May 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10655.20 NSE 31798.00 ============= TOTAL 42453.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4699 7.6200 500.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 17-Mar-17 110.6718 8.6100 50.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 1.43% 28-Mar-17 94.2138 8.4000 50.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.98% 21-Apr-17 100.2161 7.7400 60.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.2278 9.1400 50.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.4154 8.5500 100.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.35% 06-Jun-17 101.8487 8.4600 100.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 101.2050 8.4600 50.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2200 2.50 INE716J07045 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 26-Apr-18 115.5551 0.0000 1000.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.7852 8.9400 500.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.2736 7.9100 250.00 INE514E08EW5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.3159 8.0500 1000.00 INE975G08140 TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Mar-19 100.0593 0.0000 2250.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.5600 7.8000 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.4931 8.0300 900.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7705 8.0500 950.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 100.0300 9.7600 10.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 104.1500 9.4000 0.50 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.2108 18.2900 7.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.2993 7.9800 150.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.8000 5.0000 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.9800 9.0000 1.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.5000 8.6100 4.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 100.0000 8.1300 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.3512 8.1900 50.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 98.0000 0.0000 5.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 10.50% 10-Feb-24 102.2800 0.0000 5.00 INE202B07AX1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 10-Jun-24 108.2912 9.2200 200.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND DIST. 9.72% 16-Jul-24 98.7500 10.2200 5.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.0482 8.1300 750.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.6000 0.0000 3.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 104.4000 10.9900 1.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.2200 9.4900 1.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.6900 9.3000 2.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.30% 27-Mar-26 101.0000 9.1300 7.00 INE121H07AT8 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.6000 8.7600 200.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.2500 9.1700 78.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4500 8.3200 365.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 100.6200 8.4700 5.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 103.7400 6.8900 46.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.0700 6.8300 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.35% 11-Jan-31 104.5000 6.8200 14.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.69% 09-Mar-31 104.7591 6.8700 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.39% 09-Mar-31 104.4800 6.9000 0.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.8400 6.8600 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.6900 6.8600 8.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.1100 6.9000 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.3300 7.1400 11.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.0400 6.9000 1.50 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.2081 8.0900 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 105.1500 6.8600 7.20 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.5592 6.9000 87.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.66% 22-Jan-34 118.0200 6.8600 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.7000 0.0000 51.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 105.7000 10.6400 0.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 5.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.9000 10.6500 3.00 NSE === INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0309 7.3501 250.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.0770 8.6502 250.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1691 7.5500 500.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1691 7.5500 500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4699 7.5700 500.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 18-Mar-17 100.9197 8.4500 50.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 18-Mar-17 100.9197 8.4499 50.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 24-Apr-17 99.9897 8.4514 200.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 24-Apr-17 99.9897 8.4400 200.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 138.0900 2.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 28-Apr-17 143.0400 1.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.6206 8.1500 200.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.35% 06-Jun-17 101.8487 8.4600 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 101.2050 8.4600 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.6190 7.7100 2.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 19-Jun-17 101.1279 8.4121 100.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0300 8.3650 500.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.8228 8.1500 710.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.00% 23-Jul-17 101.1410 8.4104 150.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.7004 8.1500 300.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6106 7.7000 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6106 7.7000 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.7726 8.1500 400.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.20% 08-Oct-17 100.7486 8.5400 200.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.20% 08-Oct-17 100.7486 8.5400 200.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 88.8500 8.2400 1.00 INE121A07LB8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 20-Nov-17 99.6139 9.1000 750.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.3468 8.4700 150.00 INE261F09EF3 NABARD 0.00% 01-Mar-18 86.6250 8.2000 1.00 INE311S08036 MA MULTI-TRADE PRIVATE LIMITED SR 11.50% 26-Mar-18 100.5302 10.7700 200.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 102.2064 9.1499 150.00 INE716J07045 EMAMI REALTY LIMITED -- 26-Apr-18 115.5551 10.3500 1000.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 98.7852 8.9400 500.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 99.6882 9.6000 300.00 INE081T08025 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.80% 29-Jun-18 100.5386 11.4579 250.00 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 82.7100 8.2000 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.1888 7.8000 150.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.2736 7.6200 250.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.3159 7.6200 1000.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 80.1000 8.1800 3.00 INE975G08140 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD -- 23-Mar-19 100.0593 10.2500 2250.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 100.0446 9.4800 900.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.8449 7.9040 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7783 7.9310 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7783 7.9300 50.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.1000 500.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 100.0918 8.8000 100.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 100.0918 8.8000 100.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.5600 7.8000 500.00 INE896L07215 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Aug-19 101.7831 9.8741 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.4931 8.0300 900.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.6860 7.9958 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7705 8.4150 950.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4119 8.4400 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4119 8.4400 250.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.2196 9.4500 12.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.0000 9.7592 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8521 8.0700 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8521 8.0700 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.0000 8.1300 100.00 INE261F09FG8 NABARD 0.00% 01-Jul-20 72.1100 8.1800 2.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5478 8.0600 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.65% 18-Sep-20 100.8126 8.3900 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.7500 8.9186 100.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR-PP 8.65% 28-Jan-21 100.1200 8.6000 200.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Apr-21 100.1600 9.1000 100.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.0000 8.1300 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3700 9.1400 110.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 101.4622 8.0300 1500.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 101.4622 8.0300 750.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0600 8.7200 464.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 100.0000 8.1300 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.3512 8.1900 50.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.2648 6.9500 700.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.19% 22-Jan-23 100.9658 6.9900 100.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 100.0000 8.1300 100.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0000 9.2900 24.00 INE033L07ES1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 8.63% 04-May-23 100.0000 8.6300 400.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.7500 8.3000 4.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 101.4894 8.4500 250.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 101.4894 8.4500 250.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.7000 8.1474 100.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 100.0000 8.1300 100.00 INE202B07AX1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 10-Jun-24 108.3500 9.1800 200.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.7700 11.6600 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 98.6000 10.3127 10.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.0482 8.1200 750.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4500 9.0000 148.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 105.7500 8.5800 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.1329 8.4600 150.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 100.0000 8.1300 100.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.0957 8.3800 450.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.0957 8.3800 150.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4000 9.2600 10.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.9800 8.1000 500.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 102.6500 8.5700 3.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.0526 8.1400 100.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.6280 8.7300 50.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9000 9.1500 10.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 101.2500 9.1000 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.1800 8.9748 52.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 100.0000 8.1300 125.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.5565 8.3100 700.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4240 8.3300 350.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.1800 8.5300 209.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 108.0078 8.2500 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 108.0078 8.2500 100.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 100.0000 8.1300 100.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 100.0000 8.1300 100.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8279 8.1800 200.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 100.0000 8.1300 125.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.7640 11.0200 150.00 INE535H08694 - -- PERPETUAL 99.7000 9.3500 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 106.7003 9.9300 4.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.6900 9.6200 2.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 102.3500 10.0500 2.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.2200 9.4800 1.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.8419 8.1550 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.8419 8.1550 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.9188 8.1500 150.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.9188 8.1500 50.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 100.0000 8.1300 125.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 104.5100 6.8490 13.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 104.3825 6.9025 3.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.3300 6.8700 10.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 100.0000 8.1300 125.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange