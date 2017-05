May 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6606.40 NSE 24112.90 ============= TOTAL 30719.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07F20 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 01-Jun-16 99.1730 0.0000 25.50 INE013A07UJ1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 23-Jun-16 152.8280 0.0000 37.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.9926 8.0400 2050.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 142.8100 0.0000 2.50 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4718 7.6000 11.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 0.00% 17-Mar-17 110.5919 8.6400 11.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORPO 1.43% 28-Mar-17 94.1790 8.4000 10.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 17-Apr-17 100.3377 7.7300 13.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 9.15% 28-Apr-17 100.3442 8.7900 11.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.2343 9.1400 11.00 INE958G08922 RELIGARE FININVES LTD 13.00% 30-May-17 101.4438 11.4900 2.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.7479 11.7600 250.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.2304 7.7400 1250.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.4904 11.7300 500.00 INE146O07060 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.50% 20-Mar-18 100.6559 10.0700 120.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 101.8237 8.3600 175.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2200 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.1000 0.0000 5.00 INE872A07TR5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 10.50% 28-Oct-18 98.5477 11.2500 1.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.0706 7.7800 10.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.8270 8.5200 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 127.5141 9.3300 90.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.25% 12-Nov-19 98.0000 12.0000 32.90 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5915 11.4400 4.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 101.0000 8.0700 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.8500 9.9900 1.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 103.9860 8.1600 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.7533 8.1800 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION 9.36% 01-Aug-21 104.7824 8.1900 50.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVEP FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 103.8966 8.4900 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.5500 0.0000 12.40 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 103.1865 7.9500 250.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.2101 6.9200 15.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.9196 8.3100 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 106.0000 8.6200 54.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 102.2017 8.6100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.6000 0.0000 12.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 25-Feb-25 101.3700 0.0000 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.43% 04-Mar-25 101.2700 0.0000 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.0400 11.2700 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4500 8.3300 100.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 112.4800 0.0000 4.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 113.3500 0.0000 70.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 101.4000 9.5600 2.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.60% 11-Jan-31 104.1289 6.8900 64.40 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 104.5000 0.0000 12.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.39% 09-Mar-31 104.3900 0.0000 25.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 107.2346 6.8900 6.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.1000 0.0000 50.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.9000 6.9900 0.30 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.5200 0.0000 223.30 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.8000 7.0000 0.30 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 117.8900 6.8800 8.30 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 103.0700 1.8200 6.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.1000 10.7500 1.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.8800 8.8300 100.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.8909 10.2700 6.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.8443 0.0000 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.7290 10.8400 1.00 NSE === INE918K07490 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTCNX NI 18-May-16 114.0280 10.5000 2.60 INE093J07064 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 20-May-16 152.0420 0.0000 5.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.1283 8.3648 110.00 INE093J07189 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-16 185.3500 0.0000 0.70 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9926 7.7500 2050.00 INE202B07811 DEWAN HSG 9.90% 28-Jun-16 100.1967 8.5300 150.00 INE093J07288 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jul-16 179.8000 0.0000 0.70 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 152.3590 0.0000 0.50 INE148I07878 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.2123 8.9000 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.3526 8.4200 1150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.3526 8.4200 1150.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Dec-16 100.9727 7.6200 1.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.8191 8.1500 100.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.00% 08-Feb-17 100.2691 7.7400 2.00 INE331A07182 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 22-Feb-17 100.1633 8.4000 300.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.1624 9.2011 20.00 INE140A08SL0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 04-Apr-17 100.1281 9.0150 50.00 INE140A08SL0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 04-Apr-17 100.1281 9.0400 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.4905 8.1500 50.00 INE331A07190 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 23-May-17 100.0802 8.6000 300.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.2357 8.4800 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.6418 8.4800 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.7479 11.7500 250.00 INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 08-Dec-17 100.2322 8.4500 500.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.2304 7.7300 1250.00 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.0100 8.4800 1000.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 99.6867 9.6000 100.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED SR- R-10 11.50% 27-Aug-18 100.4928 11.2200 56.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Oct-18 100.7000 0.0000 2.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.4524 7.9115 500.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4313 8.0473 1000.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4313 7.6000 1000.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.8270 8.5000 50.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 99.5200 8.6700 500.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-19 104.6445 7.8900 150.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-19 104.5901 7.9107 50.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 102.6650 9.0164 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.9922 9.0960 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.9922 9.1000 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3500 11.6951 1.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.7558 8.4300 350.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.7558 8.4300 350.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5481 8.0661 150.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5481 8.0600 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2135 8.0100 950.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2135 8.0107 700.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.90% 18-Aug-20 101.4663 8.4500 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.90% 18-Aug-20 101.4663 8.4500 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.95% 19-Oct-20 101.6780 8.4464 150.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.95% 19-Oct-20 101.6780 8.4500 150.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 101.2600 8.4048 320.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 108.5000 9.7900 100.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.9000 8.5900 2.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.9860 8.1600 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.7533 8.1800 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.7824 8.1800 50.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 108.0000 9.0300 0.60 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 103.8966 8.4800 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2376 9.1703 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2376 9.1750 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.6925 8.1200 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.6925 8.1200 250.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.5302 8.7639 48.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 103.1865 8.1000 250.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0300 9.2800 5.00 INE432R07125 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 02-May-23 100.0000 9.0000 150.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 126.9405 9.3000 271.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0937 8.6900 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 98.6400 10.3000 75.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 105.7500 8.5773 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.2017 8.6000 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.6593 8.7000 500.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.6593 8.7000 500.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.8115 8.3500 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6555 8.1787 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6555 8.1800 50.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 103.0600 8.9800 13.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.07% 06-Sep-25 100.2500 9.2200 1.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 97.6914 9.5000 200.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.4402 7.0000 1000.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.5800 9.0400 15.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-E O 8.73% 24-Feb-26 100.0900 8.7000 15.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 100.9961 6.9000 20.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-26 100.0000 8.1244 25.00 INE115A07JI9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.32% 27-Apr-26 100.0000 8.3100 1200.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.6249 8.3000 430.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.1800 8.5100 268.00 INE950O08030 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-Apr-26 100.0000 9.0900 40.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 100.0500 9.1900 5.00 INE556S07400 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-26 100.0000 9.2330 100.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-27 100.0000 8.1249 25.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 105.2300 6.8500 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.3731 8.2000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.3731 8.2000 50.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-28 100.0000 8.1238 25.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.6000 6.8500 13.50 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-29 99.9000 8.1400 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.6500 10.2500 3.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-30 99.9500 8.1300 50.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 103.6700 6.8700 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 103.8487 6.9200 415.10 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 104.2900 6.9200 150.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 104.4100 6.9100 52.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 103.5770 6.9950 28.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.1260 6.9000 5.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.0449 6.9000 250.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.0449 6.9000 67.20 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 17-Oct-35 104.4002 6.9200 103.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 102.6627 6.9200 110.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 102.7500 10.2200 3.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.6319 10.8600 1.00 