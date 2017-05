May 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6869.50 NSE 17713.00 ============= TOTAL 24582.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 168.9500 11.5000 10.00 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 111.0224 0.0000 650.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.2662 8.8200 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.8221 7.9400 150.00 INE975G08140 TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Mar-19 100.4345 0.0000 400.00 INE523E07DG3 LNT FINANCE LIMITED 8.68% 13-Apr-19 100.0978 8.6500 50.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 100.4279 8.6200 200.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 99.6385 8.6200 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 21-Aug-19 102.6676 8.4500 250.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.0000 11.2600 2.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 101.4321 8.0100 300.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP. 8.75% 13-Jan-20 100.7540 8.4700 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8378 8.0700 500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.1877 17.5000 2.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.98% 26-Nov-20 101.4736 8.5500 100.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 100.0504 8.3800 500.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVEP FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 104.1400 8.4200 2.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 106.1700 6.9000 0.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1827 8.6800 500.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.3050 11.5500 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0000 3.5100 3.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.8129 8.6800 50.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 104.4000 9.2600 2.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 101.5070 9.2400 1.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.4800 9.4400 20.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.4600 9.4500 100.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 100.0800 9.2700 5.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.30% 27-Mar-26 100.9600 9.1400 20.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.5000 9.9700 3.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.3700 8.3400 13.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 100.3300 8.5200 9.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.03% 02-May-26 99.6916 8.0700 1500.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD 8.40% 13-May-26 100.1622 8.3700 250.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 105.0400 6.8600 4.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND. 7.35% 11-Jan-31 104.9895 6.8000 2.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.2000 6.8200 5.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 101.0376 7.2300 8.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 105.3635 6.8400 92.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.8500 7.3400 304.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.3000 2.5400 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.5000 10.9700 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 104.7420 10.8800 1.00 NSE === INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 99.4821 8.2616 165.00 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 29-Jul-16 173.0000 0.0000 0.50 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.2423 7.3500 750.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.2423 7.3500 750.00 INE148I07878 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.2325 8.7500 150.00 INE148I07878 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.2325 8.7500 150.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.3043 8.8919 100.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.0000 7.4984 11.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.0000 7.4984 11.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 1.43% 28-Mar-17 94.4275 8.4449 70.00 INE136E07OB2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 30-Mar-17 149.5800 - 1.00 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 111.0224 9.2500 650.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.2662 8.8000 100.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 138.5800 - 5.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 28-Apr-17 143.5400 - 2.50 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 142.5300 - 1.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 137.5900 - 1.00 INE228N08017 TRENT HYPERMARKET LIMITED 7.75% 18-Jun-17 106.3767 8.9300 80.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 174.3396 8.6713 20.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 128.7400 - 2.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 134.6000 - 1.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 100.7000 9.3000 2.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 17-Oct-17 137.9000 0.0000 2.60 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.8471 11.7400 234.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.5896 11.7400 30.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.58% 08-May-18 100.2435 8.4350 100.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.9798 7.8600 450.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.9798 7.8600 450.00 INE953L07230 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.50% 14-Aug-18 100.7500 12.0246 2.00 INE487L07031 IIFL REALTY LIMITED 0.00% 14-Sep-18 108.7412 10.9700 30.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8221 7.9400 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.8171 7.8351 10.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.7592 8.4757 50.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.7592 8.4800 50.00 INE975G08140 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Mar-19 100.4345 10.2500 400.00 INE658R07133 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.70% 08-Apr-19 100.7494 10.3647 20.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 100.3925 8.6200 100.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 99.6385 8.6200 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 99.9700 7.9597 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 99.9975 7.9490 150.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.0000 7.6900 500.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT. 1.25% 30-May-19 103.5662 12.5000 35.00 INE202B07AU7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 04-Jun-19 127.0015 9.3400 30.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 100.0500 8.8200 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.4321 8.0100 300.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.5800 9.0000 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7540 8.4700 500.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.4600 9.7000 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8378 8.0700 500.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 40.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 101.0254 8.0900 150.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.49% 27-Apr-20 100.0927 8.4500 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.0970 8.1049 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.0970 8.1100 50.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.98% 26-Nov-20 101.4736 8.5400 100.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.0500 8.8300 2.00 INE538L07239 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 03-Mar-21 100.2400 9.4600 3.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.75% 04-Mar-21 101.1300 8.4338 10.00 INE658R08057 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.15% 28-Apr-21 100.0000 11.1500 70.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA. 10.25% 22-Aug-21 104.4000 9.1377 2.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1300 8.6900 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.7077 6.8600 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.6782 8.1464 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.6782 8.1500 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.5267 8.1300 1.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 100.8080 9.7000 8.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.1222 8.2000 84.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0075 9.3000 30.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR-1 8.90% 09-May-23 101.4000 8.7500 59.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 99.3500 8.1800 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.9239 8.7200 300.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.3536 8.1950 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.3536 8.1950 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 105.6249 8.6000 80.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.2826 8.1850 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.1597 8.2109 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.1597 8.2100 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.6000 8.1800 2.00 INE774D07KW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.79% 23-Jan-25 101.2493 8.5600 1000.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.6000 8.1400 2.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.3145 8.4300 12.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.6456 8.1949 350.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.6456 8.1950 350.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 106.9300 10.0200 6.00 INE217K07786 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.95% 16-May-25 100.0000 8.9500 250.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD SR-II 10.75% 13-Aug-25 100.2000 10.6900 4.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.2500 8.1900 10.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3316 8.1950 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3316 8.1950 50.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.8871 9.1100 47.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.7265 8.0600 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.6881 8.1950 1550.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.6881 8.1936 900.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-E 8.73% 24-Feb-26 100.0900 8.7000 12.50 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 100.0000 9.2819 5.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.6200 9.4414 3.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.5040 8.2200 250.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.5040 8.2200 50.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 100.8700 9.1495 76.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.5500 9.1226 6.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4900 8.3200 257.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2000 8.5300 10.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 99.6916 8.1000 1500.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.0000 8.6900 250.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9500 9.4000 74.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.6475 8.2000 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.6475 8.2000 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.4607 8.2000 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.4607 8.2000 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.8864 8.2000 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9500 10.9600 104.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.4600 9.4400 100.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. -- PERPETUAL 100.3000 9.4400 10.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.2000 9.4800 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 104.2686 6.8000 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 104.9800 6.8000 292.90 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 105.5966 6.7800 150.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.8626 6.8200 45.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.7841 6.8200 14.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.4500 10.0200 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 108.0000 10.8600 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com