May 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10775.10 NSE 26438.80 ============= TOTAL 37213.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07AH7 LNT FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.0487 8.5800 1100.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.2988 8.3900 500.00 INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jul-17 118.2020 0.0000 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.4753 8.4500 100.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.7367 7.7800 1400.00 INE975G08140 TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Mar-19 100.1943 0.0000 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.6247 7.9900 250.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 99.8491 7.6100 2000.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.6000 9.4900 1.50 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.6550 8.2000 5.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.6630 8.2000 9.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4764 8.0900 350.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.9000 9.9800 2.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.9800 8.8600 16.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.05% 27-Apr-21 99.7355 8.1100 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 107.3272 8.5800 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.4000 0.0000 10.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 108.5500 6.9200 6.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.2619 11.5700 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.8000 0.2900 73.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.7795 8.1100 1000.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.9555 8.1200 2000.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.6979 8.7000 200.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 104.0000 9.4200 50.00 INE759E08044 LNT FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 100.9500 9.1500 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0000 8.3600 200.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.32% 04-May-26 100.0000 8.3100 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.2608 6.8500 44.00 INE465N07264 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-28 100.0000 9.2500 250.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 113.6262 6.8600 21.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% - 105.5500 0.0000 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 105.0600 6.8000 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.0647 6.8000 1.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.3186 6.8700 30.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.9843 6.8000 1.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 118.3370 6.8400 9.20 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.5500 0.0000 30.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 117.9240 6.8600 4.90 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.4000 6.8300 4.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.5012 1.2000 27.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 105.7000 10.7000 2.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.4023 10.3000 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.7500 0.0000 4.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 104.7000 10.5200 1.00 NSE === INE093J07064 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-May-16 151.3320 0.0000 5.00 INE918K07870 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 27-May-16 107.5950 0.0000 25.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.0487 8.2500 1100.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 159.0995 8.0000 750.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 159.0950 8.0300 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.2068 7.4500 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.2068 7.4500 250.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jul-16 100.0413 8.2500 950.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jul-16 100.0413 8.2500 950.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.2068 8.0000 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2991 7.5000 500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2991 7.5000 500.00 INE071G08452 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.65% 01-Sep-16 100.5113 8.3800 50.00 INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.0061 8.8000 100.00 INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.0061 8.8000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.8000 7.9367 1.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.8916 8.0000 500.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 100.1505 9.0903 15.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 141.0000 0.0000 0.30 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.2988 8.4000 500.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 101.7200 7.9438 1.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.2503 10.5678 100.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 101.0075 8.6800 250.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 101.0075 8.6800 250.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 101.8200 8.2500 2.00 INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 14-Jul-17 118.2020 8.4600 1250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7612 9.0826 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.4753 8.4500 100.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 101.0311 8.5000 100.00 INE850D08027 GODREJ AGROVET LIMITED 8.08% 03-Aug-17 100.0000 8.0700 750.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7367 7.7700 1400.00 INE760I08027 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 9.95% 17-Oct-17 98.3500 11.5200 1.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.3600 7.9470 1.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.4000 8.4500 2.00 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 101.2400 8.0878 1.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.4700 8.0882 1.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.2943 7.8500 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.2943 7.8500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5400 7.9883 2.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.7316 7.7014 60.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.9535 7.7350 7.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 97.4500 9.2700 3.30 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.3211 8.4883 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.4500 8.1488 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.1300 7.9923 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7600 7.9919 1.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0919 10.5249 100.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-18 100.9000 0.0000 1.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.3345 8.1500 13.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.4531 8.9132 75.00 INE097P07096 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 11.10% 20-Mar-19 99.9823 11.1193 70.00 INE097P07062 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 11.10% 22-Mar-19 101.3659 11.1107 10.00 INE975G08140 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Mar-19 100.1943 10.2500 500.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 12-Apr-19 100.0928 8.8400 75.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.6247 7.9900 250.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 99.8491 7.7000 2000.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.2891 7.9000 32.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.2891 7.9029 32.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.4931 8.4700 250.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.9500 8.3450 2.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 101.2000 8.3400 4.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.4400 8.2500 11.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 98.2000 10.0000 2.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.0000 8.1215 25.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-20 100.0000 9.1425 1000.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.6550 8.2000 10.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.6630 8.2000 18.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4764 8.0800 650.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4764 8.0800 300.00 INE092T08CE2 IDFC BANK LIMITED 7.50% 12-Nov-20 95.5000 8.7500 0.40 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.2400 8.4083 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 109.9000 9.4300 20.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-21 104.5000 8.3000 1.30 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.0000 8.1230 25.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 99.8550 8.0800 550.00 INE860H07DF4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.75% 06-May-21 100.0000 8.7500 250.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 106.8700 9.5100 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.3272 8.5700 50.00 INE565A09140 INDIAN OVERSEAS BANK - 05-Sep-21 99.7400 9.3967 1.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0945 8.7000 50.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 106.0000 9.9000 50.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 106.0000 9.9000 50.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR - 22-Mar-22 102.1300 7.5634 1.00 INE650A09074 STATE BANK OF INDIA 10.25% 22-Mar-22 102.1500 7.5321 1.00 INE556S07210 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Mar-22 100.0000 9.0874 50.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 100.0000 8.1237 25.00 INE457A09116 BANK OF MAHARASHTRA - 19-Jul-22 106.1000 9.0000 1.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 102.6800 7.8518 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.0724 8.2200 200.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 100.0000 8.1244 75.00 INE556S07277 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 29-Sep-23 100.0000 9.0950 25.00 INE556S07293 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 29-Mar-24 100.0000 9.0876 75.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 100.0000 8.1228 75.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.2500 11.5600 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 98.9300 10.2200 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8008 10.4500 5.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1818 8.2500 400.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.3444 8.2233 200.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.7795 8.2700 1000.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.9555 8.2900 2000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5580 8.2050 100.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.6243 8.3800 200.00 INE691A09177 UCO BANK - 25-Mar-25 98.8300 9.4746 2.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 100.0000 8.1233 75.00 INE528S08019 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 11.50% 26-May-25 114.3423 10.0500 100.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 103.3000 8.2100 1.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.2860 8.3500 200.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 104.6800 9.3000 20.00 INE556S07350 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Sep-25 100.0000 9.0936 50.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA - 06-Nov-25 101.1100 8.2311 1.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.9500 8.6800 10.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.8500 9.0100 10.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.6266 8.7300 50.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.7500 9.1689 101.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 97.2500 11.2600 75.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.8500 8.8700 1.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 100.0000 8.1239 25.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0000 8.3900 200.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.1700 8.5352 10.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.0000 8.3100 400.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.0000 8.0500 1050.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 97.7000 11.5300 1.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 100.0000 8.1243 25.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 100.0000 8.1233 25.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.6700 6.8500 57.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 100.0000 8.1236 25.00 INE556S07541 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% - 100.0000 9.2538 50.00 INE866I07651 IND INFOLINE FIN 11.15% - 101.1448 9.7950 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 100.9700 10.9600 10.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% - 107.5000 9.6500 4.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% - 102.6600 9.9700 2.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.2878 8.1500 300.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.2878 8.1489 200.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 100.0000 8.1238 25.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.7500 9.7700 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 104.8716 6.8100 514.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 104.6500 6.8300 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 105.1000 6.8300 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.0000 6.8100 1.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 100.0000 8.1241 25.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 117.8900 6.8700 20.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 17-Oct-35 104.4102 6.9200 100.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 102.6727 6.9200 100.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 103.3500 9.7531 2.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER T 10.36% 04-Feb-36 102.0000 10.3200 40.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange