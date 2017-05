May 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17564.70 NSE 51053.90 ============= TOTAL 68618.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 144.0400 0.0000 62.70 INE866I07362 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Jun-16 143.9300 0.0000 12.90 INE804I07KB4 ECL FINANCE LTD 0.00% 24-Jun-16 168.2400 0.0000 2.50 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 143.7000 0.0000 12.00 INE804I07KE8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 01-Jul-16 167.9200 0.0000 30.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 143.4400 0.0000 11.90 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 143.3300 0.0000 19.00 INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 169.2400 0.0000 10.50 INE866I07438 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 01-Aug-16 142.4000 0.0000 1.00 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 167.9500 0.0000 47.60 INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 08-Aug-16 142.1400 0.0000 5.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 167.7900 0.0000 27.90 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 137.3100 0.0000 29.50 INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 136.3900 0.0000 5.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5211 7.5100 500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.6002 7.5000 50.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.8400 10.0000 100.00 INE159D08015 SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED 8.00% 14-May-18 100.0000 8.0000 9733.00 INE159D08023 SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED 8.00% 22-Jul-18 100.0000 8.0000 1764.00 INE159D08031 SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED 8.00% 09-Oct-18 100.0000 8.0000 1303.00 INE081A08199 TATA STEEL 9.15% 24-Jan-19 100.3635 8.9500 500.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 128.1552 0.0000 45.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 100.4195 8.6200 150.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 100.0000 7.9500 1500.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.0000 11.9600 23.70 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.0207 18.0000 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.2000 10.8300 1.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.2900 8.4000 15.00 INE538L07247 AADHAR HOUSING FINANCE 9.40% 21-Mar-21 99.5500 9.5000 2.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.1500 8.6900 2.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.4800 9.2700 26.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.3600 9.1000 150.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.2963 11.5500 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.8000 9.3900 7.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 101.5070 9.2400 1.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 100.2000 8.5200 65.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.8256 7.2500 100.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 105.2198 6.8200 29.30 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 105.0300 0.0000 0.20 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.1600 0.0000 4.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 118.6800 0.0000 132.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.7947 0.0000 4.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.1000 8.9600 11.00 INE101A08070 MAHINDRA 9.55% 04-Jul-63 110.2500 8.6900 500.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8500 0.5800 53.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 108.7500 9.8300 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.9100 10.8500 1.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.7688 10.5700 350.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.3500 4.1400 5.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 102.6500 11.1000 1.00 NSE === INE093J07106 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 01-Jun-16 158.6000 0.0000 1.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.0737 8.2501 47.00 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 07-Jun-16 188.2000 0.0000 2.50 INE804I07KG3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 08-Jun-16 174.8190 0.0000 1.50 INE001A07NV6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 108.8886 7.9500 4250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 159.3421 - 60.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 159.3421 8.0000 60.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.0968 8.0104 150.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.0968 8.0000 150.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0194 7.3700 1.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.1000 8.5626 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.1000 8.4000 50.00 INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Jul-16 155.1630 0.0000 0.50 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-Jul-16 171.8400 0.0000 0.70 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 155.3000 0.0000 2.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Aug-16 171.2000 0.0000 2.50 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1728 8.2500 250.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1728 8.2726 250.00 INE093J07320 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 26-Sep-16 179.4000 0.0000 2.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 26-Sep-16 148.8000 0.0000 1.50 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.0466 9.3951 130.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3011 8.4500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3011 8.4731 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3011 8.4350 6.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 98.3000 13.6600 2.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Oct-16 146.3000 0.0000 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.9783 7.5699 114.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.8858 7.4400 62.50 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.8858 7.4400 62.50 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 101.6862 8.0300 9.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5211 7.4600 1250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5241 7.5156 750.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.6002 7.4500 50.00 INE721A07JZ8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 29-Mar-17 100.1173 8.9471 250.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 136.1000 0.0000 1.90 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 143.0400 0.0000 0.20 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 98.7000 11.1400 2.00 INE093J07940 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 01-Oct-17 87.1200 0.0000 1.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 17-Oct-17 129.7000 0.0000 6.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.5840 11.7361 200.00 INE093J07JP4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Feb-18 113.4000 0.0000 6.50 INE667A09128 SYNDICATE BANK RESET 25-Mar-18 99.5000 10.1800 1.00 INE159D08015 SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED 8.00% 14-May-18 100.0000 8.0000 9733.00 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Jun-18 99.0000 0.0000 10.50 INE159D08023 SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED 8.00% 22-Jul-18 100.0000 8.0000 1764.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.0287 7.8550 2.00 INE159D08031 SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED 8.00% 09-Oct-18 100.0000 8.0000 1303.00 INE093J07FD8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Dec-18 79.0100 0.0000 2.50 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.3635 8.9486 500.00 INE093J07GE4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 06-Feb-19 92.2100 0.0000 5.00 INE093J07GD6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Feb-19 88.0900 0.0000 3.80 INE093J07GT2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Feb-19 86.9100 0.0000 9.80 INE093J07GW6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Feb-19 85.4100 0.0000 0.30 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.2036 7.7532 140.00 INE093J07GY2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Feb-19 95.2400 0.0000 10.00 INE093J07GX4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Feb-19 86.3500 0.0000 7.50 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4223 7.7900 60.