Apr 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7166.90 NSE 39451.10 ============= TOTAL 46618.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 141.2200 0.0000 4.50 INE296A07DZ4 BAJAJ FINANCE LTD 9.16% 11-Nov-16 100.2328 8.5400 400.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.9778 8.4600 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 81.1850 8.0400 20.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.60% 27-Feb-19 100.4787 8.3900 750.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3173 7.7900 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.7685 7.7500 300.00 INE975G08165 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.0000 9.3900 600.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.8872 7.9500 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.2243 7.9700 250.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 103.0972 7.7600 500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.2384 17.5000 8.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Apr-21 100.0000 9.1400 800.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 135.5408 0.0000 700.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.4000 6.7900 1.40 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 126.9000 9.2800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.6500 1.4700 7.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7208 8.2700 50.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED 9.35% 15-Sep-25 101.7500 8.7100 90.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.9200 0.0000 116.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.6500 11.3000 5.50 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.9000 9.3300 1.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.5500 9.4400 15.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.0000 9.4600 153.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.9600 0.0000 33.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 110.5688 6.8700 1.80 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.0900 6.9000 250.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 103.9300 0.0000 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.2100 0.0000 21.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 113.2700 0.0000 32.10 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.38% 12-Nov-28 112.3300 6.8700 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.2600 6.9000 37.90 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.35% 11-Jan-31 105.6257 6.7300 20.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.69% 09-Mar-31 104.8700 0.0000 7.60 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.39% 09-Mar-31 105.1500 0.0000 3.30 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.0907 6.9100 75.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.2266 6.8900 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.7000 6.8300 10.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 107.3956 6.8300 1.50 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 99.2918 0.0000 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 115.3500 7.1000 939.30 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.66% 22-Jan-34 117.5900 6.9000 182.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST. 10.36% 04-Feb-36 100.0783 10.5000 20.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.9700 7.7700 14.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.3600 0.0000 1.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 103.0200 0.0000 10.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 106.7500 2.2100 14.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 106.4000 5.1600 12.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.9837 0.0000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 2.00 NSE === INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-May-16 182.5990 0.0000 7.10 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 09-May-16 158.2700 0.0000 2.50 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 11-May-16 157.6000 0.0000 1.60 INE093J07064 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 20-May-16 151.3950 0.0000 0.50 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.9755 8.1302 250.00 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 07-Jun-16 186.0000 0.0000 0.70 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.0722 8.2001 250.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.2051 8.3825 500.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.2161 8.1801 6.00 INE093J07353 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Aug-16 93.5000 0.0000 0.60 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.7790 8.4602 200.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.7790 8.2400 200.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.4951 8.2000 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.4951 8.2000 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 21-Oct-16 100.3082 8.2000 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 21-Oct-16 100.3082 8.2000 500.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Nov-16 133.0520 0.0000 1.00 INE296A07DZ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.2328 8.3600 400.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.1922 8.9200 400.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.9778 8.3500 50.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5874 7.4800 100.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5874 7.4800 100.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 1.43% 28-Mar-17 94.1705 8.1586 150.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 24-Apr-17 100.2070 8.2322 100.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 101.1428 9.1000 6.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.7817 7.6000 12.00 INE556S07020 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 30-Jun-17 99.9500 8.9988 150.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.6753 8.2000 1000.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.6753 8.2000 1000.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 96.5000 14.0000 10.00 INE804I07TC3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 14-Aug-17 130.3000 0.0000 16.40 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8903 7.7000 3.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.4879 7.6000 1.30 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.8508 7.6465 3.00 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 14-Nov-17 120.0000 0.0000 2.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6183 7.6500 51.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.5938 7.6750 9.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.1231 7.6000 5.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.1979 9.7400 270.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.0706 9.8000 100.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 100.1200 8.5757 500.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.7945 7.5470 5.00 INE872A08CU3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 28-Apr-18 95.7500 14.0000 14.00 INE872A07RH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 06-May-18 96.4300 13.0500 10.50 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.2100 7.6020 15.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 101.3155 7.6000 50.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 101.3155 7.6000 50.00 INE037E08060 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-18 100.8120 10.5200 360.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.8692 7.9250 600.00 INE850T07017 BHAGYA LAKSHMI PROPERTIES PRIVATE 22.00% 06-Aug-18 100.0000 23.8900 90.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.0501 7.7400 1.00 INE148I07EC7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 12-Sep-18 100.3942 9.3092 1050.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Oct-18 100.0000 0.0000 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.6657 7.7000 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.5820 7.6400 12.00 INE556S07087 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Dec-18 100.0000 8.8200 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 81.2650 7.9900 20.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.4089 7.5000 45.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 08-Feb-19 100.1280 8.3700 250.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 08-Feb-19 100.1280 8.3700 250.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 102.6664 7.7300 110.90 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 102.6664 7.7300 110.90 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 102.4960 7.7300 86.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 102.4960 7.7300 86.00 INE244N07040 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 25-Feb-19 100.5717 7.9332 37.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.1696 7.7835 40.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.60% 27-Feb-19 100.4787 8.3800 750.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.3198 8.4000 350.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.3198 8.4000 350.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3173 7.5000 750.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3173 7.5000 500.00 INE097C07011 TATA ADVANCED MATERIALS LIMITED 8.85% 28-Mar-19 100.4500 8.8500 200.00 INE383N08010 ADVINUS THERAPEUTICS LIMITED 8.90% 03-Apr-19 100.1863 8.8200 500.00 INE445L08300 NABHA POWER LIMITED 8.50% 04-Apr-19 100.0000 8.4937 3000.00 INE975G08165 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.0000 9.3929 600.