May 13 Below are the details of Indian corporate bonds dea on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8638.70 NSE 31398.70 ============= TOTAL 40037.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.3308 8.4300 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 149.8763 0.0000 100.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.6815 7.8100 1750.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.8179 11.7600 400.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.5593 11.7200 500.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 1.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2100 14.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.3892 8.6700 50.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 99.8725 9.3200 100.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.0844 7.5500 950.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.6700 7.7600 500.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.3409 8.4700 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2015 7.9000 950.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 113.4750 10.1900 29.20 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4756 8.0900 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2039 8.0100 250.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 100.0000 8.3600 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.3269 7.1500 89.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.0550 8.1400 350.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.4188 6.9200 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.2950 10.0700 700.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.2500 8.7900 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.3500 0.0000 6.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 101.4576 6.9400 15.00 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 29-Jan-26 100.1000 9.3100 4.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 101.4158 6.8400 5.00 INE759E08044 LNT FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 100.9300 9.1500 5.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 100.0000 10.3800 68.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 101.0000 8.4100 1.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.4970 6.8600 4.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7400 7.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.35% 11-Jan-31 104.6800 6.8200 5.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP. 7.39% 08-Feb-31 104.7800 6.8500 56.80 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.5060 7.1300 2.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.9810 6.8200 300.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.5060 7.1300 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.1000 0.0000 6.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.3100 0.0000 49.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.0000 9.4800 500.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 103.0000 0.0000 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.1000 0.0000 5.00 NSE === INE804I07TW1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jun-16 132.8170 0.0000 1.00 INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 20-Jul-16 155.1630 0.0000 1.50 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 21-Jul-16 185.5000 0.0000 1.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 155.3000 0.0000 0.50 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 28-Oct-16 146.0400 0.0000 5.00 INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 113.1683 9.0000 2100.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 101.5120 9.7568 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.1522 7.5500 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.1522 7.5500 250.00 INE804I07WI4 ECL FINANCE LIMITED -- 03-Mar-17 118.8000 0.0000 0.50 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 112.8896 7.6860 5.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3460 8.6500 700.00 INE660A07KT9 SUNDARAM FIN 9.70% 26-May-17 101.0130 8.6500 50.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.5743 7.7402 50.00 INE228N08017 TRENT HYPERMARKET LIMITED 7.75% 18-Jun-17 106.3164 8.9700 50.00 INE691I07BG3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.95% 17-Jul-17 100.2636 8.6500 1250.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 134.4300 2.20 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 128.5800 1.00 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 100.3635 8.2500 1.30 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 100.7939 10.0690 21.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6815 7.8000 2250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6815 7.8000 500.00 INE013A07YU0 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 06-Sep-17 120.5000 0.0000 0.80 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.2875 8.5270 8.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 18-Sep-17 133.7000 0.0000 4.50 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.8179 11.7500 400.00 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 14-Nov-17 115.5000 0.0000 12.50 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 13-Dec-17 132.6500 0.0000 1.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.5593 11.7500 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 88.0200 8.1000 28.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 29-Jan-18 107.7815 0.0000 23.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 02-Feb-18 107.1979 0.0000 50.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 27-Feb-18 107.2784 0.0000 3.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 100.6124 9.5301 8.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 09-Mar-18 100.0000 8.3500 2750.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.4161 8.4500 250.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.4161 8.4500 250.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.0619 7.7149 2.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.3850 8.4600 240.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.3941 7.7012 4.00 INE657N07134 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES 11.00% 04-Oct-18 109.4264 9.8268 12.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 24-Oct-18 79.5000 0.0000 19.50 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 100.7000 0.0000 1.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.0640 7.7700 115.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.0844 7.7000 950.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.4375 8.0564 50.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.4375 8.0564 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.0873 8.2509 1.00 INE093J07HD4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 08-Mar-19 86.1200 0.0000 3.50 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.8477 8.0450 80.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 09-Apr-19 101.2865 8.4900 132.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7242 7.9510 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0000 7.8399 50.00 INE982D07012 GODREJ & BOYCE MANUFACTURING CO. 8.90% 22-Apr-19 100.9650 8.8000 500.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.0000 7.6944 250.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.4774 8.4898 400.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.4774 8.4919 400.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.6700 7.7663 1000.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.1540 7.9490 50.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.1540 7.9490 50.00 INE115A07HO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 13-Jun-19 100.3358 8.4600 620.00 INE093J07JK5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 14-Jun-19 57.2000 0.0000 3.50 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.3409 8.4950 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.7490 7.9686 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2015 7.9000 950.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.5923 7.9600 150.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.4609 7.9800 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.4609 7.9800 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4700 8.0814 2600.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4700 8.0800 1250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2039 8.0100 950.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2039 8.0100 450.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.65% 18-Sep-20 100.8464 8.3800 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.65% 18-Sep-20 100.8464 8.3800 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1823 8.0100 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1823 8.0092 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 106.3690 7.9375 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 106.3690 7.9414 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 101.2886 7.9768 50.00 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 100.0500 8.6674 90.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.75% 04-Mar-21 101.1500 8.4304 30.00 INE721A07KA9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 29-Mar-21 100.6235 9.0700 52.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.5635 7.9800 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.5635 7.9800 50.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 100.0000 8.3700 750.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 104.2500 8.3900 161.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1300 8.7000 20.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 10-Feb-22 86.5556 0.0000 5.00 INE866I07933 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 28-Feb-22 87.2890 0.0000 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.6216 6.8800 70.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.0550 8.1400 350.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.7303 8.0900 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.7303 8.0900 100.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.5214 6.9000 100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.1124 8.2100 400.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.9751 8.2000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.9751 8.2000 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.2950 12.0000 700.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.1273 8.2000 250.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR-1 8.90% 09-May-23 101.1500 8.8100 42.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8013 10.4500 4.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.1000 8.4485 50.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.4800 9.0000 8.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.3085 8.1800 200.00 INE033L07AZ4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.05% 23-Jan-25 102.1235 8.6717 200.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.8053 8.3500 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.8911 8.2350 90.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.8911 8.2350 90.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.3949 8.4200 200.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV. 7.17% 01-Oct-25 100.8470 7.0300 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.9000 8.1100 250.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.9000 9.3400 56.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 101.7372 6.7944 75.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9300 9.1397 5.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3500 8.9472 40.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4174 8.3300 53.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2500 8.5200 69.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.32% 04-May-26 100.1100 8.2977 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.9642 8.0500 26.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 108.3957 8.2000 300.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.8978 8.1950 108.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.8978 8.1950 108.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 101.0412 8.1500 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.0500 6.9000 4.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 114.6500 6.8500 4.60 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.2879 8.1900 40.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.2879 8.1900 40.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% PERPETUAL 104.6310 6.8700 56.80 INE556S07012 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY -- PERPETUAL 100.0000 8.7524 37.50 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 104.9640 6.8400 70.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.1500 8.1000 200.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 104.9624 6.8800 500.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 118.0487 6.8550 120.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 102.2592 6.9600 170.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8634 10.1500 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.3320 11.1400 50.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.4200 8.9848 10.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.6600 10.8500 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1500 9.5071 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 108.0000 10.8700 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.2231 11.0500 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com