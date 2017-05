Apr 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10927.60 NSE 29692.70 ============= TOTAL 40620.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7GB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 27-Jun-16 98.6212 8.3600 1500.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.2320 8.6800 150.00 INE953L07164 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES PVT 12.75% 22-Jul-17 100.5758 12.1000 250.00 INE071G07116 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 8.80% 15-Nov-17 100.4521 8.4200 250.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.2457 7.7300 458.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 3.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2300 5.00 INE938L08031 IL AND FS ENERGY DEVELOPMENT 0.00% 08-May-18 101.3851 11.7600 500.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-May-18 110.3007 0.0000 500.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.1000 7.9700 200.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.2451 7.7800 45.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.8615 8.0400 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.0000 7.8500 30.00 INE608A09114 PUNJAB AND SIND BANK 8.70% 26-Apr-19 100.0500 8.6800 50.00 INE871D07PF4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 18-Sep-19 100.9500 8.6800 32.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2530 7.9000 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.7500 8.1600 3.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.0450 8.0200 500.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0000 9.9700 1.00 INE538L07239 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 03-Mar-21 100.3600 9.4400 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3100 9.1600 10.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 118.3713 0.0000 250.00 INE217K08214 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.45% 15-Sep-22 100.1000 9.4000 7.50 INE556S07236 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Sep-22 100.0000 9.1000 15.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.4000 8.3600 30.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 106.7500 6.8100 2.50 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.0286 8.3000 17.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 0.9000 12.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.1813 8.0800 1950.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 100.7500 11.9900 1000.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.6152 8.0600 85.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED 9.35% 15-Sep-25 100.4550 9.2500 10.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.9000 11.2500 5.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.5500 0.0000 4.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 100.7000 8.8700 3.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 102.0000 9.5200 18.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.6200 9.4300 4.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.5000 10.1200 3.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4952 8.9300 53.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 113.2700 0.0000 27.90 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 114.4200 6.8400 9.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 103.7400 0.0000 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.5200 0.0000 1026.50 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 104.8000 0.0000 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 104.4900 0.0000 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.3016 6.8800 90.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.3216 6.8800 75.70 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.4332 6.8600 2.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 118.1500 6.8500 500.00 INE667A08054 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-40 103.1500 10.3900 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.3000 3.5600 9.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.8000 10.7700 7.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.9706 10.7300 501.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.0000 0.0000 5.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 3.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.7885 10.8400 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.4280 11.0800 1.00 NSE === INE093J07015 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-May-16 153.1000 0.0000 9.50 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-May-16 158.4760 0.0000 4.30 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 11-May-16 157.6000 0.0000 3.50 INE093J07072 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-May-16 158.0800 0.0000 2.50 INE093J07080 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-May-16 157.2200 0.0000 1.40 INE093J07106 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 01-Jun-16 156.6000 0.0000 3.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0548 7.2802 46.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0852 7.2798 234.00 INE916DA7GB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-I 0.00% 27-Jun-16 98.6212 8.1000 1500.00 INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Jul-16 154.2470 0.0000 0.50 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.1823 7.7799 46.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3911 7.4300 19.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 11-Aug-16 154.1000 0.0000 0.50 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.2736 7.8301 141.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.5086 7.4200 208.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5514 7.4529 39.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 14-Sep-16 100.5999 7.4201 197.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.4864 7.6601 140.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.2707 7.7801 79.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.5569 7.7210 146.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.5128 7.4400 52.50 INE872A07TH6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.75% 12-Nov-16 99.9666 10.7500 20.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.1642 7.5000 190.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Jan-17 158.4000 0.0000 2.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5585 7.5000 500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5585 7.5000 500.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.4996 8.0000 100.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 10.15% 16-Mar-17 101.2320 8.8800 150.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.3443 9.0040 141.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 29-Mar-17 101.1052 7.5507 190.00 INE148I07EG8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 31-Mar-17 100.0000 9.1750 500.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 28-Apr-17 142.7000 10.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 137.7600 8.00 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 143.5000 0.0000 0.70 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4437 7.7500 750.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4437 7.7500 750.00 INE953L07164 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.75% 22-Jul-17 100.5758 12.1000 250.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 127.9900 3.50 INE804I07TC3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 14-Aug-17 130.3000 0.0000 16.40 INE511C07532 MAGMA FINCORP LIMITED 25-Aug-17 106.4808 9.7664 150.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.8000 8.9000 2.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.3728 8.7000 2.00 INE071G07116 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.80% 15-Nov-17 100.4521 8.4100 250.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.4896 7.5662 10.00 INE923L07050 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-17 100.8660 8.4979 110.00 INE660A07NS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.58% 18-Apr-18 100.0000 8.5800 250.00 INE872A07RH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 06-May-18 95.2500 13.8400 10.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 16-May-18 110.3007 8.5000 500.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 100.6929 7.9900 130.00 INE093J07DY9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 27-Sep-18 91.4900 0.0000 2.50 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED 30-Oct-18 100.0000 0.0000 3.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.1309 8.2000 1.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.5978 7.7500 200.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.1380 8.3700 250.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.1237 8.3712 10.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.4119 7.8900 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.4119 7.8900 100.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.3298 8.3900 350.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.3298 8.3900 350.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.8615 8.0500 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.7678 7.7497 10.00 INE383N08010 ADVINUS THERAPEUTICS LIMITED 8.90% 03-Apr-19 100.1858 8.8200 50.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0000 7.5569 2000.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 95.7500 13.7600 20.00 INE660A07NT3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.58% 14-Jun-19 100.0000 8.5986 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.9941 7.9500 150.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.9941 7.9500 150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.8629 7.9450 300.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.8629 7.9450 270.00 INE871D07PF4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.00% 18-Sep-19 100.9100 8.7000 5.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2700 9.0695 9.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 101.6200 8.2071 2.50 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 103.3770 8.5000 50.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 103.3770 8.5000 50.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 101.5000 8.2500 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2530 7.9000 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2530 7.9000 500.00 INE774D07KN5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 08-Nov-19 101.4896 8.5100 50.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 100.8500 8.3300 40.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.5500 8.2200 22.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.8600 8.0300 15.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7899 7.9250 100.00 INE691I07190 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 12-Feb-20 144.9000 9.0000 1.40 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.0935 8.0000 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.0935 8.0000 500.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 101.2100 10.6300 2.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.9000 8.1300 1.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1499 8.0300 2700.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1499 8.0300 2700.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.8600 8.4895 30.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 98.7800 8.3100 0.50 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.2513 8.4100 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6200 9.7800 25.00 INE538L07247 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 21-Mar-21 99.9000 9.4100 1.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.8068 8.6200 90.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 99.7000 9.0700 140.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.75% 13-Apr-21 100.0000 8.7450 600.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Apr-21 100.0000 9.1427 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2900 9.1661 253.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.1476 9.2000 245.00 INE651J07119 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 26-Aug-21 100.9500 9.4500 3.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 105.5200 8.1700 5.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 118.3713 9.1500 250.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.2510 6.9500 100.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 101.7111 7.2932 441.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 101.4000 8.4220 4.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 104.0000 9.3000 80.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 108.0264 6.8700 1.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0691 8.6941 5.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.7400 9.3500 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.4000 10.3632 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.4700 10.3284 2.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.5000 8.9900 5.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.1813 8.2000 250.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 103.5500 9.0700 6.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.6664 8.7000 500.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.6664 8.7000 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.8000 8.1000 2.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 101.0241 8.3400 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.5500 8.1000 6.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.6152 8.0339 115.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.7829 8.1600 127.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.5100 8.1400 45.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 104.0500 9.3100 17.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.7350 9.2100 315.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.7500 9.3500 104.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 99.2600 9.3500 5.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 102.9000 8.5400 14.50 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.4614 8.1800 50.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.7500 9.0200 3.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.3000 7.8400 0.50 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 101.1588 8.6500 50.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9000 9.1500 23.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 98.2012 11.0400 15.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 101.1500 9.1100 5.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4806 8.9300 13.00 INE556S07376 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 99.9500 9.2493 50.00 INE538L07270 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 31-Mar-26 100.0000 9.5500 7.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.5000 9.1400 8.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 100.0000 8.0200 600.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.7409 8.1400 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.6937 8.1994 100.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.7563 8.1700 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.4796 6.8900 10.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 101.2757 8.1300 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 105.9706 10.1200 520.00 INE476M08055 L&T HOUSING FINANCE LIMITED - PERPETUAL 103.7400 9.3000 30.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.0100 9.5200 30.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - PERPETUAL 100.5700 9.4000 20.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.6200 9.4177 6.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.2000 10.9079 2.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.7000 9.3774 2.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.4539 8.1300 200.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 101.1316 8.1700 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.0482 6.9000 168.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 103.6000 6.9500 70.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 104.5588 6.8879 125.20 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 104.0000 6.9500 50.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.7251 6.8376 80.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.0409 6.9100 20.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 103.9100 6.9150 250.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 103.6000 6.9500 70.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 101.3376 8.1300 50.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 103.2400 9.7100 18.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.7000 10.3900 10.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8795 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 25.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 174.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8000 10.9400 51.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 108.2000 10.8400 3.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.7400 10.8500 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.8500 10.7600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting 