100.5700 7.0550 200.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.3200 8.4800 1.60 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.9200 8.7000 408.00 INE121H08081 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.03% 22-Mar-26 101.0200 8.8700 800.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.6832 8.1950 50.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 101.0600 9.1300 8.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.17% 30-Mar-26 101.3700 8.9500 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.8900 7.0000 0.40 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.6232 8.2000 100.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.6232 8.2000 100.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-27 102.2238 8.0800 350.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-27 102.2238 8.0800 350.00 INE787H07115 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.38% 21-Nov-27 103.5746 6.9090 150.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 103.6622 6.9000 3.50 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 102.8215 6.9900 110.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 105.0877 6.8597 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.6867 6.9900 20.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.7623 8.1950 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.6505 8.2000 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.6505 8.2000 100.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 102.4800 9.0071 26.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 113.9500 6.8900 7.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.4500 6.8800 5.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.7151 8.2000 105.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.7151 8.2000 100.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.6840 8.2000 100.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.6840 8.2000 100.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.8800 10.7300 215.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% PERPETUAL 102.3100 9.4704 100.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% PERPETUAL 102.4100 9.4533 60.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA -- PERPETUAL 100.5100 9.4100 10.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% PERPETUAL 102.5300 9.4300 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 106.2500 10.0600 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 104.0000 6.9050 250.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 103.9599 6.9200 350.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 103.8790 6.9200 5.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.7438 8.2000 100.00 INE206D08402 