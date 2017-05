Apr 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6543.40 NSE 23437.80 ============= TOTAL 29981.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7DX0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.65% 30-May-16 100.1010 8.3400 250.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.2412 8.3800 250.00 INE916DA7618 Â KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 24-Jun-16 100.1380 8.2000 250.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2343 7.4300 1500.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7446 7.6600 3.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.5445 7.6500 180.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6212 7.6600 533.00 INE804I07R47 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-18 100.0300 0.0000 250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2485 7.6200 3.00 INE556F09536 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.25% 20-Jun-18 101.2882 7.6000 85.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 100.0000 2.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 102.5503 7.6500 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.9008 7.7000 400.00 INE975G08165 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.0000 9.3900 200.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 2.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0000 9.9800 5.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.5200 9.0800 250.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.7300 6.8400 1.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.72% 16-Jul-24 100.0000 9.9400 1.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 106.4200 9.0000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.6500 10.9200 12.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.3300 9.0300 10.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.1809 8.1200 2000.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.5000 8.1100 10.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.4000 11.2700 2.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.9000 9.3300 5.00 INE759E08044 LNT FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 101.1300 9.1200 7.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 103.6855 6.8800 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 113.1573 6.8800 5.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 114.1066 6.8800 7.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% 31-Dec-99 105.3000 0.0000 4.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.5951 6.7300 40.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.8570 6.8600 0.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.9000 6.9900 4.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.4372 6.9500 14.40 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7500 2.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 119.0418 6.7800 45.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 103.5345 6.8400 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.8500 10.9500 49.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 26.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 106.7200 10.3000 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.6400 9.7800 5.00 INE202B08736 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 31-Dec-99 109.5000 10.7400 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.8900 11.0000 1.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 102.7000 11.2900 1.00 NSE === INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-May-16 182.5300 0.0000 0.40 INE804I07QU1 ECL FINANCE LIMITED - 09-May-16 128.0420 0.0000 5.00 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-May-16 157.6000 0.0000 2.00 INE039A09BI4 IFCI LIMITED 9.00% 20-May-16 98.0000 11.0000 0.30 INE093J07072 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-May-16 157.9000 0.0000 1.00 INE916DA7DX0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.65% 30-May-16 100.1010 8.0100 250.00 INE916DA7550 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.05% 31-May-16 100.0416 8.0100 250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.1903 8.4150 100.00 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Jun-16 185.8000 0.0000 1.00 INE916DA7618 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 24-Jun-16 100.1380 8.0500 250.00 INE093J07155 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD 20-Jul-16 155.2270 0.0000 8.00 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Jul-16 183.6900 0.0000 1.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.2013 7.7480 2.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 100.4000 8.5200 1.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 11-Aug-16 150.1370 0.0000 3.00 INE093J07353 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-Aug-16 90.4700 0.0000 0.60 INE090A08PF5 ICICI BANK LIMITED 0.00% 01-Nov-16 95.9506 7.8193 70.00 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 101.9042 8.0703 3.50 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2343 7.5000 3500.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2343 7.5000 1500.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 149.1402 8.1641 5.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5801 7.5000 1150.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5801 7.5000 1150.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 112.8546 7.7159 15.00 INE721A07JY1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.29% 27-Mar-17 99.9400 9.3300 2500.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-17 101.1238 7.5506 10.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.2937 8.8500 500.00 INE871D07HW6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 10.50% 11-Jun-17 98.6000 11.8200 2.00 INE069I07181 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.75% 21-Aug-17 100.0400 11.7300 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6212 7.6500 400.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6270 7.6500 100.00 INE872A07RH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 06-May-18 96.4300 - 0.50 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 100.0000 9.7478 1500.00 INE850T07017 BHAGYA LAKSHMI PROPERTIES PVT LTD 22.00% 06-Aug-18 100.0000 - 90.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 102.5503 7.6500 50.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED 30-Oct-18 100.0000 0.0000 1.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 1.20 INE850T07025 BHAGYA LAKSHMI PROPERTIES PVT LTD 27-Dec-18 100.0000 - 90.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.4167 7.5000 625.00 INE975G08140 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 23-Mar-19 100.6715 9.8500 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.9008 7.7000 250.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 3.20 INE975G08165 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.0000 9.3945 200.00 INE298T07035 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 12-Apr-19 100.0000 11.2500 100.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 100.0000 9.1500 250.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 100.0000 8.4800 250.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.70 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.20 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 2.30 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 3.30 INE871D07PF4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.00% 18-Sep-19 100.7423 8.7500 242.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2900 9.0640 40.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 101.2500 8.3206 38.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 11-Mar-20 102.9200 9.6500 9.50 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 101.3973 20.00 INE298T07043 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 12-Apr-20 100.0000 11.2400 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.2900 65.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.4949 7.9955 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.4949 8.0000 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.9471 8.8700 9.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.6232 8.3200 690.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.8600 8.6000 9.00 INE298T07050 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 12-Apr-21 100.0000 11.2400 300.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 106.4900 8.2800 48.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.1921 9.1900 10.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.7650 6.8600 200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.2220 6.9400 200.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 103.7500 7.1400 15.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.7500 10.2698 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.3000 10.1800 1.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4500 9.0000 85.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.3700 9.0200 8.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.9377 8.1300 513.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.5000 7.9100 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.6541 8.1200 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.4332 8.1200 10.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.5718 8.1300 200.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 101.1532 8.2800 300.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 101.3645 6.8555 300.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.8592 8.1100 250.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.14% 25-Dec-25 101.9570 6.8600 532.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.7700 9.0200 5.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.1600 8.6900 250.00 INE121H08081 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.03% 22-Mar-26 101.1400 8.8400 36.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.1300 9.1127 22.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 101.0700 9.1300 12.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.6500 8.9052 3.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.7500 11.1700 8.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.1355 8.2700 350.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.0000 8.2888 250.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 106.3000 8.7135 47.20 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 112.4986 6.9100 48.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 112.4900 6.9100 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.5592 6.9100 60.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0000 8.2892 250.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0000 8.2891 250.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 102.0700 10.6768 100.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.2000 9.4900 22.00 INE476M08055 L&T HOUSING FINANCE LIMITED PERPETUAL 102.5300 9.4900 7.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.2100 9.4800 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7300 10.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 103.2863 6.9100 50.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 104.4218 6.9000 80.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 104.0237 6.9500 450.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 104.8715 6.8600 1.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.0110 6.9500 223.90 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 103.8600 6.9300 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.0581 6.9000 300.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.2400 6.8800 5.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.0000 8.2894 250.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 102.0500 10.3200 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.2645 11.0400 15.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.3000 11.0300 8.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1500 9.5200 5.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 102.3900 9.4800 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 