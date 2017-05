May 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13128.00 NSE 48164.10 ============= TOTAL 61292.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 03-Jun-16 100.0911 8.3700 76.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0283 8.5400 650.00 INE648A09037 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 9.15% 10-Aug-16 100.3762 7.2700 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 149.8763 0.0000 100.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5205 7.5300 250.00 INE331A07190 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 23-May-17 100.0931 8.5800 250.00 INE958G08922 RELIGARE FININVES LTD 13.00% 30-May-17 101.4438 11.4600 2.00 INE916DA7EI9 KOATAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 27-Jun-17 100.9852 8.5000 250.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Jun-17 110.6138 0.0000 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.7061 7.7500 500.00 INE148I07803 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-17 118.6592 9.1200 50.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6780 7.6300 150.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6077 7.7100 22.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.7966 11.7500 150.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.5433 11.7300 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 88.2200 7.9800 14.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 107.7500 0.0000 23.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Feb-18 107.1700 0.0000 50.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 107.2500 0.0000 3.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 09-Mar-18 99.9758 8.3600 1500.00 INE682Q07028 INDIAN HOSPITALS CORPORATION LTD 11.00% 25-Apr-18 99.8160 11.1000 387.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.0033 7.8500 650.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9182 8.0500 7.00 INE872A07TR5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 28-Oct-18 98.5477 11.2500 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 82.1100 0.0000 6.00 INE582L07070 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 9.55% 25-Jan-19 100.5714 9.2600 195.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.1691 7.8600 500.00 INE578S07016 SNEHA NIKETAN PRIVATE LIMITED 0.00% 22-Mar-19 113.8828 10.5700 70.00 INE622O08027 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.34% 30-Apr-19 100.3436 10.2600 385.00 INE582R07036 CONTINENTAL DRUG COMPANY PRIVATE 7.00% 05-Jun-19 101.6480 10.7300 50.00 INE191H07078 PVR LIMITED 10.75% 10-Jun-19 102.7664 10.1500 375.00 INE082O07026 PARRY SUGARS REFINERY INDIA 10.05% 16-Jul-19 101.6644 9.3900 380.00 INE949L07279 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 0.00% 08-Aug-19 125.4233 9.9900 300.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 21-Aug-19 102.7610 8.4200 1000.00 INE976I04143 TATA CAPITAL LIMITED 8.33% 30-Sep-19 101.6827 7.7200 11.50 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5915 11.2700 4.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 101.4702 8.0000 480.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 108.6500 9.7900 2.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.1986 17.8100 6.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2600 7.9900 250.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 106.4900 9.6200 20.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 101.8016 7.9600 1000.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 10-Feb-22 86.5300 0.0000 5.00 INE866I07933 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Feb-22 87.2700 0.0000 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.8600 0.0000 50.00 INE465N07132 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-22 100.0000 9.2500 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.40% 25-Oct-22 96.8740 11.7500 250.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 96.7020 11.7500 250.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 11.25% 05-Dec-22 107.5100 9.6200 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.4000 0.0000 6.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 106.3900 10.1000 10.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.0400 11.4400 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5526 8.1700 100.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 101.9430 9.1700 1.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 108.7500 0.0000 4.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 100.0000 10.3800 100.00 INE121H07AT8 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.7600 8.7200 5.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 100.8500 8.4300 2.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.32% 04-May-26 100.0000 8.3100 100.00 INE950O08055 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE 9.10% 06-May-26 100.4100 9.0300 3.00 INE465N07223 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-26 100.3000 9.2000 38.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.8878 8.0000 250.00 INE465N07249 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-27 100.3000 9.2100 62.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 104.6400 6.9100 150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 104.4336 8.2000 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.9312 8.0900 200.00 INE465N07264 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-28 100.3000 9.2100 65.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 112.7300 6.8600 12.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 108.1900 8.3300 9.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.9000 8.2800 8.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.9987 6.8000 4.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.7901 6.8200 400.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 117.8900 0.0000 27.50 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 118.7100 6.7900 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.2284 6.8400 5.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. 8.76% 13-Jan-34 119.3100 6.8300 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.7000 0.0000 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.5259 6.3100 40.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.6600 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.0400 0.0000 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 5.00 NSE === INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.9786 8.2295 250.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0283 8.2000 650.00 INE804I07TW1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jun-16 132.8170 0.0000 4.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.0470 8.2503 500.00 INE121A07IM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.64% 22-Jun-16 100.0587 8.4000 250.00 INE202B07CW9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Jun-16 113.9744 750.00 INE202B07CW9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Jun-16 113.9744 8.2000 750.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.5000 8.3500 0.50 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jul-16 100.0420 8.2497 250.00 INE027E07097 FAMILY CREDIT LIMITED 9.93% 25-Jul-16 100.2245 50.00 INE027E07097 FAMILY CREDIT LIMITED 9.93% 25-Jul-16 100.2245 8.7300 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.2272 7.5500 600.00 INE648A09037 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 9.15% 10-Aug-16 100.3762 7.5000 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jan-17 149.8763 8.4000 100.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 141.6280 0.0000 0.20 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.1522 7.5500 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.1522 7.5500 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5205 7.4800 750.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5205 7.5328 500.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 100.7893 10.1939 5.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 138.3200 4.30 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 28-Apr-17 143.2800 1.00 INE915D07RS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 30-May-17 108.2300 -7.2744 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.7536 7.7900 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.7536 7.7900 250.00 INE916DA7EI9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 27-Jun-17 100.9852 8.4997 250.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 28-Jun-17 110.6138 8.5200 250.00 INE556S07020 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 30-Jun-17 100.0000 8.8721 100.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 134.3500 2.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 128.5000 1.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7546 7.7500 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7546 7.7500 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7242 7.7401 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7762 7.7401 500.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6780 7.6380 3.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.5433 11.7500 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 88.4217 7.8000 14.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED -- 13-Feb-18 100.0000 0.0000 8.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 09-Mar-18 100.0000 8.4051 5000.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.9957 7.8500 1450.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.9957 7.8500 1450.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 99.7439 8.4754 5.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.0438 7.7248 30.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.8899 7.8804 6.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.9660 7.8692 5.00 INE958G07AI8 RELIGARE FINVEST LIMITED -- 13-Jul-18 110.7774 10.1238 10.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.0033 7.8700 650.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.7593 8.0251 25.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.1897 7.7425 15.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.3802 7.7141 30.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.3335 7.8863 10.00 INE556S07079 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 28-Sep-18 100.0000 8.8460 50.00 INE532F07BH3 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMIT 8.00% 04-Oct-18 109.3983 9.8268 27.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 100.7000 0.0000 1.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 17.2500 234.30 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3168 7.5500 1000.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3168 7.5500 1000.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.4175 8.0660 100.00 INE589A07029 NEYVELI LIGNITE CORPORATION LTD 8.83% 23-Jan-19 102.6975 7.6470 700.00 INE589A07029 NEYVELI LIGNITE CORPORATION LTD 8.83% 23-Jan-19 102.6975 7.6500 700.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 106.2100 9.6500 1.40 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.1691 7.8550 500.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 102.7805 8.5000 150.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 102.7805 8.5000 150.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 18.0000 670.40 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0000 7.8400 900.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.0000 7.7000 2500.00 INE476M07966 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 10-May-19 100.0000 8.7000 200.00 INE512U07011 TRUEWIN REALTY LIMITED 12.00% 10-Jun-19 100.0000 12.0000 145.80 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.1340 7.9574 50.00 INE115A07HO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 13-Jun-19 100.3082 8.4700 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9969 7.8800 200.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9985 7.8800 150.00 INE556S07103 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 28-Jun-19 100.0000 8.8540 50.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 18.0000 394.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 18.0000 319.80 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 17.0000 264.40 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 19.0000 450.80 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 18.0000 685.80 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.3196 8.5000 500.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.3196 8.5000 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 21-Aug-19 102.7610 8.4200 1000.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.7450 7.9700 450.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.7450 7.9700 450.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.7853 7.9700 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.7853 7.9700 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.4702 8.0000 240.00 INE556S07129 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Dec-19 100.0000 8.8254 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.9127 8.4200 150.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.9127 8.4200 150.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 16-Jan-20 112.2945 8.8000 100.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.4618 7.9801 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.9505 8.0800 100.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 106.1333 8.2350 25.00 INE556S07145 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 30-Jun-20 100.0000 8.8473 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5454 8.0600 1750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5454 8.0660 1150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2415 8.0000 900.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2063 8.0106 850.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.65% 18-Sep-20 100.7759 8.4000 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1486 8.0200 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1486 8.0200 50.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.75% 13-Apr-21 100.0000 8.7400 220.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 100.0000 8.3650 1449.00 INE556S07186 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Jun-21 100.0000 9.0978 100.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 104.0593 8.9240 41.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 104.2000 8.4063 6.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 101.8016 7.9500 1000.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.2500 8.6700 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.6296 6.8800 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6220 9.4000 500.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6220 9.4000 500.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 100.1055 8.1000 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 105.4200 10.0000 0.50 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.4710 6.9100 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.4016 6.9050 250.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.2702 8.1450 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.2702 8.1450 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.1325 8.2000 250.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4200 9.0000 63.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.8284 9.5500 6.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.7400 8.1694 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5241 8.2100 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4326 8.1600 146.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.6852 8.1600 100.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.6834 8.3700 100.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.8864 8.4500 69.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6839 8.1750 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6839 8.1750 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.1739 8.1900 100.00 INE556S07343 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Jun-25 100.0000 9.0964 125.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.2240 8.3600 400.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD SR-II 10.75% 13-Aug-25 100.3000 10.6800 4.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV. 7.17% 01-Oct-25 100.9146 7.0200 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.6163 8.1450 350.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.9500 9.3200 22.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.0171 8.1450 200.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 10.00% 08-Feb-26 104.3000 9.2670 20.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 101.4201 6.8310 30.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.0300 9.1300 15.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.2500 10.3800 158.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4278 8.9350 16.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 101.1000 8.6700 13.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4836 8.3200 200.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4174 8.3300 200.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.0353 8.5600 61.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.32% 04-May-26 100.1000 8.2993 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.9642 8.0500 222.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.8878 8.1600 200.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.8878 7.9988 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.4336 8.1900 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.9309 8.1600 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 112.9481 6.9100 8.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 114.2432 6.7537 15.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 114.1922 6.9031 4.60 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.2000 6.8150 19.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 115.0500 6.8290 50.00 INE556S07509 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Jun-29 100.0000 9.2536 100.00 INE556S07582 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% PERPETUAL 100.0000 9.2536 100.00 INE818F07013 - -- PERPETUAL 101.4800 8.7300 30.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.7400 9.6100 6.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9500 10.9661 2.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 101.8415 7.1400 170.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 104.1670 6.8850 31.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 104.9640 6.8400 37.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.2905 6.9178 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.7400 6.8700 21.20 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.2567 6.8850 49.10 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.0600 6.8000 3.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.7901 6.8200 300.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 104.9255 6.8837 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8689 10.1500 27.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.7000 10.8406 50.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.6300 10.8550 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9000 10.9219 26.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange