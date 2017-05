May 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11848.50 NSE 55504.70 ============= TOTAL 67353.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.9921 8.0400 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.2313 7.2500 100.00 INE121A07HZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.81% 04-Aug-16 100.0493 9.2300 50.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.1876 8.9100 1404.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3185 8.4500 250.00 INE759A07400 LNT FINCORP LIMITED 9.20% 15-Feb-17 100.3857 8.5600 250.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.1648 8.4200 250.00 INE895D08444 TATA SONS LTD 9.85% 21-May-17 101.3307 8.4300 200.00 INE774D07MA8 M N M FINANCIAL SERVICES LTD 8.80% 02-Jun-17 100.2462 8.5300 300.00 INE071G08676 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.33% 09-Jun-17 99.8505 8.4600 250.00 INE523E07CM3 LNT FINANCE LIMITED 8.90% 26-Jun-17 100.2654 8.6000 250.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Jun-17 110.5660 0.0000 1500.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.7962 11.7600 300.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.5379 11.7300 200.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2200 1.00 INE192R07026 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.00% 20-Apr-18 101.9197 8.8600 200.00 INE101I08032 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.99% 26-Apr-18 101.0247 9.3800 272.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.9081 7.8000 7.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 100.1293 7.9000 750.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9916 7.8000 7.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 100.0229 7.8000 7.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 103.1269 55.8000 14.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.8945 7.8000 7.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.0772 8.4700 7.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4432 7.7800 1000.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.5000 0.0000 1.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 102.7837 8.5000 350.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.3917 7.8000 7.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6165 7.8000 7.00 INE097C07011 TATA ADVANCED MATERIAL LIMITED 8.85% 28-Mar-19 100.4274 8.8600 5.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.0000 7.8900 300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1504 7.9200 250.00 INE774D07KV8 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-Jan-20 112.2945 0.0000 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 101.4800 7.9300 50.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 10.00% 17-Jun-20 100.4780 9.2200 1450.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 7636.0000 9.3000 1.60 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.2000 10.8300 1.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.4300 6.9000 100.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 103.7829 8.0800 130.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.0034 8.2300 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0172 8.7100 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 0.0000 2.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 106.4100 10.1100 20.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 101.2000 9.2800 1.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.9000 0.0000 10.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 100.2500 8.5300 10.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.0000 8.3100 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 104.9685 6.8700 0.90 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 113.2800 6.8600 15.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.6400 6.9900 15.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 114.9785 6.8800 0.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 104.5000 6.8500 114.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.39% 18-Feb-31 104.8703 6.8500 17.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.6300 6.8400 5.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.9000 6.9900 3.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.5400 6.8500 5.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.8000 7.0000 3.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.7500 6.8800 123.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 118.6327 6.8000 1.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 119.6902 6.8000 1.30 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.6902 6.8000 1.20 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.6000 9.9700 11.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2200 10.0700 50.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.0000 9.4800 503.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 8.00 NSE === INE918K07862 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 27-May-16 107.7000 0.0000 22.50 INE523E07AE4 L & T FINANCE LIMITED 9.66% 30-May-16 100.0368 8.2000 1500.00 INE523E07AE4 L & T FINANCE LIMITED 9.66% 30-May-16 100.0368 8.2000 1500.00 INE916DA7DY8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.66% 30-May-16 100.0359 8.2500 1250.00 INE804I07TW1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jun-16 132.6700 0.0000 1.00 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Jun-16 188.1230 0.0000 0.50 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0358 7.4400 650.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9921 7.7500 250.00 INE301A08357 RAYMOND LIMITED 10.55% 28-Jun-16 100.1175 8.8400 50.00 INE202B07CW9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Jun-16 113.9491 8.2000 1000.00 INE202B07CW9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Jun-16 113.9491 8.2000 1000.00 INE148I07712 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Jul-16 120.5034 8.7500 50.00 INE148I07712 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Jul-16 120.5034 8.7500 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.1439 8.8950 2.00 INE121A07HZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.81% 04-Aug-16 100.0493 8.9000 50.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 100.4957 9.1092 100.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 100.4957 8.9000 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3057 8.4800 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3057 8.5100 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.8536 7.8000 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.8536 7.8000 50.00 INE759E07400 LT FINCORP LIMITED 9.20% 15-Feb-17 100.3857 8.5500 250.00 INE136E07PA1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Feb-17 148.0000 10.2000 39.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.4204 8.0000 100.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 137.2500 0.0000 1.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.1648 8.3700 250.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 138.3200 1.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.3307 8.4500 200.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3191 8.6500 250.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3191 8.6500 250.00 INE774D07MA8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 02-Jun-17 100.2462 8.5250 300.00 INE071G08676 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.33% 09-Jun-17 99.8505 8.4600 250.00 INE523E07CM3 L & T FINANCE LTD 8.90% 26-Jun-17 100.2654 8.6000 250.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LIMITED - 28-Jun-17 110.5660 8.5400 1500.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0600 8.3327 1000.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 134.3500 1.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 128.5000 1.00 INE013A07YU0 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 06-Sep-17 118.0000 0.0000 0.60 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.1282 8.5000 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5909 7.7200 4100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5909 7.7200 4100.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.7962 11.7500 300.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.5379 11.7500 200.00 INE752E07827 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-18 98.2162 7.7615 1.30 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.6767 7.6900 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.6767 7.6900 50.