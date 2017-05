Apr 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3146.80 NSE 38215.00 ============= TOTAL 41361.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 100.0038 7.6300 60.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 24-Apr-17 100.0148 8.4300 500.00 INE575S07020 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED 0.00% 03-Jul-17 108.5834 10.2800 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.7426 11.7600 450.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.43% 12-Jan-18 99.9596 8.4100 250.00 INE871D07NT0 INFRASTRUCTURE LEASING 8.75% 23-Mar-18 100.2761 8.5700 50.00 INE938L08031 IL AND FS ENERGY DEVELOPMENT CO. 0.00% 08-May-18 101.5768 11.7700 250.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.53% 31-Jan-19 101.9764 8.7400 6.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 69.0302 8.0800 33.80 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 108.1500 9.0000 1.00 INE348L08025 MAS FINANCIAL SERVICES LTD 13.50% 18-Sep-21 102.4000 12.8600 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7160 8.2200 118.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.4500 6.9100 10.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.8600 9.0100 3.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.0980 8.2800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.6000 0.0000 24.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.8865 8.0900 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.2492 8.0700 338.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 102.4000 8.6200 5.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE 9.86% 02-Feb-26 103.1400 9.3400 20.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.1600 9.5000 7.00 INE235P07183 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.7500 8.6000 2.50 INE759E08044 LNT FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 101.1200 9.1100 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.5000 8.3200 12.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.8695 8.1900 250.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP. 7.53% 21-Dec-30 103.7000 6.8700 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.35% 11-Jan-31 104.2800 6.8800 40.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.60% 11-Jan-31 104.3600 6.8700 1.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.69% 09-Mar-31 106.1500 6.9500 4.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.7200 6.8700 20.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.2780 6.9800 5.30 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.5000 6.8800 18.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.9000 6.9200 3.40 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.0965 6.8900 75.90 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 103.8950 7.3800 4.10 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 6.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 118.1972 6.8900 15.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 119.1675 6.8500 0.80 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.9000 5.1600 4.00 NSE === INE013A07TK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 17-May-16 139.1173 0.0000 3.00 INE093J07072 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 25-May-16 158.6000 0.0000 4.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.1448 8.3648 106.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 100.0338 7.8000 20.00 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 21-Jul-16 184.3500 0.0000 2.30 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 100.5460 11.3100 2.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3470 7.9000 1.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 100.2581 7.7100 1.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1059 8.8200 1000.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.9914 7.6200 1.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.2090 9.0574 100.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.2126 9.0501 50.00 INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 112.9202 9.0000 600.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 12-Jan-17 163.0700 0.0000 1.50 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.00% 08-Feb-17 100.0950 7.9719 3.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.0868 7.6700 1.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.2108 7.5500 150.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.2108 7.5500 150.00 INE660A07MW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.83% 17-Mar-17 100.0824 8.7259 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 18-Mar-17 101.0357 8.3500 900.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 18-Mar-17 101.0357 8.3500 900.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 1.43% 28-Mar-17 94.2013 8.3500 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 1.43% 28-Mar-17 94.1504 8.3500 500.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.2028 10.6197 250.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 24-Apr-17 100.0148 8.4200 500.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SEZ. 9.15% 28-Apr-17 100.3485 8.7700 500.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 28-Apr-17 142.9500 1.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.35% 06-Jun-17 102.6349 7.7300 1.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 102.8294 8.1135 21.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7247 8.4500 50.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7247 8.4500 50.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 128.1000 3.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 100.1000 9.0500 2.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.0196 10.8661 250.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.6650 8.4415 5.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6288 7.7200 1.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.6992 8.0000 150.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.6992 8.0010 150.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.9965 7.8200 500.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.7426 11.7500 450.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.7054 7.9883 151.00 INE121A07LB8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 20-Nov-17 99.6114 9.1000 250.00 INE121A07LB8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 20-Nov-17 99.6114 9.1000 250.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.53% 12-Jan-18 99.9584 8.4000 1000.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.53% 12-Jan-18 99.9584 8.4000 350.00 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-18 103.9663 8.2819 11.70 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.50% 02-Feb-18 100.0927 8.3900 250.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED -- 13-Feb-18 102.8625 0.0000 2.50 INE752E07827 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-18 98.1900 7.7500 2.50 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.8911 8.5040 200.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.8226 7.6663 90.00 INE871D07NT0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.75% 23-Mar-18 100.2761 8.5700 50.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.1595 10.4585 200.00 INE872A07RH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 06-May-18 96.4300 13.1000 1.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 100.7000 9.2600 3.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.5308 8.9900 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.9696 7.9000 100.00 INE804I07S46 ECL FINANCE LIMITED -- 31-Jul-18 100.0000 0.0000 12.50 INE804I07S38 ECL FINANCE LIMITED -- 31-Jul-18 100.0000 0.0000 9.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8692 7.9500 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8692 7.9500 250.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0833 10.5680 500.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.1500 10.3900 26.50 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Oct-18 101.0000 0.0000 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2719 7.8500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2719 7.8500 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.1425 7.8303 3.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.9764 8.9000 6.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 11.28% 26-Apr-19 100.0000 11.2792 500.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 102.3450 7.9600 100.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 102.3450 7.9600 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.0878 7.9500 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.0878 7.9500 250.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 100.7100 8.3781 38.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.4500 8.2500 7.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9205 8.0505 200.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.7574 7.9932 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.7574 7.9932 250.00 INE860H07BE1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.87% 17-Apr-20 100.0418 8.8553 250.00 INE860H07BE1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.87% 17-Apr-20 100.0418 8.8500 250.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 101.0855 8.0800 150.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.0000 8.1238 25.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.9300 8.0900 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.9300 8.0900 150.00 INE564G08118 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 9.85% 27-Apr-20 101.0000 9.5300 5.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4786 8.0800 600.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4444 8.0962 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2151 8.0100 600.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8221 8.4150 250.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8221 8.4150 250.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 101.0000 9.0400 2.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1389 8.0250 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1389 8.0250 500.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.8500 8.8900 70.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.75% 04-Mar-21 101.2900 8.3987 10.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Apr-21 100.3000 9.0623 54.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.0000 8.1249 25.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.35% 26-Apr-21 100.0000 8.3500 220.00 INE296A07LA0 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.55% 26-Apr-21 100.0000 8.5448 30.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.0100 8.0422 600.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 108.0000 9.0320 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.3500 9.1500 6.00 INE238A08260 AXIS BANK LIMITED RESET 24-Nov-21 98.4500 11.0000 4.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 101.6047 8.6200 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9058 8.1800 988.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9058 8.1800 870.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 100.0000 8.1253 25.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 104.9500 9.2900 23.00 INE457A09116 BANK OF MAHARASHTRA RESET 19-Jul-22 100.2500 10.0400 5.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.2930 6.9450 150.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.1000 9.2100 3.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 98.5000 9.8000 2.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.9600 8.9900 3.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 100.0000 8.1259 25.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0600 9.2900 6.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0500 8.1663 88.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 102.6500 9.3500 10.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 100.0000 8.1241 25.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0930 8.6900 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.0000 9.9450 9.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.0980 8.4500 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.7200 8.1747 7.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.34% 28-Aug-24 106.3300 8.2500 6.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.3500 9.0100 42.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 106.1000 8.5072 4.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.8865 8.2500 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.2492 8.2400 338.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.6500 8.1300 8.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.5374 8.4000 70.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.2942 8.1800 2300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.2742 8.1833 1850.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7773 8.2500 10.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.6907 8.3700 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.8637 8.1468 1800.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.8637 8.1468 1350.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 100.0000 8.1246 25.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 107.0000 10.0200 18.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 101.7864 8.6992 400.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 101.7864 8.4000 400.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4900 9.2500 7.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.9600 9.3200 8.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.5344 8.0800 500.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.5344 8.0800 500.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.7300 9.0200 6.00 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED SR-F 9.35% 29-Jan-26 100.4000 9.2700 7.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 100.0000 9.2800 3.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 100.9200 6.9100 50.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 103.6500 8.9000 5.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.5000 8.6600 610.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 101.6200 8.5714 1.00 INE121H08081 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.03% 22-Mar-26 101.1200 8.8500 2.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.0000 9.1309 16.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.5000 10.2000 4.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 101.0800 9.1200 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4724 8.9300 13.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 100.0000 8.0142 100.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 100.0000 8.0142 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.3700 8.3400 701.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.6840 8.1900 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.6840 8.1900 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.6000 6.8500 0.90 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.7500 8.1900 50.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 100.0000 8.1250 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9900 10.9599 3.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 102.4500 10.0300 3.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% PERPETUAL 102.6000 11.1200 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 106.4400 10.0000 2.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.6413 8.1800 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.6413 8.1800 50.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 100.0000 8.1250 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 101.5724 8.2000 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 101.5724 8.2000 50.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.7500 9.7700 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.5400 7.2800 325.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 104.0359 6.9025 10.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 104.2900 6.9154 225.20 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 104.0200 6.9500 202.50 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.7491 6.8700 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 103.9206 6.9200 150.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.1048 6.9025 20.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 103.8500 6.9210 449.10 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.2134 6.8825 20.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.9883 8.1700 100.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 100.0000 8.1250 50.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.5500 9.8100 0.80 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 104.7701 6.9000 1000.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 117.4500 6.9102 500.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 102.1000 6.9727 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange