May 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7121.50 NSE 32792.00 ============= TOTAL 39913.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7DY8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.66% 30-May-16 100.0359 8.5600 1250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 159.0995 0.0000 250.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.1199 8.4800 1000.00 INE804I07LD8 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-Aug-16 167.2450 0.0000 1.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.3031 8.3900 1000.00 INE338I07032 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 26-May-17 100.5493 9.4500 490.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 101.3191 8.8700 230.00 INE750H07097 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 08-Sep-17 102.1203 9.6000 250.00 INE555J07096 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 9.75% 30-Sep-17 101.2644 8.9400 32.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.7887 8.0600 500.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.9000 10.0200 1.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.6999 7.9600 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.4800 8.2300 2.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.2020 17.5000 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4764 8.0800 500.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0000 9.9400 2.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 101.5462 8.0100 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.1800 8.6800 20.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 101.5390 8.1800 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.8600 0.0000 50.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.9500 9.3000 8.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 99.4000 9.8200 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0000 7.1100 3.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.0730 8.1000 1000.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 104.7800 8.0900 2.50 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 100.0800 10.2200 20.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.0000 8.3100 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 1.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.4600 7.0500 4.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.7000 6.8000 3.50 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% - 105.7000 0.0000 2.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 101.4000 9.5600 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 106.6296 6.6300 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 118.6000 6.8100 2.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 104.6161 6.9000 1.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 102.8757 8.9000 1.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.9500 10.4600 16.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.0500 2.9900 11.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.7522 1.7500 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.0000 9.6600 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.4000 9.5000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.2500 0.0000 1.00 NSE === INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.41% 24-Nov-11 100.3255 7.8000 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.41% 24-Nov-11 100.3255 7.8000 50.00 INE918K07870 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 27-May-16 107.7480 0.0000 5.00 INE804I07TJ8 ECL FINANCE LIMITED - 30-May-16 136.0310 10.5000 11.00 INE093J07106 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 01-Jun-16 156.9000 0.0000 1.00 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 07-Jun-16 186.6900 0.0000 2.50 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 159.0995 8.0000 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 159.0995 8.0000 50.00 INE121A07IP4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.64% 22-Jun-16 100.0821 8.2000 150.00 INE121A07IP4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.64% 22-Jun-16 100.0821 8.2000 150.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.1199 8.2000 1000.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.1171 8.2500 200.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.1171 8.2539 200.00 INE192L07128 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Jul-16 139.3130 9.9988 350.00 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jul-16 183.1000 0.0000 3.00 INE027E07097 FAMILY CREDIT LIMITED 9.93% 25-Jul-16 100.1802 8.9000 150.00 INE148I07712 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Jul-16 120.4084 8.9000 580.00 INE148I07712 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Jul-16 120.4084 8.9000 50.00 INE705A09068 VIJAYA BANK 9.25% 01-Aug-16 100.3048 7.8067 150.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 168.4490 0.0000 0.50 INE093J07361 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 01-Sep-16 131.7500 0.0000 1.00 INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.0061 8.8000 100.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 147.4000 0.0000 0.50 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 159.1000 0.0000 2.20 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.4995 8.5000 100.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.4995 8.5000 100.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 100.0502 8.5500 200.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 100.0502 8.5500 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.8615 7.8000 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.8615 7.8000 50.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.2638 8.9598 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 149.5953 8.4200 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 149.5953 8.4200 150.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.0918 7.5900 11.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4873 7.5820 50.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4873 7.5300 50.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 137.2000 0.0000 1.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 101.2124 7.5500 10.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.9460 8.3900 500.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.9460 8.3900 500.00 INE667O07016 WELSPUN CAPTIVE POWER GENERATION 9.84% 30-Mar-17 100.2701 9.9400 117.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.40% 06-Jun-17 101.4791 9.8449 140.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.0260 8.5000 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3801 7.7700 1000.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3801 7.7700 1000.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 101.2389 8.5000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7300 7.7700 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7300 7.7700 50.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 101.0284 8.5000 50.00 INE722A08032 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 27-Aug-17 102.1428 9.7948 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.9144 8.5000 100.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0760 7.7600 500.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0760 7.7600 500.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.3289 8.4800 250.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Nov-17 96.2000 0.0000 2.50 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Dec-17 104.0000 0.0000 2.50 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 100.5763 9.5506 37.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 15-Mar-18 112.3019 10.0599 20.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.6331 9.3300 228.00 INE667O07024 WELSPUN CAPTIVE POWER GENERATION 9.84% 30-Mar-18 100.3463 10.0600 220.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 112.4608 9.2600 360.00 INE245A07101 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.10% 25-Apr-18 101.9166 8.9700 350.00 INE949L07303 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 26-Apr-18 100.9148 9.9700 350.00 INE216P07050 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 26-Apr-18 100.8947 10.2800 230.00 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LIMITED 9.75% 30-Apr-18 100.3332 9.5500 400.00 INE647O08024 PANTALOONS FASHION & RETAIL LTD 9.20% 22-May-18 100.5949 8.8600 400.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 100.0862 8.2866 50.00 INE896L07249 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 15-Jun-18 99.8028 9.9950 20.00 INE958G07AI8 RELIGARE FINVEST LIMITED - 13-Jul-18 110.7517 10.1088 20.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9188 8.0500 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9188 8.0500 500.00 INE657N07134 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 11.00% 04-Oct-18 109.3780 9.8118 35.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-18 100.9000 0.0000 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.0575 7.8683 4.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Dec-18 81.2000 0.0000 2.50 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.3265 9.2511 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.7399 7.8650 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.7399 7.8650 250.00 INE093J07GD6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Feb-19 88.4000 0.0000 3.50 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.8097 8.4400 200.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.8097 8.4400 200.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.7887 8.0700 500.00 INE604U07016 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 9.88% 22-Mar-19 100.2786 10.1050 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.6999 7.9600 1500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7125 7.9550 1250.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PVT 11.28% 26-Apr-19 100.0000 11.2720 500.00 INE013A07Y35 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.75% 06-May-19 100.0000 8.7454 250.00 INE371K08037 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.25% 23-May-19 100.0000 9.2500 3500.00 INE482G07057 TATA SKY LIMITED - 30-May-19 101.6742 9.6200 51.00 INE667O07032 WELSPUN CAPTIVE POWER GENERATION 9.84% 30-May-19 100.5604 10.0600 50.00 INE651J07168 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.50% 05-Jun-19 101.1214 10.0600 50.00 INE097P07054 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 7.00% 05-Jun-19 100.6045 11.1200 10.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.6234 8.5076 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.6234 8.5150 100.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.4920 8.4700 500.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.4920 8.4700 500.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.6957 8.0503 300.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.4400 8.2500 2.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.7395 7.9900 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.7395 7.9900 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.0000 8.1212 25.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.8000 8.1255 50.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 101.3562 7.9850 100.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 101.3562 7.9850 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.8470 8.3800 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.8470 8.3800 50.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 100.7519 8.3950 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 109.6074 9.5000 2.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Apr-21 100.1450 9.1000 10.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.0000 8.1228 25.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 99.8550 8.0800 1000.00 INE235P07290 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 06-May-21 100.0000 8.6442 5.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 104.3000 8.3833 4.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 101.5462 8.0100 150.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 102.7996 8.0500 200.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 102.7996 8.0500 200.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0500 8.7200 45.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.5390 8.1700 50.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 100.9816 8.4683 100.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 100.9816 8.4700 100.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 100.0000 8.1235 25.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 100.0000 8.1243 25.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 102.7900 8.1600 4.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 100.0000 8.1226 25.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0372 8.7000 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.3000 10.3600 1.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.4600 8.4000 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.0732 8.2700 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4031 8.2300 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.4328 8.2000 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.5127 8.1500 600.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.4927 8.1532 300.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 103.4500 8.1900 1.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.0977 8.3800 100.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.0977 8.3800 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.6360 8.1469 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.6360 8.1469 300.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 104.5500 8.1200 2.50 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 102.1500 8.7400 10.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.8500 9.0100 8.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 100.1200 10.2100 1.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 101.3035 6.8561 60.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.6262 8.7300 50.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.0300 9.1249 100.00 INE654A08011 STATE BANK OF TRAVANCORE 8.45% 30-Mar-26 100.5717 8.2900 450.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.3800 9.1506 10.00 INE148I07EM6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Apr-26 100.0000 8.9900 200.00 INE148I07EM6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Apr-26 100.0000 8.9930 200.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.1000 8.2997 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.0000 8.0500 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 108.3285 8.2100 3.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.8192 8.1700 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.8584 8.1700 100.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 113.2800 6.8600 8.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.9000 6.8300 5.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 112.8800 6.8500 13.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 100.0000 8.1235 25.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% - 107.7900 9.6000 5.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.2500 10.8850 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 103.6450 6.9400 400.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 104.6500 6.8300 1.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 104.8076 6.8567 40.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 105.1000 6.8300 1.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 100.1181 8.1100 200.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 117.7774 6.8800 706.80 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 120.0816 6.7663 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9700 10.1300 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange

Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com