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.5046 10.3627 150.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.9234 7.7799 5.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.9645 7.8700 450.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.9645 7.8700 200.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.8130 7.9719 700.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.0033 7.8700 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.0033 7.8700 250.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.3412 8.1189 475.00 INE148I07BF6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 01-Aug-18 101.2290 8.9800 7.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5602 7.9720 90.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.1293 7.9000 750.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-18 100.7000 0.0000 1.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.3396 9.2262 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 81.9900 7.8100 6.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.1630 7.6500 1000.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.1630 7.6500 800.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 106.2100 9.6500 1.40 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4432 7.7800 1000.00 INE069R07109 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 11.10% 20-Mar-19 99.9986 11.1252 1250.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 102.7837 8.5000 350.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6153 7.8000 500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6153 7.8000 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0000 7.8400 600.00 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED - 16-Apr-19 106.6252 19.2500 145.00 INE013A07Y35 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.75% 06-May-19 100.0000 8.7481 250.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.4574 8.4979 400.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.4574 8.5000 400.00 INE512U07011 TRUEWIN REALTY LIMITED 12.00% 10-Jun-19 100.0000 12.0000 145.80 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.1140 7.9650 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9713 7.8900 600.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9713 7.8900 300.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6199 8.4700 300.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6199 8.4700 300.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 102.2908 7.8800 200.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 102.2908 7.8800 200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2396 7.8900 1900.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2099 7.9000 1150.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.8619 7.9000 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.8619 7.9000 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.6410 8.4700 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.9127 8.4200 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.9127 8.4200 500.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 16-Jan-20 112.2945 8.8000 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.3486 8.0483 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.3486 8.0500 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4758 8.0800 600.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4758 8.0800 600.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7837 8.4312 100.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.2172 8.4100 200.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.2172 8.4100 100.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.8867 9.0600 400.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1853 8.0100 550.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1493 8.0200 550.00 INE629U07013 GOLDEN SPARROW REALTY PRIVATE LTD - 30-Sep-20 100.0639 22.5000 30.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 100.5500 9.0200 260.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.0000 8.8507 1.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Apr-21 100.1500 9.0987 75.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.1600 8.7000 20.00 INE235P07290 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 06-May-21 100.0000 8.6500 205.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.2000 8.6800 14.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 106.0000 9.9000 100.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 106.0000 9.9000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.4414 6.9200 50.00 INE556S07228 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Jun-22 100.0000 9.0982 100.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 100.9000 7.0205 100.00 INE245A08075 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 12-Jan-23 100.1000 9.3458 1500.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 101.5950 6.8700 2.40 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 101.9144 8.2500 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.7829 8.0850 130.00 INE556S07251 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Mar-23 100.0000 9.0882 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.0034 8.2200 150.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 107.1286 6.8700 2.70 INE556S07285 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 29-Dec-23 100.0000 9.0825 125.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0372 8.7000 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0372 8.7000 100.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.2099 8.2450 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1899 8.2483 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.0933 8.4500 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4636 8.2200 200.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 2.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 22-Jan-25 99.9875 9.4356 800.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5479 8.1400 37.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.8872 8.4500 31.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 103.3500 8.2000 4.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.1531 8.3713 400.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.1531 8.3713 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5523 8.1600 250.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DIST 10.00% 08-Feb-26 100.1900 10.2000 1.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9500 9.1372 15.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.9000 10.3100 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3500 8.9472 21.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.4500 9.1395 6.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.1002 8.5459 42.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 100.0000 8.0300 4000.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.1000 8.2995 100.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 113.1500 6.8700 7.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.4000 6.8300 10.00 INE556S07517 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 28-Sep-29 100.0000 9.2435 50.00 INE556S07533 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% - 100.0000 9.2394 100.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.1000 10.9200 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 104.2127 6.8800 204.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 104.3547 6.8650 150.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 105.3133 6.8100 100.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 101.0744 7.2600 500.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.2705 6.9200 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.1100 6.9000 107.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.3057 6.8800 5.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.7700 6.8200 191.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.5500 6.8500 78.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.0000 8.1100 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 104.9136 6.8850 500.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 118.6700 6.8000 145.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8700 10.1502 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.5000 10.9974 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange