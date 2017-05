May 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3537.60 NSE 16717.10 ============= TOTAL 20254.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 143.3600 0.0000 11.50 INE916DA7GA1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 20-Jul-16 112.0135 0.0000 500.00 INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 08-Aug-16 142.1100 0.0000 5.00 INE866I07222 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-16 100.3637 10.0000 4.00 INE804I07LL1 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Aug-16 167.2450 0.0000 7.50 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-16 100.3431 8.6300 250.00 INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 136.1800 0.0000 20.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.2341 9.0100 100.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2100 3.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 101.0113 7.8300 300.00 INE953L07230 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.50% 14-Aug-18 102.7072 11.5800 4.00 INE115A07HI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 17-Dec-18 100.4919 8.5000 38.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.7708 8.7900 44.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 106.2810 9.6000 2.00 INE514E08EW5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.3499 7.5300 100.00 INE244N07040 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 25-Feb-19 100.3520 8.0100 46.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.1745 7.7900 26.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.1749 7.9300 54.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4608 7.7700 175.00 INE774D07ND0 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.78% 13-Mar-19 100.5942 8.5800 47.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.4365 8.5200 55.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.2288 7.8300 25.00 INE097C07011 TATA ADVANCED MATERIAL LIMITED 8.85% 28-Mar-19 100.4457 8.8500 21.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-19 99.7918 9.2300 20.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 100.4400 0.0000 100.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 99.6900 0.0000 100.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.6336 7.9000 32.50 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7509 8.4700 250.00 INE721A08CG1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.40% 16-May-20 103.8279 9.2100 60.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4455 7.7300 7.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1209 8.2000 100.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.0000 10.7300 12.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED 9.35% 15-Sep-25 100.1400 9.3000 107.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 99.9900 10.2400 50.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 101.9300 9.5300 200.00 INE235P07183 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.1200 8.6900 5.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 101.2300 3.9700 160.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.7251 8.0900 100.00 INE950O08055 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 06-May-26 100.0000 9.0900 10.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.00% 11-Mar-28 105.5795 8.2400 100.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 114.3700 6.7400 2.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.3900 6.7900 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.5840 8.2100 50.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 105.5100 6.8700 0.40 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.9500 6.8100 0.20 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 104.9500 6.8100 0.20 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.7550 6.8000 2.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 118.3300 0.0000 18.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 119.5800 6.7200 29.50 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 120.1700 6.7700 17.80 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.5000 10.3900 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.0300 2.7500 8.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.1833 6.7100 3.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA 8.85% 31-Dec-99 100.2200 8.7500 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 102.6900 0.0000 3.00 NSE === INE093J07189 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-16 187.6000 0.0000 9.90 INE916DA7GA1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 20-Jul-16 112.0135 8.2000 500.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 156.0000 0.0000 3.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Aug-16 170.9000 0.0000 17.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2318 7.6600 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2318 7.6600 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.4342 8.2200 750.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.4342 8.2200 750.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 26-Sep-16 148.8000 0.0000 7.50 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2801 8.4600 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2801 8.4601 250.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.3431 8.4000 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.3921 7.4890 2.50 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.0100 7.4632 11.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.2341 9.0100 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7981 7.6816 10.00 INE093J07932 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Sep-17 146.0000 0.0000 2.50 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Jan-18 109.5000 0.0000 9.50 INE093J07CE3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-Apr-18 88.2900 0.0000 2.50 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.0113 7.8300 300.00 INE208A07364 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.60% 21-Jun-18 101.4326 8.8000 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.6553 7.9200 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 99.4278 8.4771 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 99.4278 8.4771 500.00 INE896L07082 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.40% 20-Dec-18 101.1270 9.8337 1000.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.7915 7.8451 3.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.7509 8.4700 400.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4570 7.5600 500.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4570 7.5600 500.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PRIVATE 1.25% 30-May-19 103.5409 12.5200 70.10 INE658R07141 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Jun-19 100.0000 10.7082 960.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 101.9445 7.9000 17.50 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 101.5809 7.9933 50.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 101.5809 8.0000 50.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.6336 7.9000 32.50 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.8707 7.4736 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3760 8.4500 19.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7640 8.4665 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7640 8.4665 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8348 8.0700 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8348 8.0700 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.9042 8.0900 300.00 INE721A08CG1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 16-May-20 103.7290 9.2300 180.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.75% 08-Jun-20 100.0000 10.7348 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.1220 8.1029 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.1220 8.1029 50.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.0000 8.9700 206.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.0500 8.7200 2.50 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4300 9.1300 270.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1300 8.6900 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.9698 6.8000 188.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5942 8.2300 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5110 8.2477 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.7032 8.1414 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.7032 8.1414 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.5900 8.1200 1.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 101.8064 6.8400 150.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0000 9.2851 3.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.4000 8.7500 30.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.9600 8.1866 12.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.8745 8.8700 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5300 10.5000 3.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.7000 8.3600 10.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.1847 8.2057 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.1847 8.2057 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1209 8.2100 100.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 101.8928 6.8966 50.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.2800 8.1800 10.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3316 8.1950 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3316 8.1950 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.6873 8.1936 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.6873 8.1950 50.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9500 9.1355 5.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 104.5000 9.7000 405.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 100.9000 9.1446 1.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.5700 8.7500 100.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.6800 9.1025 3.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.5600 8.3100 18.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2000 8.5300 61.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.7584 8.0800 300.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.7584 8.0800 200.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.7584 8.0800 50.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.0000 8.7000 250.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4400 1550.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.6725 8.1966 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.6725 8.1966 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 105.5795 8.2300 100.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.4857 8.1920 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.4857 8.1920 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.5840 8.2000 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.2500 8.1900 38.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9600 10.9585 6.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.4500 9.4146 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.2147 6.7700 105.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 104.9100 6.8450 3.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 105.1227 6.8300 148.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.6375 6.8800 151.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 105.1627 6.7800 66.30 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 106.0569 6.7700 80.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8900 10.1400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.7550 10.9500 15.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 