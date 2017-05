Apr 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13736.30 NSE 45925.60 ============= TOTAL 59661.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KI9 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-May-16 136.2610 0.0000 124.60 INE774D07KX4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 27-May-16 99.2171 8.1800 1500.00 INE742F07262 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.60% 18-Jun-16 100.2798 7.6900 1000.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 149.4153 0.0000 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 149.2496 0.0000 550.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.2419 8.8800 1000.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7855 7.6000 150.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2400 6.50 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.5090 7.6700 50.00 INE938L08031 IL AND FS ENERGY DEVELOPMENT 0.00% 08-May-18 101.3127 11.7900 246.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.4279 7.6400 390.00 INE514E08EW5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.4468 8.0000 100.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.9932 7.9900 1050.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.7699 7.7200 1450.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 100.6305 9.2600 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.2442 7.7900 300.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 98.8152 11.7000 0.80 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 101.1477 7.8000 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.2043 7.9700 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.7253 7.8300 1050.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 101.6047 7.8800 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.5019 10.7500 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.9500 9.0100 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5888 8.0500 100.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.3050 6.9400 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 106.7000 9.6200 126.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.5600 8.9900 10.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.0626 8.1400 2000.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.7444 7.9900 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 102.1900 8.1000 13.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.8001 8.1800 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.4000 11.3100 3.50 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 105.2000 8.6600 2.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 99.3000 9.3400 25.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 102.4300 0.0000 5.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.6900 0.0000 12.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.5000 9.4600 45.00 INE759E08044 LNT FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 101.1600 9.1200 7.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.30% 27-Mar-26 100.9000 9.1500 25.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 106.1000 8.1200 2.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 104.2000 9.1500 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.2100 0.0000 48.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 111.6900 7.0000 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 111.8600 7.0000 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 113.2700 0.0000 32.10 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.3600 7.0000 1.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.8700 8.3200 500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.2200 6.8800 22.50 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 105.1500 0.0000 100.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 106.0400 6.9700 3.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.6200 6.8600 6.50 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 4.7000 2.50 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 116.1642 6.8800 3.40 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 104.9606 6.8500 8.90 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.4000 6.8400 67.00 INE476M08055 LNT INFRA FINANCE LIMITED 9.90% 30-Mar-50 103.0900 9.4000 7.00 INE691I08420 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 31-Mar-50 100.4700 9.2200 17.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 108.3000 8.9200 100.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 110.1500 7.1200 50.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 110.3500 6.3200 50.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 108.7500 6.7200 50.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 103.0500 8.5100 50.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.5000 10.2200 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2800 10.0500 2.00 NSE === INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-May-16 182.6340 10.5000 1.00 INE092T08766 IDFC BANK LIMITED 8.49% 06-May-16 100.0048 7.7500 1000.00 INE092T08766 IDFC BANK LIMITED 8.49% 06-May-16 99.9991 7.8500 250.00 INE092T08766 IDFC BANK LIMITED 8.49% 06-May-16 99.9991 7.8500 250.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 116.0199 9.9795 150.00 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-May-16 158.2700 0.0000 4.50 INE804I07QU1 ECL FINANCE LIMITED - 09-May-16 127.9410 0.0000 2.50 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-May-16 158.0600 0.0000 8.70 INE804I07KI9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 12-May-16 136.2610 12.8500 124.60 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0229 7.3998 50.00 INE774D07KX4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 27-May-16 99.2171 8.0000 1500.00 INE093J07080 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 30-May-16 157.2200 0.0000 2.00 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.0572 8.2002 850.00 INE093J07106 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 01-Jun-16 156.6000 0.0000 2.50 INE860H07482 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 10-Jun-16 100.0978 8.1297 750.00 INE148I07738 INDBULLS HSG FIN 10.45% 15-Jun-16 100.2274 8.2501 2000.00 INE742F07262 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.60% 18-Jun-16 100.2798 7.6000 1000.00 INE192L07128 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Jul-16 138.5584 10.0188 250.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jul-16 100.0931 8.1498 350.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.0091 7.4500 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.0091 7.4500 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 149.4153 8.1500 300.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 149.3544 8.2000 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 149.2496 8.1500 550.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.2704 7.5500 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.2704 7.5500 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.2814 8.1383 22.00 INE148I07EG8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 31-Mar-17 99.9793 9.2000 2000.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.3350 7.6211 75.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.2419 8.9000 1000.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8270 7.7500 200.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8270 7.7500 200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7855 7.6000 150.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.8600 7.9766 950.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.7000 9.1917 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8910 8.4000 10.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.0100 8.4700 250.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.5090 7.7000 50.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 08-May-18 101.3483 11.7500 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.8392 7.9500 300.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 105.2930 8.2000 2.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 105.5483 8.2100 6.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.6841 7.6000 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.4279 7.6500 250.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2853 7.4355 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.8778 8.4000 4.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.4068 7.5247 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.5000 8.9700 3.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.4089 7.5000 250.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.4089 7.5000 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.5351 7.7400 50.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.2981 8.3000 50.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.2981 8.3000 50.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.4468 7.5000 1000.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.2283 7.7600 1000.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.2283 7.7600 1000.00 INE722A08040 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 27-Feb-19 104.6649 9.9000 50.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.9932 8.0005 1050.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.6005 7.5000 500.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.6005 7.5000 500.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.9098 8.0300 45.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.5384 7.5000 1000.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.5384 7.5000 1000.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 100.8296 7.7000 55.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3260 7.7816 1250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3260 7.4900 1250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0739 8.3700 55.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 100.6305 9.2500 100.00 INE148I07EJ2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 12-Apr-19 99.8652 9.0000 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0307 7.8350 4350.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 99.9994 9.1500 40.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 100.0000 8.4873 1750.00 INE517B08034 TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) 11.30% 22-May-19 101.5584 10.6630 350.00 INE523E07DH1 L & T FINANCE LTD 8.69% 13-Jun-19 100.0000 8.6700 250.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.8661 8.3500 2.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.2442 7.7900 300.00 INE871D07PF4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.00% 18-Sep-19 100.9000 8.7000 68.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2700 9.0703 57.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 100.7000 8.5224 2.50 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 100.6000 8.5576 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.6241 8.2000 5.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 101.0178 7.8400 350.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 101.0178 7.8400 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.2043 7.9662 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.7253 7.8500 50.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 102.5615 7.8800 200.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 102.5615 7.8800 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5882 8.0500 300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5882 8.0500 200.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 28-Sep-20 99.4500 11.3596 500.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 101.6047 7.8700 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.0203 8.8500 11.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5303 8.3400 1130.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5303 8.3400 550.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6500 9.7600 20.00 INE538L07247 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 21-Mar-21 99.6800 9.4800 2.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.9100 8.3870 9.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Apr-21 100.0000 9.1433 250.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 106.4000 8.3025 18.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 105.8738 9.7726 130.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2700 9.1700 7.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.1957 6.8800 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5888 8.0459 112.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5108 8.0621 12.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 118.6172 9.1000 300.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 118.6172 9.1000 100.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 105.5000 10.0000 20.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.4613 6.9100 150.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 98.3300 10.2776 1.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 98.6500 8.6900 30.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.7900 6.8300 5.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 98.4000 10.3630 3.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 105.0000 8.8500 4.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.1300 8.1105 5.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.4900 9.0000 8.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.7444 8.1573 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 102.1772 8.1000 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8201 8.1650 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.7154 8.1100 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7604 8.1425 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.4320 8.0700 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.2465 8.1498 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.2465 8.1499 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.6335 8.1200 100.00 INE165K07019 JHAJJAR POWER LIMITED 9.90% 30-Apr-25 104.0643 9.5269 200.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 103.5500 8.1718 1.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4400 9.2500 1.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.8000 8.3200 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0000 8.0900 250.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 101.0000 9.3100 7.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.3892 8.0889 400.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.3892 8.0900 400.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 100.0300 10.2300 5.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.02% 18-Feb-26 100.4613 6.9500 250.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.7500 8.6000 10.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 101.2500 8.6000 8.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.3000 8.4800 1.50 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.2100 9.1000 38.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.4000 10.1800 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.5500 8.9200 4.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 105.7000 8.5800 3.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.7925 8.1550 150.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.9773 8.1550 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.4000 7.0939 20.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 112.0500 6.9000 5.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 101.0272 8.1550 100.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.9110 8.1700 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 101.0732 8.1550 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.8634 11.0000 452.00 INE476M08055 L&T HOUSING FINANCE LIMITED -- PERPETUAL 103.7400 9.3000 90.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.6000 9.6400 14.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.1800 9.4900 10.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.7000 9.4000 4.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.3000 9.4400 3.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED PERPETUAL 102.5500 9.6800 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 103.2863 6.9100 50.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 102.9320 8.4650 900.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.2352 6.8700 70.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 104.1400 6.8900 50.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 104.4909 6.9000 10.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.0587 6.9000 300.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 101.1158 8.1550 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.9500 6.8828 943.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 101.9439 7.1510 11.80 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 102.6000 10.2500 14.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.1064 11.0700 97.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST RESET PERP(S-2) 0.00% 31-Dec-99 107.5000 9.4571 10.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 102.6000 9.4454 6.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.6549 10.9000 3.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.2700 9.0300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange