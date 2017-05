Apr 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7017.20 NSE 41497.70 ============= TOTAL 48514.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.9841 8.3300 350.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.0709 8.3500 100.00 INE296A07DZ4 BAJAJ FINANCE LTD 9.16% 11-Nov-16 100.2219 8.5400 600.00 INE286K07021 TECHNO ELECTRIC 10.24% 28-Jan-17 100.7306 9.3900 129.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.98% 21-Apr-17 100.2511 7.7000 1000.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.7983 7.7700 100.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.7947 7.7700 1000.00 INE804I07WT1 ECL FINANCE LTD 0.00% 23-Feb-18 107.0960 0.0000 3.50 INE658R07075 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 06-Jul-18 101.3322 10.0900 60.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.0900 7.9700 200.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.4101 7.6500 200.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3060 7.7900 1000.00 INE097C07011 TATA ADVANCED MATERIAL LIMITED 8.85% 28-Mar-19 100.4700 8.8500 200.00 INE975G08165 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.0000 9.3900 450.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.8615 8.4000 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7899 7.9300 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.6500 7.2300 2.50 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 102.4731 8.0100 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.2513 8.4100 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 104.5200 9.1100 7.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 101.7500 7.1400 5.00 INE556S07236 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Sep-22 100.0000 9.1000 15.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.5111 6.9000 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0929 8.7000 500.00 INE457A09157 BANK OF MAHARASHTRA 8.95% 30-Sep-24 100.1100 8.8600 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.6000 9.1600 12.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.7100 7.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.5000 10.6400 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.0000 10.2900 6.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 100.6022 8.0900 100.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.9000 0.0000 45.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 113.8700 0.0000 2.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 05-Mar-30 100.0720 10.2300 100.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE 7.28% 21-Dec-30 103.9800 0.0000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 104.3424 6.8700 38.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 105.0200 0.0000 10.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 105.0900 0.0000 2.40 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.4781 6.8700 47.30 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.4133 6.8700 33.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.9700 6.8100 15.20 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.7500 7.0000 0.30 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 105.1700 6.8500 34.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 102.4000 10.0700 6.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.8000 0.0000 6.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 103.0200 0.0000 10.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 106.8400 0.0000 11.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 106.8700 0.0000 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.9500 0.0000 2.00 NSE === INE093J07023 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 05-May-16 158.0000 0.0000 1.00 INE804I07A53 ECL FINANCE LIMITED - 11-May-16 116.3002 9.5000 250.00 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-May-16 158.0000 0.0000 4.20 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9841 7.6000 350.00 INE013A07TK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 17-May-16 138.0672 0.0000 3.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-May-16 100.0682 8.0400 200.00 INE093J07072 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-May-16 158.6000 0.0000 1.00 INE093J07098 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-May-16 150.7000 0.0000 5.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9758 7.6000 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9758 7.6000 100.00 INE674N07071 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) 9.50% 11-Jul-16 99.9542 9.0150 230.00 INE660A07KV5 SUNDARAM FINANCE LTD 9.42% 14-Jul-16 100.0482 8.5649 1000.00 INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Jul-16 154.2470 0.0000 0.50 INE093J07155 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 20-Jul-16 152.2270 0.0000 0.50 INE093J07247 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Jul-16 174.0000 0.0000 0.50 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jul-16 176.0000 0.0000 16.30 INE345P07016 KALPATARU LAND PRIVATE LIMITED 15.00% 29-Jul-16 100.2802 12.9200 847.00 INE626J07020 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Aug-16 99.9628 9.0300 20.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Aug-16 152.9160 0.0000 3.50 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 165.6820 0.0000 7.60 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5075 7.5000 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5075 7.5000 500.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.3797 8.1500 700.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 100.5821 8.2799 450.00 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 99.8135 7.5100 1.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 132.8000 0.0000 3.00 INE296A07DZ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.2219 8.3600 600.00 INE338I07024 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 28-Nov-16 100.2078 9.2975 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.1433 7.5050 100.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.6064 8.2500 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.6064 8.2500 250.00 INE626J07038 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-17 99.9860 9.0300 40.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2378 7.5000 85.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.2185 8.8519 50.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.3117 9.0362 159.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-17 101.0914 7.5506 10.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.2511 7.7000 1000.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 142.7700 2.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 137.8100 1.00 INE071G08676 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.33% 09-Jun-17 99.9963 8.3132 250.00 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Jun-17 143.3000 0.0000 1.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4437 7.7500 300.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4437 7.7500 300.00 INE626J07046 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Aug-17 100.0201 9.0300 40.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7983 7.7600 600.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7983 7.7600 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7200 7.7800 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7200 7.7800 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8568 7.6700 147.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7947 7.7625 3250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7947 7.7600 2250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8563 7.6700 2.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6903 7.6636 41.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6629 7.7032 33.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.7157 8.0631 55.00 INE626J07053 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-18 100.0519 9.0300 40.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4929 7.7200 1.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-18 100.0000 9.1551 750.00 INE872A07RH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 06-May-18 96.4300 13.1000 0.50 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 100.0286 9.7316 3500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.1692 7.8000 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.1692 7.8000 250.00 INE626J07061 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Aug-18 100.0832 9.0300 40.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.4672 7.7749 43.00 INE261F08568 NABARD 7.86% 07-Dec-18 100.2519 7.7144 69.00 INE556S07087 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Dec-18 100.1459 8.7600 28.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.3229 7.4807 500.00 INE626J07079 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-19 100.1124 9.0300 40.00 INE244N07040 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS 8.19% 25-Feb-19 100.4696 7.9728 20.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.2146 7.7629 24.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.4448 7.8700 400.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.4448 7.8700 400.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.3983 7.8900 24.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.5501 7.7500 90.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.9366 8.0206 62.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0555 8.3500 50.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3060 7.5000 1250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3060 7.5000 100.00 INE916DA7KN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 26-Mar-19 78.6271 8.5900 66.00 INE097C07011 TATA ADVANCED MATERIALS LIMITED 8.85% 28-Mar-19 100.4900 8.8387 200.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.7128 7.7700 90.00 INE975G08165 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.0000 9.3913 450.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 09-Apr-19 101.0454 8.4300 18.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0000 7.8459 1250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.8330 7.9100 120.00 INE608A09114 PUNJAB AND SIND BANK 8.70% 26-Apr-19 100.4106 8.5300 50.00 INE626J07087 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Aug-19 100.1410 9.0300 40.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8469 8.4000 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8469 8.4000 500.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 103.4000 9.2566 0.50 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2600 9.0720 85.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2464 7.8956 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2464 7.9000 150.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 100.8900 8.3196 128.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.8767 8.3950 550.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.8615 8.4000 250.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 101.2400 8.3210 96.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7899 7.9250 200.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7899 7.9250 50.00 INE626J07095 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-20 100.1678 9.0300 40.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 11-Mar-20 101.0156 10.2900 50.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 102.4731 8.0051 50.00 INE626J07103 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Aug-20 100.1855 9.0300 40.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 101.6781 8.3900 150.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 101.6781 8.3900 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2766 7.9941 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2766 7.9941 1000.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.3199 8.3757 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.3199 8.3800 250.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 148.6000 8.6000 0.70 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7628 6.00 INE626J07111 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-21 100.2019 9.0300 40.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5400 8.3400 270.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 104.0900 9.2100 308.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.6900 8.1225 15.00 INE556S07244 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Dec-22 100.0000 9.0820 100.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.4000 9.1000 150.00 INE556S07269 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Jun-23 100.0000 9.0996 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0929 8.6900 1500.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0929 8.6900 1000.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.7400 9.3500 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 98.6000 10.3108 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.7989 10.4500 3.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.1422 8.0800 20.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4200 9.0000 5.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.1877 9.0500 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.4462 8.1100 1.00 INE626J07129 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-25 100.3546 9.0300 70.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7178 8.1500 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 101.0846 8.3300 300.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.2010 8.1068 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.2010 8.1068 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.8400 7.9900 20.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.8449 8.1488 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.8449 8.1500 150.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.7600 8.1070 100.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4500 9.2500 2.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 96.0500 10.0500 21.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.6930 8.1375 100.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.9000 9.3300 104.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.2000 9.2000 253.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.7235 8.1400 50.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.6022 8.0800 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.2700 7.8500 13.70 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.1000 9.1200 21.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 98.2286 11.0400 282.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 101.1600 9.1130 3.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 100.0000 8.0150 1000.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.9640 8.1100 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.9648 8.1500 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.4300 6.8800 1.30 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.0552 8.1000 100.00 INE476M08055 L&T HOUSING FINANCE LIMITED - - 103.0000 9.4100 20.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.1400 9.4900 3.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% - 107.9300 9.5800 3.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - - 100.5300 9.4100 2.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.2200 9.4900 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.0000 10.9600 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.6253 8.1100 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 103.4900 6.8900 5.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 102.7400 9.0000 68.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 103.9512 6.9100 200.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 104.2908 6.9100 28.90 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.0859 6.9400 33.60 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.1338 6.9000 111.10 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 103.8651 6.9200 265.30 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 118.2118 6.8400 750.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 104.2939 6.9300 50.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 10.36% 04-Feb-36 101.7400 10.3100 38.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.8635 9.4000 200.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 100.0720 10.2000 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.1100 11.0700 28.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 4.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.8000 10.7700 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com