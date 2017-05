May 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8584.50 NSE 25808.10 ============= TOTAL 34392.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07RJ2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-16 135.2600 0.0000 10.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 144.0200 0.0000 2.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 143.2800 0.0000 3.00 INE866I07420 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 25-Jul-16 142.5700 0.0000 1.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.43% 02-Sep-16 100.1728 8.2700 100.00 INE532F07AS2 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 12-Sep-17 120.9963 9.7600 50.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.9397 8.7400 250.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 99.9895 8.4600 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.9926 7.8500 250.00 INE261F08576 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.05% 04-Jan-19 100.3189 7.8800 650.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4490 8.0300 500.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 99.9412 7.6700 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6409 8.4600 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2248 7.8900 550.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.0000 11.2600 5.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 101.4939 7.9900 500.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.6000 10.0000 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7540 8.4700 200.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 101.7900 10.2500 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9022 8.0500 600.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.9700 6.8200 1.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 101.0348 8.6300 500.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.7700 9.0300 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.3503 9.0300 1.80 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.3000 0.0000 1.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 99.7700 9.0300 1.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 99.8500 9.0300 1.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0750 8.5300 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.1282 6.9200 400.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.7100 6.8600 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 100.0900 8.1600 10.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.4128 8.7300 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1539 8.6900 500.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6425 8.9200 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.2800 8.1400 4.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 101.7300 6.9000 20.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.4635 8.0300 500.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 102.7700 9.1000 1.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.5600 8.7100 10.00 INE235P07241 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.2000 8.7100 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 100.8000 10.5000 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.3300 8.2000 3.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 100.2500 8.5200 29.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 101.2500 8.1100 3.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD 8.40% 13-May-26 100.1622 8.3700 250.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 103.4900 6.9200 4.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 103.9200 0.0000 1.40 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.9560 6.8300 355.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 105.4400 6.8800 16.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 105.0300 0.0000 0.20 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.8661 6.8200 250.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 105.0697 6.7900 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.1607 6.8600 92.00 INE020B07HT0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.62% 24-Sep-33 113.9510 6.9500 0.30 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 118.0500 6.8600 200.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.5600 6.8100 16.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 119.1675 6.8500 0.80 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 103.2939 10.5200 23.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.8500 1.2000 51.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.3750 10.7100 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.6800 0.0000 2.00 NSE === INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.0694 8.2501 110.00 INE804I07KG3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 08-Jun-16 175.1900 0.0000 3.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.9209 7.5802 1.00 INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 113.2803 8.9600 70.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.7431 8.3000 250.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1834 7.7200 500.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1834 7.7200 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8289 7.6600 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8289 7.6600 250.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.3627 8.4400 250.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.3627 8.4400 250.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 17-Oct-17 137.9000 0.0000 2.60 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0487 7.7800 500.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0487 7.7800 500.00 INE804I07H31 ECL FINANCE LIMITED 21.06% 19-Dec-17 104.4230 9.7500 30.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 101.0685 8.6000 113.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 101.0685 8.6000 113.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 02-Feb-18 99.9895 8.4500 250.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED 13-Feb-18 101.6500 0.0000 0.50 INE093J07JP4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Feb-18 113.4400 0.0000 6.50 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.9926 7.8700 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.7390 7.8800 600.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.7390 7.8800 600.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.4874 7.8000 1.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 100.9000 0.0000 0.50 INE093J07FD8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Dec-18 79.0300 0.0000 2.50 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3189 7.5300 1500.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.3835 8.9400 500.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.3835 8.9400 500.00 INE093J07GE4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 06-Feb-19 92.2400 0.0000 5.00 INE093J07GC8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Feb-19 87.1500 0.0000 1.00 INE093J07GD6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Feb-19 88.1200 0.0000 0.30 INE093J07GT2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Feb-19 86.9400 0.0000 9.80 INE093J07GW6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Feb-19 85.4300 0.0000 0.30 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 100.5928 8.6250 150.00 INE093J07GY2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Feb-19 95.2700 0.0000 10.00 INE093J07GX4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Feb-19 86.3800 0.0000 7.50 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4490 7.5300 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4832 7.7700 20.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.7082 7.7600 120.00 INE093J07HP8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Mar-19 95.9100 0.0000 2.50 INE093J07IC4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 05-Apr-19 74.6000 0.0000 21.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.0000 7.9500 1700.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.0000 7.6950 3000.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 30-May-19 106.4055 11.4800 109.90 INE523E07DG3 L & T FINANCE LTD 8.68% 31-May-19 100.0464 8.6700 50.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-Jun-19 89.0900 0.0000 5.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6114 8.4701 400.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.7568 7.9700 110.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 106.3730 9.2700 430.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 100.0000 8.4150 750.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 99.9950 8.4200 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2248 7.8900 550.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.4939 7.9900 600.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.4939 7.9900 100.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.1300 9.1400 4.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7540 8.4700 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9022 8.0500 600.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 100.1832 6.7500 70.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.6200 9.2100 2.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.9396 8.6400 250.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 100.0279 8.4700 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.6356 7.8800 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.6356 7.8800 100.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 134.6987 9.8600 90.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8567 8.0900 100.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.6200 9.0700 1.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 99.6200 9.0700 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.1800 8.8000 2.00 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 100.0400 8.6634 930.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 99.6800 9.0700 1.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.0700 8.7200 15.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 104.4000 8.3600 11.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.5300 9.1000 9.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0800 8.7000 92.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.7100 6.8600 20.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 99.9500 8.1300 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.2043 8.1600 400.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.2043 8.1600 400.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 108.6500 10.8800 0.50 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.6500 9.2336 26.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 105.1000 8.3000 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.5328 6.8800 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.1222 8.2000 100.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0100 9.2820 3.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.1800 8.8000 200.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.4128 8.7300 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1539 8.6800 500.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 104.4761 8.5090 20.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6425 8.9100 500.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 107.3760 8.1900 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.3968 8.1900 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1743 8.2475 200.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1743 8.2500 200.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.2968 8.2300 50.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.2968 8.2670 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.4309 8.2183 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.4309 8.2200 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3361 8.2400 100.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4300 9.2500 21.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 101.3976 6.8500 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.4635 8.0184 500.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.8821 9.1100 260.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 102.5000 8.6000 0.40 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED SR-F 9.35% 29-Jan-26 102.5000 8.9321 4.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 100.1000 10.2200 2.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0900 8.7000 110.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.7000 8.6800 8.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.3576 8.4500 50.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.2500 9.4954 3.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.0600 10.4200 71.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 100.8700 9.1497 20.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.5300 9.1300 3.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 99.9500 8.1300 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.6400 8.3002 1.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.1900 8.5317 105.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 100.0000 8.3500 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 108.7580 8.1200 100.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 112.9800 6.8700 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.2800 6.8700 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 108.4348 8.3000 9.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.7800 11.0100 40.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.7400 9.6200 30.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.1400 9.5000 15.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.6800 9.3800 11.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 102.4900 10.0200 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 104.9560 6.8000 415.60 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.74% 21-Jan-31 103.0200 6.8800 16.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 105.4076 6.8000 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 105.4000 6.8000 250.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.8661 6.8200 260.70 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 105.0697 6.7900 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.0601 6.8700 190.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.0800 6.8520 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.3088 10.0500 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 3.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange