Apr 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10820.60 NSE 44458.50 ============= TOTAL 55279.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07XT9 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-May-16 115.9600 0.0000 64.50 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 143.2000 0.0000 60.00 INE866I07362 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Jun-16 143.0800 0.0000 12.90 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 142.8500 0.0000 8.50 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 142.5700 0.0000 2.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 142.4600 0.0000 2.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0356 8.6600 100.00 INE866I07438 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 01-Aug-16 141.4850 0.0000 1.00 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 166.9500 0.0000 28.10 INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 08-Aug-16 141.2200 0.0000 2.50 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 166.2500 0.0000 25.40 INE121A07JZ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.19% 25-Nov-16 100.3308 8.7400 200.00 INE523H07320 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 15-Mar-17 102.8095 9.5000 150.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.2174 8.3800 500.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.5482 9.9900 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.7292 7.7700 100.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6903 7.7100 50.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.4344 7.7700 20.00 INE069R07067 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 0.00% 02-Feb-18 115.1772 10.5700 100.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2300 1.50 INE101I08032 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.99% 26-Apr-18 101.1961 9.3000 455.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.1761 7.6000 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.1171 7.8300 450.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.0090 7.6500 150.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.8877 7.9700 105.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.6575 8.1200 700.00 INE622O08027 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.34% 30-Apr-19 100.3535 10.2800 1510.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 127.5025 0.0000 500.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 103.9890 7.9500 50.00 INE101I08040 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.87% 06-Apr-20 101.4326 9.6400 440.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 100.3200 8.4900 1.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 19.3200 2.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0000 5.4200 4.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.5895 7.9700 50.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.1447 8.4300 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.5876 8.1200 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR 10.25% 22-Aug-21 104.2500 9.1700 4.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 103.3533 6.7900 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.8900 0.0000 42.40 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 118.3782 0.0000 650.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 104.4990 7.1900 1.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 106.9584 7.1900 1.00 INE906B07DD3 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.52% 05-Feb-24 106.6444 7.1200 1.00 INE053F07678 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 18-Feb-24 106.2699 7.1500 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.5375 8.2000 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.2151 10.4100 17.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.9453 8.0800 113.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.8000 8.0900 5.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 106.8350 10.0300 100.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 103.1600 9.6100 150.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.55% 14-Aug-25 100.9603 8.3900 100.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.2500 11.2300 0.50 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 100.5918 8.0900 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.0700 8.1400 150.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 100.7000 8.8700 4.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.1100 4.6600 49.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 108.0200 0.0000 5.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LTD 9.48% 04-Mar-26 102.1500 9.1300 5.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 101.2000 8.6400 10.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 100.0000 8.0100 1000.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.7893 8.0300 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.6306 8.1600 50.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 05-Mar-30 100.8000 10.1300 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 104.2274 6.8800 51.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 104.2300 6.8800 14.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.69% 09-Mar-31 104.4855 6.9000 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.4715 6.9000 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.4100 6.9600 65.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.2289 6.8800 5.80 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.0517 6.9000 1.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.0000 8.1200 500.00 INE476M08055 LNT INFRA FINANCE LIMITED 9.90% 30-Mar-50 103.1500 9.5800 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.3500 0.0000 16.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 99.9800 0.0000 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.0000 0.0000 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 55.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.3300 10.3600 40.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.7000 0.0000 7.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.5000 0.0000 4.00 NSE === NE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9950 7.8090 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9950 7.7417 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9850 7.8003 300.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.3380 7.7500 100.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0556 8.5000 50.00 INE871D07KH1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.25% 17-Aug-16 100.0525 8.4998 200.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 172.5000 0.0000 3.20 INE722A07638 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 9.13% 23-Sep-16 100.1182 8.8073 100.00 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 102.6234 10.2000 63.00 INE334L07118 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.65% 12-Dec-16 101.3781 10.7500 100.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.9657 7.8500 600.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.9671 8.0000 100.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5251 7.5300 2250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5251 7.5300 1750.00 INE121A07IT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.52% 15-Mar-17 100.6043 8.7620 20.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.2174 8.3400 1000.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 101.5155 8.0000 350.00 INE140A08SL0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 04-Apr-17 100.0262 9.1550 63.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.4811 8.2500 200.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 137.8700 5.70 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 142.8400 2.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.2472 7.6600 150.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.2472 7.6600 150.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.5425 8.2500 200.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 141.8100 3.00 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Jun-17 142.8000 0.0000 3.00 INE122T07011 DEV INFRACITY PRIVATE LIMITED - 02-Jul-17 109.0991 10.2000 100.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7287 8.4500 50.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7287 8.4517 50.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.8683 7.7829 6.30 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.8683 7.8000 6.30 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.7358 8.2500 50.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 128.0800 4.50 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 133.9200 1.50 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.6042 8.2500 50.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 101.1030 8.6500 250.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 101.1030 8.6500 180.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7396 7.7500 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7396 7.7500 250.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6903 7.7000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4552 7.7500 19.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.7850 7.6800 750.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.7850 7.6800 750.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.9753 7.6750 18.80 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.0000 8.4728 750.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.1140 7.6520 20.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.1761 7.7000 750.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.5701 10.3262 350.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.8349 7.6750 15.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.1278 7.8194 700.00 INE093J07DT9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Sep-18 99.8000 0.0000 10.50 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-18 101.1450 0.0000 2.50 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 129.7391 8.4523 500.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.0500 9.5000 750.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3079 7.6000 2600.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3079 7.6000 2600.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.4371 7.9200 500.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.4371 7.9200 500.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4952 8.6000 1000.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4952 7.5990 1000.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.6575 8.1300 700.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5941 7.8150 500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5941 7.8150 500.00 INE916DA7KS5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 12-Apr-19 100.0000 8.4753 500.00 INE691I07CW8 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.70% 19-Apr-19 100.0000 8.7000 20.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 127.5025 9.2800 1000.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.2705 7.8200 150.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 100.0000 8.7168 1000.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 100.0000 8.7168 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8419 8.4000 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8419 8.4000 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.0898 7.9500 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 99.9000 11.3100 3.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA - 27-Jan-20 101.6900 8.5100 100.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 11-Mar-20 103.0900 9.5963 50.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 101.0205 8.1000 300.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 101.0205 8.1000 300.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.0000 8.1250 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.9019 8.1000 550.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.9019 8.1000 550.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.2900 18.1100 68.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4095 8.1000 2000.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4095 8.1000 2000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1127 8.0400 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1127 8.0400 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8239 8.1000 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8239 8.1000 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 103.2761 7.9966 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 103.2761 8.0000 50.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.5895 7.9800 50.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.1447 8.4400 250.00 INE538L07239 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 03-Mar-21 101.0000 9.2700 30.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.6600 8.3000 10.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 99.7000 9.0700 5.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Apr-21 100.2500 9.0764 8.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.75% 13-Apr-21 100.2800 8.6700 2.50 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.0000 8.1250 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.5876 8.1200 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 104.5500 9.0800 204.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.6900 10.5000 150.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 103.2000 10.6300 50.00 INE556S07210 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Mar-22 100.0000 9.0896 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 118.3782 9.1600 650.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 100.0000 8.1250 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.6300 8.1300 4.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.8400 8.7000 4.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.9593 9.5844 250.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 101.8000 9.8521 100.00 INE217K08214 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.45% 15-Sep-22 100.0000 9.4200 50.00 INE721A08BO7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 30-Jan-23 106.4080 9.3100 80.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 100.0000 8.1250 50.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1000 9.2556 2.00 INE217K07752 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.81% 26-Apr-23 100.0000 9.0002 250.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.9000 8.1945 100.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 102.6500 9.3500 300.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 103.4000 9.4100 150.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 98.5000 10.3378 24.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4000 9.0100 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.7500 8.5800 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.5573 8.1900 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6700 8.3600 200.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.9453 8.2400 113.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 99.0500 9.6500 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.9600 8.3500 14.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.7251 8.6901 145.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.6000 8.0610 20.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.7196 8.1700 450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.7196 8.1688 350.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 108.8500 9.7500 50.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 103.5000 8.1795 2.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 102.7837 9.0250 81.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 102.9180 9.0000 15.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 103.1600 9.5500 150.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.9603 8.3800 100.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED 9.35% 15-Sep-25 100.4500 9.2500 5.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 102.7000 11.3300 13.50 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 101.2000 9.2800 1.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.7756 9.1100 68.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 99.0660 9.0700 300.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.9000 8.6900 2.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.5918 8.0815 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.1218 8.1300 300.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 100.0100 8.9900 73.00 INE556S07368 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Dec-25 100.0000 9.0839 50.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.7200 8.6000 5.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.3000 9.2600 7.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 101.2300 8.6000 8.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.5500 8.4400 13.30 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 101.5000 8.5950 2.00 INE121H08081 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.03% 22-Mar-26 101.1000 8.8507 266.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9500 9.1394 53.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 101.3800 9.0780 40.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3800 8.9450 14.00 INE538L07270 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 31-Mar-26 100.1500 9.5200 8.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.4400 9.2200 12.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 100.0000 8.1300 50.00 INE556S07384 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-26 100.0000 9.2545 15.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.8500 10.3870 6.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.7893 8.1850 100.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.8956 8.1600 5.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 99.9000 8.1400 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.4626 8.1950 100.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 99.9000 8.1400 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.0394 8.1700 100.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8505 8.1825 100.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8004 8.1930 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.6306 8.1500 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% - 100.0000 8.1200 150.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.1400 9.4945 46.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.3100 9.4600 10.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED - - 102.4700 9.7000 6.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.4100 9.4500 3.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 100.9600 10.9700 1.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 103.5100 6.8900 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 104.0300 6.9000 65.30 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.0380 6.9100 50.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.0420 6.9100 14.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 103.9109 6.9150 16.30 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 101.0651 8.1600 5.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 102.2000 9.7636 29.30 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 117.6800 6.8900 5.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 10.36% 04-Feb-36 102.2400 10.2900 57.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0500 9.5300 40.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8500 10.9300 19.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9000 9.1500 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.1000 10.8500 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1800 9.0575 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange