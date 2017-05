May 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2887.40 NSE 25165.60 ============= TOTAL 28053.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 142.6500 0.0000 1.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 166.5000 0.0000 2.50 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE 9.22% 20-Jun-17 100.7107 8.4900 100.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.7479 11.8900 750.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.0900 0.0000 7.50 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.0864 7.7800 30.00 INE871D07PF4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 18-Sep-19 100.8700 8.7100 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.7000 9.9600 1.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.6671 7.9400 50.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 102.3500 9.9600 0.50 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2143 8.0100 350.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.8500 9.9900 5.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.2200 8.5700 5.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.4500 6.9100 1.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 100.0800 8.1600 8.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.2500 8.2500 5.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 106.5000 8.9900 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2000 5.4800 23.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.1604 8.1400 40.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.6800 8.1300 8.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.8300 8.2400 10.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 105.0182 8.1400 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.6500 8.9000 3.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4500 8.3800 700.00 INE950O08030 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-Apr-26 100.0000 9.1000 15.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 109.1191 7.1200 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 105.6500 8.1700 1.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 112.4806 6.9100 4.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.3295 6.8800 80.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 104.1289 6.8900 50.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 102.6800 8.1300 8.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 104.7630 6.8700 200.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 104.5738 6.8900 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.6600 6.8800 6.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.5041 6.8600 100.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.5041 7.1400 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 103.9530 6.9100 20.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 99.9800 0.0000 0.40 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.7000 0.0000 4.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.7500 10.7300 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.8000 10.8400 1.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2305 9.7400 25.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 5.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% 31-Dec-99 104.1500 0.0000 4.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 103.4500 10.6500 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.3522 10.8900 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.2500 0.0000 1.00 NSE === INE721A08992 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 28-May-16 100.0069 9.3249 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3197 7.5401 2.00 INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Aug-16 172.8560 10.5000 1.50 INE097T07015 OMKAR REALTORS PROJECTS PRIVATE 18.00% 14-Sep-16 111.0431 1500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3678 8.4000 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3678 8.4000 500.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.2426 9.0010 50.00 INE020E07027 STCI FINANCE 10.15% 17-Jan-17 100.7054 8.8350 450.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1800 7.5608 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4907 7.5834 350.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.1756 8.3800 250.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.1756 8.3800 250.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.2173 9.1359 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.5747 7.5700 7.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.2628 10.5800 500.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 101.2053 8.5520 5.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.7107 8.4900 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7825 7.7500 7.00 INE149A07121 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.81% 09-Aug-17 101.0570 8.4771 250.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.4904 11.7500 500.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.9991 7.7000 21.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 100.1047 8.2741 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.9004 7.7000 10.00 INE584T07046 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 17-Sep-18 116.6187 376.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8742 7.9540 8.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.1333 10.3776 1000.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.1700 10.3800 26.50 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.3479 7.6920 6.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED 30-Oct-18 100.0000 0.0000 2.50 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3062 7.8350 97.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 01-Jan-19 100.3350 9.2268 700.00 INE909H07CR6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 12-Mar-19 100.1226 9.3500 2500.00 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED 16-Apr-19 118.9294 290.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jun-19 100.0000 8.2700 250.00 INE843S07022 SURAJ ESTATE DEVELOPERS PRIVATE 19.00% 30-Jun-19 100.0000 69.00 INE871D07PF4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.00% 18-Sep-19 100.8700 8.7100 6.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2600 9.0695 16.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.0796 7.9454 1450.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.0796 7.9500 1450.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.5500 8.3577 7.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.6126 8.1500 15.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.6602 8.0200 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.6602 8.0200 50.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.6671 7.9500 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.0000 8.1200 150.00 INE895S07014 BHAVYA CEMENTS LIMITED 10.00% 07-May-20 106.2617 8.4787 6.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.2900 230.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2143 8.0100 1600.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2143 8.0100 1250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1924 8.0100 550.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1924 8.0100 550.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.2000 8.5600 5.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.6400 8.6500 4.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.0000 8.1200 150.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.0000 8.0447 350.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 106.4800 9.6300 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2900 9.1600 20.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 102.5208 6.9200 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8547 8.1900 118.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8547 8.1900 118.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 100.0000 8.1200 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.6100 8.1372 34.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.6111 6.8800 15.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.4228 6.9209 300.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 103.6193 8.1800 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 103.6193 8.1800 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8270 8.0800 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8270 8.0800 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4130 8.1500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4130 8.1500 50.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 100.0000 8.1300 150.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0000 9.2800 5.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 106.8680 8.4700 4.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 100.0000 8.1200 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.7993 10.4500 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.1900 8.2600 5.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4000 9.0000 40.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.1604 8.1300 40.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 100.0676 9.3677 50.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 100.5686 8.3400 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.8334 8.3700 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.7159 8.3000 50.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 100.0000 8.1200 150.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 106.3664 10.1200 27.00 INE528S08019 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 11.50% 26-May-25 114.2625 10.0000 100.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 103.0330 8.9800 3.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 100.2500 9.2200 1.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4700 9.2569 9.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 105.0182 8.1300 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.6000 8.1600 200.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 100.0500 9.2700 3.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.6593 8.7000 190.00 INE721A07JX3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 18-Mar-26 100.9300 9.1400 4.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.0600 9.1215 6.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 100.0000 8.1200 150.00 INE115A07JI9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.32% 27-Apr-26 100.0000 8.3200 1250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.6259 8.3000 153.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.0900 8.5600 322.00 INE950O08030 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-Apr-26 100.0000 9.0900 12.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 5.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 100.0000 8.1300 150.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.7016 8.1900 50.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 100.0000 8.1200 150.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.6000 6.8500 1.70 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.8700 6.9400 9.80 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.9460 8.1750 250.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 100.0000 8.1200 100.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9000 10.9900 1.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 100.0000 8.1200 100.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.7500 9.7700 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.1082 6.8900 22.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 104.1982 6.9300 77.20 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 103.9406 6.9200 120.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 103.9500 6.9200 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 101.2700 7.4884 145.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 103.8792 6.9100 23.30 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 100.0000 8.1200 100.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.0000 8.1100 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 118.4100 6.8200 11.10 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.7300 9.2000 100.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.3000 11.4500 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1000 9.5200 55.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9500 9.1400 12.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 108.2000 10.8300 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8000 10.9500 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange