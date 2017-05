May 6 Below are the details of Indian corporate bonds dea on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5911.00 NSE 42253.90 ============= TOTAL 48164.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 100.3996 8.8500 50.00 INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 168.3000 0.0000 5.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 136.3700 0.0000 5.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4779 7.6100 1000.00 INE800H07249 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 101.5800 13.2100 1.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3677 7.7800 90.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2200 1.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.9918 7.7800 60.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 103.4565 7.7800 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.7353 7.7800 200.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4098 8.0600 500.00 INE975G08140 TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Mar-19 100.0860 0.0000 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.5253 7.7100 250.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 101.4505 8.0500 50.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.8000 10.0600 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.6000 8.2100 5.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.6100 8.2100 9.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0000 9.9700 2.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.1250 8.7000 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.8670 7.2500 10.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 118.6293 0.0000 50.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 99.9501 8.1400 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4500 0.0000 6.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 104.4000 10.9900 1.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGWAY AUTHORITY OF INDIA 7.02% 18-Feb-26 100.9383 6.8800 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4500 8.3800 1000.00 INE465N07223 ESSEL LUCKNOW RAEBARE TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-26 100.0000 9.2500 250.00 INE465N07249 ESSEL LUCKNOW RAEBARE TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-27 100.0000 9.2500 250.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.7126 8.0300 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.0162 6.8600 46.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.4902 6.8800 66.00 INE733E07JS0 NTPC LIMITED 7.28% 05-Oct-30 103.9400 6.8400 17.40 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.35% 11-Jan-31 104.7900 6.8300 17.10 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.39% 09-Mar-31 104.8600 6.8500 24.70 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 106.2291 6.7100 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.6000 7.1000 56.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.6200 7.1200 26.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.7100 6.8300 2.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.8997 8.0200 100.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 0.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 105.6500 6.8300 10.20 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.8199 6.9300 117.50 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 116.9421 6.9500 44.90 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 117.9856 6.9500 115.70 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.1000 1.1000 10.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.0000 9.4800 503.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.7500 0.0000 2.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 105.0000 10.4900 1.00 NSE === INE093J07064 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 20-May-16 152.0420 0.0000 8.00 INE093J07106 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Jun-16 157.9000 0.0000 1.00 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 07-Jun-16 186.6900 0.0000 3.20 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.0323 8.3497 230.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0300 7.3503 233.00 INE093J07189 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-16 185.5650 0.0000 5.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.0559 8.7500 100.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.0559 8.7500 100.00 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 03-Jul-16 100.0989 9.2500 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.4502 9.0115 1738.00 INE721A07AX2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.10% 11-Jul-16 100.3620 8.9947 247.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.3996 9.2500 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.1611 8.8942 99.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 10.15% 16-Sep-16 100.4674 8.7378 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.3515 8.4320 25.00 INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Oct-16 140.8700 0.0000 0.50 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 142.2000 0.0000 0.20 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4779 7.5600 1050.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4580 7.5850 50.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 137.2000 0.0000 1.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 1.43% 28-Mar-17 94.2265 8.4163 200.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.0248 8.9260 200.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 100.9987 8.6900 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7365 7.7700 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7365 7.7700 250.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 18-Sep-17 142.8700 0.0000 0.70 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-17 95.7000 0.0000 2.50 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 100.8100 2.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED -- 13-Feb-18 100.0000 0.0000 2.50 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 20-Mar-18 88.4500 0.0000 6.50 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.4995 10.1000 190.00 INE081T08017 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.80% 25-Apr-18 100.5823 11.4500 50.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.5261 10.3492 200.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.9979 7.7500 500.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.9979 7.7500 500.00 INE202B07DK2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION -- 01-Aug-18 112.3791 9.3150 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.0600 8.3000 2.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 100.4000 0.0000 12.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.2300 8.3000 1.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.2060 7.7700 750.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.2060 7.7700 750.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Dec-18 80.5100 0.0000 2.50 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED -- 01-Jan-19 100.3262 9.2623 390.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.4374 8.9199 250.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.8997 8.7191 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 80.6650 8.1500 8.00 INE146O07045 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-19 101.2415 10.0700 50.00 INE359S07045 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 27.70 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.4521 7.9100 10.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4098 7.6200 1500.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4098 7.6200 1000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4720 7.7700 550.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4720 7.7700 550.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4733 7.7700 90.00 INE097P07096 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 11.10% 20-Mar-19 99.9865 11.1193 70.00 INE604U07016 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 9.88% 22-Mar-19 100.2895 10.1000 200.00 INE097P07062 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 11.10% 22-Mar-19 101.2780 11.1107 10.00 INE975G08140 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Mar-19 100.0860 10.2500 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.5253 7.7500 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.5676 7.7400 10.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 99.8522 7.7000 550.00 INE982D07012 GODREJ & BOYCE MANUFACTURING CO. 8.90% 22-Apr-19 100.9707 8.8000 2000.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.5597 7.8000 7.00 INE017A07534 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.80% 03-Jul-19 103.0816 8.6200 100.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 101.4505 8.0500 50.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.4071 8.4750 15.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 102.8500 9.7500 150.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 102.8500 8.6756 50.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 100.0000 22.9300 92.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8401 8.0714 2500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8401 8.0728 2500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4766 8.0800 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4766 8.0800 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.5281 7.9200 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.5281 7.9200 350.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.65% 18-Sep-20 100.8476 8.3800 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.65% 18-Sep-20 100.8476 8.3800 50.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 100.5478 8.4502 100.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 100.5478 8.4500 100.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.9100 8.8700 16.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.75% 04-Mar-21 101.1388 8.4400 20.00 INE537P07133 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 20-Mar-21 100.3300 8.7400 150.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.3300 8.7400 50.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.75% 13-Apr-21 100.1100 8.7100 55.00 INE982D07020 GODREJ & BOYCE MANUFACTURING CO. 9.00% 22-Apr-21 101.3329 8.9500 750.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.0977 8.0187 500.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 106.6500 9.5800 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.6581 8.1001 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.3800 9.1404 18.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1500 8.6900 385.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 106.0000 9.9000 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 118.6293 9.1600 50.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 99.9501 8.1350 50.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 102.8000 9.2900 1.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.5000 8.1834 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.72% 16-Jul-24 99.6500 10.0309 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8003 10.4500 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 105.7500 8.5800 650.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.3644 8.2200 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.3444 8.2233 250.00 INE556S07327 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Dec-24 100.0000 9.0846 125.00 INE556S07327 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Dec-24 100.0000 9.0819 125.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 1.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 100.0000 8.1250 50.00 INE528S08019 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 11.50% 26-May-25 114.3183 10.0000 100.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.0969 8.3800 300.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.0969 8.3800 100.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.5000 9.2600 50.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 99.3740 8.3306 500.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 99.3740 8.5000 500.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.02% 18-Feb-26 100.9383 6.8800 250.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.6269 8.7300 50.00 INE121H08081 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.03% 22-Mar-26 101.0500 8.8600 22.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 102.3000 8.9300 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0359 8.3884 4350.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4211 8.3300 2050.00 INE115A07JI9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.32% 27-Apr-26 100.0000 8.3100 50.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.1500 8.5400 50.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.32% 04-May-26 100.0000 8.3200 750.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.0000 8.0500 1650.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.7506 8.1800 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.7506 8.1800 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.7855 8.1800 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 103.8615 6.8750 46.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 113.4902 6.8700 66.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8268 8.0180 200.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8268 8.1800 200.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8647 8.0180 150.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8647 8.1800 150.00 INE556S07525 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-29 100.0000 9.2367 150.00 INE556S07525 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-29 100.0000 9.2326 150.00 INE556S07541 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% PERPETUAL 100.0000 9.2540 50.00 INE556S07624 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% PERPETUAL 100.0000 9.2540 50.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 102.4800 10.0200 4.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9700 10.9600 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 106.1000 10.0000 1.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.9300 8.1500 50.00 INE733E07JS0 NTPC LIMITED 7.28% 05-Oct-30 103.6900 6.8560 17.40 INE556S07566 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-30 100.0000 9.2372 100.00 INE556S07566 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-30 100.0000 9.2326 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 101.1082 7.2200 200.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 104.6100 6.8860 24.70 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.4500 6.8650 47.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.4191 6.8600 82.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.8997 8.1800 150.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.8997 8.0180 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.0000 8.1200 150.00 INE556S07608 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-31 100.0000 9.2376 100.00 INE556S07608 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-31 100.0000 9.2326 100.00 INE556S07640 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-32 100.0000 9.2372 75.00 INE556S07640 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-32 100.0000 9.2326 75.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 104.8538 6.8912 200.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 117.4986 6.9050 1085.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 103.2500 9.7700 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.5800 10.9900 2.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 108.2000 10.8300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com