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 09-Apr-19 101.1441 8.3619 45.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0000 7.8479 1200.00 INE306N07HT8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.70% 19-Apr-19 100.0000 8.7000 100.00 INE013A07X44 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.75% 19-Apr-19 100.0252 8.7400 100.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 95.7500 13.7600 20.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.1153 7.8500 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.1153 7.8500 100.00 INE804I07C44 ECL FINANCE LIMITED OPT 10.15% 02-Aug-19 100.7411 9.7200 500.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.40% 26-Aug-19 102.9300 8.3300 2.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.9867 7.9069 250.00 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 94.0000 13.7500 14.00 INE871D07PF4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.00% 18-Sep-19 100.8900 8.7000 216.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2700 9.0699 28.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.9072 7.9427 500.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.9072 7.9427 500.00 INE148I07AQ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 02-Dec-19 111.7127 8.9903 950.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.4653 8.2500 272.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.0590 8.3800 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9977 8.0300 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.0300 8.0190 250.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.0000 11.0000 2.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.7511 8.5200 30.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1651 8.0200 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1651 8.0200 250.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.1800 8.8200 2.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR-PP 8.65% 28-Jan-21 100.0000 8.6500 150.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 105.9996 8.1100 20.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.75% 04-Mar-21 101.2162 8.4200 2360.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.75% 04-Mar-21 101.2162 8.4200 2100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7000 9.7500 20.00 INE556S07178 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Mar-21 99.9604 9.1000 125.00 INE235P07282 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 12-Apr-21 100.2500 8.6293 50.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.75% 13-Apr-21 100.1400 8.7100 700.00 INE476M07891 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 16-Apr-21 100.0000 8.7500 200.00 INE831R07037 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMIT 8.75% 20-Apr-21 100.0000 8.7500 300.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 106.4500 8.2900 23.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2500 9.1756 63.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 135.5408 9.8000 700.00 INE556S07202 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Dec-21 99.9144 9.1000 105.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 105.0879 8.2700 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5308 8.0579 12.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 91.0000 13.7500 10.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.5239 10.4320 2.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 100.7800 7.0410 150.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 105.2972 10.0800 100.00 INE557F07033 NATIONAL HOUSING BANK 6.87% 06-Feb-23 100.1000 6.8387 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 100.0000 8.4400 60.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.8895 8.1400 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.8895 8.1400 250.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 109.0500 6.7900 5.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.0000 11.6133 3.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 105.1000 8.8300 4.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.2579 8.0900 10.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4500 9.0000 5.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.7775 8.1000 2.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.18% 31-Jan-25 100.9800 9.0000 18.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.6843 8.1550 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.6843 8.1550 48.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7208 8.2600 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 97.4500 9.8800 1.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.4920 8.1100 6.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 96.2000 9.8800 2.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.2400 9.2900 98.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.8000 8.3200 16.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 103.1000 11.2600 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.7405 8.1300 100.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 101.0500 9.2900 1.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 99.9000 9.2400 3.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 99.8017 8.6100 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.4053 8.1000 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.4053 8.1000 50.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.5378 8.0900 50.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.5378 8.0900 50.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.02% 18-Feb-26 100.8111 6.9000 450.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.2800 7.8500 10.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.2620 8.7886 122.00 INE121H08081 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.03% 22-Mar-26 100.7500 8.9000 50.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.0000 9.1400 4.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.1472 8.2800 450.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.6800 8.9000 1.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.0200 9.2200 224.00 INE556S07392 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-26 100.0000 9.2500 150.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 20.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.1562 8.2800 300.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.9178 6.9200 250.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.7576 8.1800 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.7576 8.1800 50.00 INE556S07418 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-27 100.0000 9.2500 100.00 INE556S07434 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-27 100.0000 9.2500 150.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 104.1500 6.8376 200.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.1600 6.8393 210.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.7926 8.1800 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.7926 8.1800 100.00 INE556S07459 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-28 100.0000 9.2500 100.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 102.4900 9.0000 9.00 INE556S07475 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Sep-28 100.0000 9.2500 150.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 112.1500 7.0939 20.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 102.5300 9.0000 18.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.3300 6.8900 10.40 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8712 8.1800 150.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8712 8.0181 100.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8335 8.1800 50.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8335 8.1800 50.00 INE556S07491 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Mar-29 100.0000 9.2500 100.00 INE556S07517 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 28-Sep-29 100.0000 9.2500 50.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.0000 9.5200 86.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.5500 9.4295 15.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.2000 9.4800 11.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. -- PERPETUAL 102.5000 9.0960 4.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.2500 8.1550 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 103.3759 6.9000 50.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 8.68% 30-Sep-30 103.2219 8.4200 884.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 104.2652 6.8775 20.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 104.4418 6.9000 60.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.2790 6.9200 299.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.0330 6.9474 28.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 103.6860 6.9482 521.90 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.2459 6.8800 50.20 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.0764 6.8979 23.30 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 103.1322 9.7500 1.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST. 10.36% 04-Feb-36 101.3000 10.4200 30.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.2100 9.5000 39.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.6315 10.6000 11.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 95.4679 10.9982 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 108.2500 10.8300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange