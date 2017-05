May 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11918.30 NSE 28947.40 ============= TOTAL 40865.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 144.2200 0.0000 3.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1794 8.4200 850.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1888 8.4100 1550.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.2778 8.4000 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.5309 7.5400 650.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 112.7788 0.0000 150.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LTD 0.00% 01-Sep-17 136.6100 0.0000 2.50 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 100.0875 7.7600 250.00 INE768O07012 MODELLA TEXTILE INDUSTRIES LIMITED 19.00% 29-Nov-17 100.0000 1760.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.0284 7.7200 505.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.9924 7.7600 100.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 106.2580 9.6000 2.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.7697 7.9300 50.00 INE774D07OA4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 100.3327 8.6600 150.00 INE627P08015 SGGD PROJECTS DEVELOPMENT 0.00% 21-May-19 133.7220 8.0000 3960.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 70.0880 8.1100 1.80 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.4000 5.4300 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.4800 6.7000 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.5500 0.0000 10.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.4794 8.1500 750.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.3327 8.2500 200.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 100.7920 8.2600 50.00 INE235P07183 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.1100 8.6900 5.00 INE759E08044 LNT FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 100.8700 9.1500 10.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.1500 10.3300 40.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 100.8000 8.4400 3.00 INE950O08055 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 06-May-26 99.9500 9.1000 5.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.7585 6.7500 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.0446 6.7900 4.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.4834 6.8000 22.70 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 105.2740 6.7700 205.40 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 107.1500 6.8500 0.60 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.7738 6.7900 0.80 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 103.0700 1.6900 13.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.0000 9.5100 350.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.0500 0.0000 4.00 NSE === INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jul-16 183.4300 0.0000 5.50 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1794 8.1500 850.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1888 8.1500 1550.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.2778 8.1500 250.00 INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.1345 8.6000 200.00 INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.1345 8.6000 200.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.5309 7.4800 650.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 112.7788 7.8000 150.00 INE916DA7FG0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 17-Mar-17 93.5702 8.4500 1252.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.7548 7.5481 250.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Apr-17 136.1000 0.0000 2.50 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1908 7.7000 100.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1908 7.7000 100.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.2450 8.9991 5.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 374.20 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0875 7.7500 250.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 20-Nov-17 117.7830 8.7400 1250.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.6218 7.8144 100.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.6218 7.8200 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.3083 7.8200 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.3083 7.8200 50.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED 13-Feb-18 100.5500 0.0000 2.50 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.7328 7.7606 10.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7748 7.8200 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7748 7.8200 344.00 INE013A07Y43 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.75% 18-May-18 100.0000 8.7472 200.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.0284 7.7201 500.00 INE640N07049 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 12-Jun-18 100.0000 - 320.00 INE516T07014 ANSAL URBAN CONDOMINIUMS PVT LTD RESET 28-Jul-18 100.0000 - 430.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 120.2006 - 605.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8734 7.9150 2.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 99.4428 8.4710 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 99.4428 8.4710 500.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.9924 7.7500 100.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.4642 7.8055 100.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.4642 7.8006 100.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 26.90 INE098T07021 MARVEL SIGMA HOMES PRIVATE LIMITED 14.00% 13-Dec-18 104.5400 - 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 81.9940 7.9000 14.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0803 7.8700 50.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.3048 7.9666 500.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 100.0000 8.3500 250.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4431 7.5200 500.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4431 7.5200 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.5092 7.7500 50.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.5092 7.7500 50.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4570 7.5807 250.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.8336 8.0500 50.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 67.70 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.6402 8.5400 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7697 7.9300 200.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7660 7.9300 50.00 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED 16-Apr-19 107.2960 - 155.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 99.9081 8.1300 50.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 30-Apr-19 128.2078 9.3100 150.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 99.7647 9.2400 50.00 INE774D07OA4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 100.3477 8.6480 300.00 INE627P08015 SGGD PROJECTS DEVELOPMENT PVT 21-May-19 100.0000 - 1320.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.0340 7.8600 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.0340 7.8600 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.0962 7.7500 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.0962 7.7500 50.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 40.90 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 32.40 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 30.60 INE372T07012 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 7.10 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 40.80 INE371K08045 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.25% 23-Jul-19 100.0000 9.2700 1750.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 68.10 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 101.5810 8.0000 100.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 101.5810 8.0000 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.8361 7.9800 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.8361 7.9800 100.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 101.5681 7.8176 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.1917 7.9050 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7509 8.4700 250.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.4500 8.4600 5.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8012 8.0800 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8012 8.0800 100.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 96.3000 10.6500 6.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 101.0205 8.0900 150.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 101.0205 8.0900 50.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.2900 242.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 101.5209 7.9435 250.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 101.2994 7.9424 450.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 28-Dec-20 100.3855 8.4900 250.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 28-Dec-20 100.3855 8.4900 250.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE 31-Dec-20 100.0000 850.00 INE273Q07026 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE 18.00% 31-Dec-20 100.0000 328.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.2087 8.4150 2.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 100.4448 8.0500 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 108.9200 9.6600 18.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.5000 8.6900 11.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.1200 8.7100 2.50 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 104.5112 8.5200 2.00 INE202B07GT6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.00% 23-Apr-21 100.0000 8.9900 100.00 INE148I07EN4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 10-May-21 99.5811 9.1000 250.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 104.0000 8.4502 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3800 9.1350 32.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.2000 8.6800 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0000 6.8000 1.50 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.8000 6.8450 50.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 101.8219 6.8200 100.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0000 9.2850 2.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 100.1685 9.0501 450.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0000 8.1900 12.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 100.0000 8.4998 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.9000 10.1756 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6400 8.9100 85.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.4234 10.5200 4.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.1600 9.0500 30.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.4794 8.3200 750.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3982 8.1700 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3327 8.2400 200.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.7464 8.6833 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.3225 8.1800 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.8538 8.2400 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.8538 8.2400 100.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 100.5000 10.6345 12.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.2200 8.1900 5.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0500 8.7000 10.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9900 9.1291 8.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.6000 10.3600 120.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.7562 8.0800 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.7562 8.0800 100.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.0000 8.7000 10.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4500 2540.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 113.6900 6.7900 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 114.6871 6.7350 63.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% #VALUE! 101.3600 10.8500 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.1403 6.7800 150.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 105.1400 6.8300 138.80 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 105.3300 6.7700 30.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 105.2740 6.7679 200.40 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.5300 9.9988 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.8085 11.2200 80.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.4900 11.0000 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 5.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange