May 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6092.60 NSE 18862.60 ============= TOTAL 24955.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07RJ2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-16 135.1500 0.0000 20.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0963 8.4900 250.00 INE756I07605 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.82% 14-Mar-17 100.3694 8.2700 250.00 INE721A07EX4 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 0.00% 17-Jan-18 138.7130 0.0000 50.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3562 7.7800 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.8210 8.9800 4.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 99.8510 7.6100 3000.00 INE774D07OA4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 100.4243 8.6300 100.00 INE252M08019 KAPSTONE CONSTRUCTIONS PRIVATE LTD 21.30% 14-Oct-19 154.2963 4.1500 270.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 104.1520 9.4700 3.50 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.7689 6.8800 20.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 100.0945 8.4600 50.00 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.8792 8.0600 86.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 100.1620 8.9100 500.00 INE033L07AZ4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.05% 23-Jan-25 103.2500 8.5000 100.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 101.7500 6.9700 100.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5218 8.1700 150.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 102.7700 9.0000 1.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.11% 17-Oct-25 100.6400 7.0000 0.40 INE759E08044 LNT FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 101.2000 9.1100 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.3800 8.3400 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.7135 8.0300 50.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 103.3500 6.9200 1.40 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.7468 8.0300 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 113.7918 6.8400 35.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.7861 8.0300 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-30 100.8223 0.0000 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.8179 7.2300 104.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 105.5100 6.8700 0.40 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 105.4500 6.8000 4.10 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.9500 6.8100 0.20 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.9750 6.8100 150.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.8559 8.0300 50.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 118.5961 6.8000 2.40 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 101.8100 7.0000 0.20 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 103.1513 10.8900 1.00 INE101A08070 MAHINDRA 9.55% 04-Jul-63 107.7611 8.8400 250.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.3100 0.6100 31.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.4000 11.0300 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.4900 0.0000 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 1.00 NSE === INE001A07NV6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 108.8886 750.00 INE001A07NV6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 108.8886 7.9500 750.00 INE202B07CW9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Jun-16 114.0759 250.00 INE202B07CW9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Jun-16 114.0759 8.2000 250.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 100.3603 8.8700 250.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.3977 8.8700 250.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0963 8.2000 250.00 INE774D07KH7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.35% 07-Oct-16 100.0886 8.6299 50.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Oct-16 166.5000 0.0000 0.80 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Jan-17 163.5000 0.0000 0.50 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.6720 8.4833 250.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.6720 8.4000 250.00 INE756I07605 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 14-Mar-17 100.3694 8.3800 250.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.4369 8.3929 50.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 138.3900 6.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 28-Apr-17 143.3400 1.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.5637 7.7493 500.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 128.4700 5.50 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 134.3700 1.00 INE721A07EX4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Jan-18 138.7130 9.0500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3562 7.7700 251.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.75% 30-May-18 102.9354 10.5174 50.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.4150 8.4500 480.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4100 234.30 INE949L07410 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.05% 29-Mar-19 100.0000 10.0626 260.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 670.40 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED 16-Apr-19 119.7352 - 10.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 99.8510 7.6900 3000.00 INE774D07OA4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 100.4243 8.6200 100.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 394.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 319.80 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 264.40 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 450.80 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 685.80 INE556S07111 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 30-Sep-19 100.0000 8.8461 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 95.0000 13.1540 23.20 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.8680 7.8964 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.2223 7.8960 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.2223 7.9000 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.7049 6.9000 1.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 100.0945 8.4500 50.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 102.1500 8.3766 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.0800 8.4476 100.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.5000 8.6100 1.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 103.6184 6.7200 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.8152 6.8400 109.70 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.5372 8.7585 4.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.8792 8.0600 286.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.8851 8.2000 100.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.6242 6.8800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.1900 8.1877 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.1620 8.9100 500.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 106.1735 6.9000 12.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.2500 11.5600 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.2409 10.3700 9.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.5400 8.2000 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.7400 8.5800 400.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.6200 8.3500 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3987 8.2300 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 1.00 INE845H07012 ULUNDURPET EXPRESSWAYS PRIVATE LTD RESET 15-Jan-25 100.8349 9.7000 599.90 INE033L07AZ4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.05% 23-Jan-25 102.3674 8.6400 100.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 100.7169 8.4500 100.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.8000 8.2500 2.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4000 9.2600 1.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 100.9100 7.0200 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5697 8.1575 1350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5697 8.1590 1200.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.9000 9.3300 13.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.6200 9.0462 6.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.5500 8.7100 200.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.2000 9.1000 5.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.2000 8.9699 100.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.4500 8.7700 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.5461 8.3100 22.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2000 8.3600 131.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.9642 8.0500 2.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED 8.40% 13-May-26 100.0000 8.3900 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.7135 8.1850 50.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 104.0200 6.8500 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.2207 8.3500 14.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.1831 8.3550 7.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.9125 8.1650 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.7500 6.8200 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.7918 6.8350 52.50 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.9409 8.1650 100.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.8223 8.1850 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9000 10.9780 31.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.1400 9.5000 4.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0400 9.7300 7.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.74% 21-Jan-31 103.0000 7.1400 34.50 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.8559 8.1850 50.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 25.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.0608 6.8700 18.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 117.9961 6.8600 350.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.4507 6.8200 1.50 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 25.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.1905 9.4500 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.3396 11.1400 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 