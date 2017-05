May 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12977.30 NSE 40740.00 ============= TOTAL 53717.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 143.5100 0.0000 11.50 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.1033 8.1300 20.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2957 7.4700 1250.00 INE866I07222 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-16 100.4700 0.0000 8.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 100.6511 7.5300 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2617 8.7500 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7796 7.6500 1850.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6411 7.6500 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 100.0875 7.7600 250.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 1.50 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 101.9009 8.5500 50.00 INE138A07454 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 20-May-18 100.0000 0.0000 8.50 INE138A07439 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 20-May-18 99.0000 0.0000 6.00 INE138A07447 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 20-May-18 99.8444 0.0000 6.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9312 8.0400 2000.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 100.5625 7.8600 250.00 INE774D07JU2 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 17-Jan-19 102.7355 8.6600 50.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 106.2580 9.6000 1.30 INE975G08165 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.6900 9.0900 150.00 INE138A07488 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 20-May-19 99.9800 0.0000 17.00 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 0.0000 12.00 INE138A07470 PENINSULA LAND LIMITED 12.60% 20-May-19 99.8600 0.0000 3.10 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 103.0195 9.6000 1.00 INE752E07EQ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-20 104.8138 7.9600 50.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 113.5400 10.5000 29.20 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 1.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.4025 6.7200 1.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 99.8636 8.7200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.9113 8.2100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.7400 6.4900 32.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.4794 8.1600 350.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 101.5500 8.2000 12.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.5000 8.1500 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.5800 8.2500 55.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.0000 10.7300 2.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 102.3700 6.7900 5.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.14% 11-Jan-26 102.3480 6.7900 285.70 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.2800 9.4700 3.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.9000 0.0000 4.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 100.0511 8.7000 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.5000 9.9700 5.00 INE121H07AT8 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.5500 8.7500 5.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.03% 02-May-26 99.6897 8.0700 1500.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD 8.40% 13-May-26 99.9591 8.4000 350.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.75% 15-Oct-26 105.2750 7.0100 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.7950 7.0000 10.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 102.6500 7.0200 4.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 114.0160 6.7900 4.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 116.0337 6.5000 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 107.3379 6.5500 4.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 107.5931 6.5700 4.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.8500 6.9900 0.60 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 107.4067 6.5300 5.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 119.2935 6.7800 26.90 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 103.0700 8.3400 21.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8800 0.0000 51.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 97.6000 10.2500 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 104.8410 10.9700 1.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.9943 8.0300 3000.00 NSE === INE093J07189 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-16 185.5650 0.0000 13.20 INE093J07205 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-16 155.5800 0.0000 0.50 INE093J07213 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Jun-16 178.0300 0.0000 5.10 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9954 7.2500 3950.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.3893 8.4000 50.00 INE093J07247 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Jul-16 175.8000 0.0000 7.00 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jul-16 184.3000 0.0000 0.50 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jul-16 175.8000 0.0000 0.70 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2999 7.2500 1450.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2957 7.2500 2700.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 156.1000 0.0000 1.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Aug-16 100.5721 8.4000 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3192 7.3858 1150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3653 8.4000 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3653 8.4000 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6511 7.3500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.2617 8.5000 500.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 167.4200 0.0000 1.40 INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.1328 8.6000 50.00 INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.1328 8.6000 50.00 INE901T07026 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LIMI 10.95% 04-Mar-17 100.0501 10.6220 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 94.5339 8.4174 150.00 INE202B07GQ2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-Mar-17 100.4544 8.7000 1000.00 INE202B07GQ2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-Mar-17 100.4544 8.7572 250.00 INE202B07GQ2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-Mar-17 100.4544 8.7000 250.00 INE202B07AP7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 26-Apr-17 125.0683 - 40.00 INE202B07AP7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 26-Apr-17 125.0683 9.1500 40.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 138.6700 - 3.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.2600 8.9899 5.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9350 8.9000 550.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9350 8.9000 250.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.2760 8.5142 1650.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.2760 8.5142 1650.00 INE037E08052 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jul-17 100.3856 10.5600 80.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7293 7.6952 96.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7796 7.6500 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7796 7.6500 2200.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6411 7.6500 250.00 INE522D07867 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 11.50% 18-Oct-17 101.3389 10.9867 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0875 7.7500 250.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.6500 8.4300 3.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9087 7.7749 425.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.5113 7.6793 2.00 INE093J07BV9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 15-Mar-18 87.1400 0.0000 2.50 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 101.9009 8.5600 50.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 112.5206 9.2700 256.00 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LIMITED 9.75% 30-Apr-18 100.4821 9.4500 288.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 99.7849 8.5000 250.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 99.7849 8.5000 350.00 INE138A07439 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 20-May-18 100.0000 12.7500 1.00 INE647O08024 PANTALOONS FASHION & RETAIL LIMITE 9.20% 22-May-18 100.6310 8.8400 289.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.9661 7.8500 1100.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.9661 7.8500 50.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.4834 10.3728 400.00 INE208A07364 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.60% 21-Jun-18 101.4111 8.8100 95.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.9968 7.8500 50.00 INE668E07023 HERO CYCLES LIMITED 9.20% 27-Jul-18 100.9384 8.6800 150.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.4582 8.0589 100.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9312 8.0400 2000.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.5625 7.8550 250.00 INE093J07DO0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 06-Sep-18 84.1200 0.0000 3.50 INE535H07696 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 15-Oct-18 100.0000 8.8517 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.2207 7.7300 35.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.0400 8.2500 3.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.0700 8.2500 6.00 INE774D07JU2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.90% 17-Jan-19 102.7355 8.6650 50.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 99.5531 8.4600 40.00 INE093J07GE4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 06-Feb-19 97.0500 0.0000 2.50 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.3442 7.9500 250.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.3442 7.9500 750.00 INE359S07045 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT PRI 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 18.50 INE470T08020 HIGH POINT PROPERTIES PRIVATE LIMI 10.05% 13-Mar-19 100.1846 10.3500 650.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.8900 10.5000 2.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6252 7.7900 150.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6252 7.7900 150.00 INE975G08165 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.40% 05-Apr-19 100.6900 9.1000 150.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 100.4158 7.7200 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 100.4158 7.7200 50.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.0000 7.9462 350.00 INE953L07339 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LIM 1.25% 23-May-19 102.7717 11.2800 56.90 INE658R07141 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI 10.70% 05-Jun-19 100.0000 10.7071 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.0325 7.8600 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.0325 7.8600 150.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMIT 17.75% 31-Aug-19 100.0000 17.7500 30.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3500 11.6990 1.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3745 8.4500 794.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 104.9300 9.2200 3.50 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 102.6584 7.9000 200.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 102.8759 7.9000 100.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 102.6584 7.9000 200.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 102.8759 7.9000 100.00 INE752E07EQ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.47% 31-Mar-20 104.8138 7.9500 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-20 100.5076 7.9623 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.4452 7.9291 750.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.4452 7.9291 750.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 102.0800 8.3800 10.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.3100 8.3884 2.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.5800 8.6800 1.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 104.6700 8.5000 2.00 INE202B07GT6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.00% 23-Apr-21 100.0500 8.9700 100.00 INE148I07EN4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 10-May-21 99.6900 9.0700 70.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 104.0000 8.4500 28.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2769 9.1600 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3800 9.1349 302.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.5065 6.8000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0600 6.7850 41.50 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.8391 6.8400 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 13-Mar-23 102.9113 8.2053 50.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.5472 9.0600 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.1500 8.1900 3.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1000 9.2800 2.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR-1 8.90% 09-May-23 101.1500 8.8100 1.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 103.3300 9.2300 3.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.4449 8.2000 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.4449 8.2000 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 98.7000 10.2897 144.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-24 106.1339 8.2300 130.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-24 106.1339 8.2300 130.00 INE092T08BP0 IDFC BANK LIMITED 9.38% 12-Sep-24 104.6765 8.5500 2.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.4000 9.0100 30.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.4794 8.3200 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3327 8.2400 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.0580 8.2200 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.0580 8.2200 200.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 100.8798 8.5500 3.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 102.3700 6.7850 5.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 101.4000 9.0800 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5000 8.1700 100.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.14% 25-Dec-25 102.3480 6.7950 285.70 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.5400 9.0500 1.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 101.7900 6.7900 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.3500 8.0300 4.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.0000 8.7400 220.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 100.8000 9.1599 67.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-H 8.72% 27-Mar-26 100.0511 8.7000 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.2400 10.4300 31.00 INE354H07122 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-26 101.5250 9.0500 50.00 INE354H07122 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-26 101.7900 9.0100 150.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.5500 8.7500 3.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.3000 9.1612 67.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.3757 8.3350 20.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2500 8.5232 156.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 99.6897 8.1000 1500.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.0000 8.6925 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 1.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED SR- DMY16LB 8.40% 13-May-26 99.9591 8.4000 350.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4445 300.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4444 1250.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-III 9.40% 20-Jul-28 100.1472 9.2900 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 113.7350 6.8200 4.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 115.0000 6.7000 31.50 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.9595 8.1676 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-29 108.4990 8.2100 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-29 108.5410 8.2050 50.00 INE915D07RV2 CFNL - - 108.1100 - 15.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% - 101.8000 9.5500 70.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% - 102.2800 9.4700 3.00 INE092T08576 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 24 OPT I - - 100.4897 8.5500 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 103.5000 7.3500 115.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.2938 6.8100 10.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 101.0300 9.7500 0.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9367 10.1300 54.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.4300 11.0100 11.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.4400 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com