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.40% 14-Mar-19 100.9035 8.0212 147.00 INE556F09551 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 100.4516 7.7900 72.00 INE093J07HP8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Mar-19 95.8800 0.0000 2.50 INE093J07IC4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 05-Apr-19 74.5800 0.0000 21.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 101.4981 7.7500 150.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 101.4981 7.7500 150.00 INE202B07AK8 DEWAN LTD. 30-Apr-19 128.1552 9.2800 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 100.4228 7.7200 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 100.4228 7.7200 100.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 100.4195 8.6100 150.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.0000 7.9484 5050.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.4682 7.7500 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.2567 7.8299 46.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-Jun-19 89.0600 0.0000 5.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9382 7.9000 5.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 101.7476 7.8400 10.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.7051 8.4400 105.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.8154 8.0000 10.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1973 7.9000 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1973 7.9000 1000.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 95.0200 13.1300 23.20 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.6967 8.4500 400.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.6967 8.4500 400.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.6016 7.9550 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3767 8.4500 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3767 8.4500 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7701 8.4650 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7701 8.4650 50.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 101.0599 7.8600 250.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 100.0868 6.7800 70.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 100.0612 8.4600 400.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.5201 7.9130 20.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4750 8.0800 1250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4750 8.0800 1250.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 97.5565 9.7500 1.00 INE445K07130 RELIANCE BROADCAST NETWORK LTD 9.50% 06-Aug-20 103.0602 11.6800 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8922 8.0800 250.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 100.0373 8.9500 1.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 28-Dec-20 100.4741 8.4675 200.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 28-Dec-20 100.4741 8.4675 200.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 100.0274 8.9500 1.00 INE101I08057 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.05% 15-Jan-21 100.0000 9.2469 1000.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.1800 8.8000 4.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.2167 8.4151 15.00 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 100.0000 8.6700 465.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 100.0000 8.6900 100.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 104.1200 8.4234 17.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1000 8.6600 95.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.6163 6.8800 35.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.3022 8.1400 500.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.3022 8.1400 500.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 104.4186 8.1400 250.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 104.4186 8.1400 250.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.6200 8.7420 4.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 104.6445 8.1400 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.9700 8.1900 200.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 105.1000 8.3000 1.00 INE245A08075 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 12-Jan-23 100.1000 9.3445 1500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.2500 8.1762 192.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0000 9.2857 3.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.9800 8.1800 10.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.6500 9.3600 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.6700 8.9100 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8022 10.4500 2.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.5820 8.1900 50.00 INE375R08108 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 7.97% 20-Oct-24 104.2356 7.4200 1250.00 INE375R08108 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 7.97% 20-Oct-24 104.2356 7.4200 1250.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD 22-Jan-25 100.0000 9.4185 1000.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 103.7000 8.5200 1.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 100.9052 8.4200 200.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 104.0000 9.3200 6.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.5500 8.1400 4.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4000 9.2600 11.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 101.4911 6.9350 15.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.4535 8.0200 1000.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.1900 9.2000 259.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0000 8.7100 45.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.5300 8.7100 70.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.7000 8.7180 146.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.5500 8.7500 198.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.4500 9.1385 3.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4800 8.3200 118.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.1900 8.5300 78.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 100.5000 8.2321 3.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.0000 8.6935 200.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 100.1687 8.3200 1200.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 100.8500 10.4900 1.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 108.5286 8.1500 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.9858 8.1550 50.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 101.8895 8.2300 64.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.7500 6.8200 2.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 101.0273 8.1550 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.8100 8.2096 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.8100 8.2096 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9000 10.9800 90.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.9450 8.1800 50.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 99.9600 8.1281 50.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 104.7708 6.8600 254.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.1614 6.8600 500.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 118.0649 6.8500 159.50 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.7000 10.3700 10.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 110.5000 8.6500 240.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9000 10.1410 51.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : 