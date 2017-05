May 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3374.00 NSE 23743.60 ============= TOTAL 27117.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 168.2000 0.0000 5.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5274 8.4100 200.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.0643 7.8000 50.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Jun-17 110.4040 0.0000 500.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7002 8.4700 100.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.1545 8.5600 500.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.3699 7.7400 50.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.4235 8.4500 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.1200 0.0000 3.00 INE975G08165 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.0000 9.3900 200.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.7500 9.9400 1.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7852 7.9300 200.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.6678 7.9300 100.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.4695 7.9800 50.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 104.1500 9.4000 0.50 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 1.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7171 8.4400 500.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.8500 8.8000 7.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.2500 8.4100 20.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 99.7000 9.0700 20.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.7171 7.9500 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 99.9500 8.7300 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.8900 0.0000 12.40 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.6600 8.1300 30.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.2800 0.0000 5.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.6800 0.0000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.5000 0.0000 9.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6552 8.1900 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 100.0000 10.3900 100.00 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 100.8808 6.9200 0.20 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 113.3900 0.0000 70.00 INE733E07JS0 NTPC LIMITED 7.28% 05-Oct-30 104.0600 6.8200 13.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.5100 6.8500 5.80 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 104.9500 6.8500 9.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 102.8841 7.0700 12.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.8700 6.9900 0.10 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.7800 6.8400 1.20 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.8000 6.8800 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 117.9890 6.9500 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 118.0200 6.8600 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.9800 4.7000 7.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 102.7200 0.0000 10.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 105.7000 10.6400 0.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.1700 0.0000 21.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% 31-Dec-99 104.1500 0.0000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.2500 0.0000 1.00 NSE === INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.1242 8.3650 60.00 INE674N07014 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-16 110.8826 9.2700 750.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.1426 8.4063 50.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Aug-16 171.8500 0.0000 4.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.5274 8.4500 100.00 INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 113.0139 9.0000 300.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.6568 8.4500 550.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 149.5670 8.4500 100.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 148.6898 8.4500 500.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 148.6898 8.4500 500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 148.4303 8.4500 800.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 148.4303 8.4500 800.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 149.3687 8.4500 200.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.0643 7.7200 50.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4570 7.5900 200.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.2133 8.4000 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.2133 8.4000 250.00 INE001A07CF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 29-Mar-17 101.4300 8.4500 200.00 INE001A07CF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 29-Mar-17 101.4300 8.4501 200.00 INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 100.0111 9.1300 500.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.4905 8.1500 100.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 137.6403 8.5500 350.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 137.6403 8.5500 350.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 28-Apr-17 143.0100 5.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 138.0600 2.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1302 8.4900 9.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3182 8.6500 200.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3182 8.6500 100.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 137.1200 5.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 142.0400 5.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.33% 12-Jun-17 101.6141 7.7177 7.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 28-Jun-17 110.4040 8.5300 500.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7002 8.4700 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.2037 8.4212 9.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 127.2500 4.70 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 134.1000 1.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.1545 8.5500 500.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED -- 13-Feb-18 101.0000 0.0000 11.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.3699 7.7600 50.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.4235 8.4400 250.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.2535 8.4391 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.2535 8.4400 100.00 INE842O07155 PURANIK BUILDERS PRIVATE LIMITED 30-Jun-18 100.0000 50.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.6641 7.7560 21.30 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.2921 7.6000 500.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.2921 7.9249 250.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 102.8954 8.4964 25.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.9560 8.3432 40.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.9608 8.4375 50.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.9608 8.4375 50.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5020 8.3020 20.00 INE975G08165 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.0000 9.3881 200.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.1000 1000.00 INE756I07902 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.55% 02-May-19 100.0000 8.5493 250.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 100.0918 8.8000 150.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 100.0918 8.8000 150.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.3573 8.1622 40.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.6610 8.0051 500.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2600 9.0688 1.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PVT LTD 16.00% 30-Sep-19 100.0000 92.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 100.0000 8.4234 350.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7024 7.9500 550.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7024 7.9500 200.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.6678 7.9238 200.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.4695 7.9800 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5478 8.0600 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5478 8.0600 250.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7321 8.4407 1100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7171 8.4450 300.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 101.0000 9.0400 100.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.9125 8.3656 20.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.0800 8.8400 4.00 INE752E07GL1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-21 103.2425 8.0300 1.30 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.5000 9.7900 500.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 100.0800 8.9700 9.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.5720 7.9800 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4000 9.1400 6.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.9500 8.7500 550.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.0483 8.0800 6.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.5261 8.0998 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.5261 8.0955 50.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.4285 8.0800 5.00 INE217K08214 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.45% 15-Sep-22 100.0000 9.4200 3.00 INE556S07236 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Sep-22 100.0000 9.0900 10.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.5054 6.9000 5.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.1825 8.2000 200.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.1825 8.2000 100.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0600 9.2800 10.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.8324 8.1500 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.8324 8.1500 250.00 INE556S07293 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 29-Mar-24 100.0000 9.0900 50.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 100.0000 8.1250 50.00 INE202B07AX1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 10-Jun-24 108.0280 9.2411 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.6000 10.3125 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.7996 10.4500 1.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 106.8571 8.2000 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 106.8571 8.2000 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 107.2500 8.2700 4.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 1.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD 22-Jan-25 100.0000 9.4213 3250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6552 8.1800 50.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 103.0000 8.9900 180.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.0953 8.0808 100.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.0953 8.3800 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.1845 8.1200 50.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.9500 9.0000 5.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.00% 08-Feb-26 100.1000 10.2100 1.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.0700 9.1195 11.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 100.9500 9.1394 8.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.9500 10.2300 1.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.5337 8.9200 2.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2000 8.5300 124.00 INE556S07384 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-26 100.0000 9.2541 10.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0500 9.1900 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.8664 6.9400 100.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 100.0000 8.1251 25.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.0553 8.1800 200.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.9650 8.1900 100.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.4500 9.4300 14.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.9400 8.1500 300.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.9194 8.1500 200.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 100.0000 8.1242 25.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.5700 6.8500 15.20 INE906B07EL4 NATIONAL INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 104.3145 6.9000 23.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.2189 6.8900 200.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.0500 6.9071 90.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.1376 6.8900 202.10 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 100.0000 8.1245 25.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 118.2700 6.9252 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 118.9500 9.9000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.2709 11.0400 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 108.2000 10.8300 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com