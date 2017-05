May 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4693.40 NSE 22364.90 ============= TOTAL 27058.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7HO0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 10-Jun-16 99.6711 8.8400 500.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 144.3000 0.0000 3.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.23% 01-Jul-16 100.1364 8.4100 50.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 100.5602 7.7500 700.00 INE138A07439 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 20-May-18 99.9500 0.0000 10.30 INE138A07454 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 20-May-18 99.9600 0.0000 8.20 INE159D08031 SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED 8.00% 09-Oct-18 100.0000 8.0000 1345.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.0000 7.7700 100.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 102.8727 8.5700 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5993 7.8000 100.00 INE138A07488 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 20-May-19 99.0000 0.6900 48.90 INE138A07470 PENINSULA LAND LIMITED 12.60% 20-May-19 100.0000 0.0000 18.40 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 0.0000 14.20 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5500 11.2400 1.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 101.4500 8.3100 5.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 100.9000 8.6200 5.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1000 8.6100 3.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.95% 19-Oct-20 101.1000 8.6100 7.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 98.8000 6.9700 5.60 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 107.9500 10.8700 50.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 26-Apr-21 99.4708 8.4800 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.8848 6.8200 436.40 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 101.2000 9.3300 1.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 102.0100 6.8000 10.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.90% 24-Jan-23 102.2800 9.4000 3.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.6500 9.0400 3.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 100.2538 8.8900 400.00 INE883F07017 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-23 100.2800 0.0000 1.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.1000 8.8200 20.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 99.0500 9.3800 7.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 102.7500 9.4700 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.2500 8.8100 17.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 101.9510 9.0500 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.5000 9.3000 1.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 101.1000 8.6100 5.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 104.7000 9.9300 2.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 102.4000 6.7800 5.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 99.5000 9.1500 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 103.9500 8.8500 2.90 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 29-Jan-26 99.9800 9.3300 1.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE 9.86% 02-Feb-26 102.1000 9.5000 58.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.3400 9.4900 62.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.7500 9.2800 5.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 101.9000 8.3500 5.00 INE121H07AT8 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.5200 8.7400 11.20 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.2700 10.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.4300 0.0000 5.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.38% 22-Nov-27 104.5900 6.7800 5.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.9020 7.0000 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 104.2059 6.8000 200.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.5500 8.1500 8.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 103.5500 8.3200 6.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 105.2500 6.7600 6.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.4824 6.7900 10.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 105.7724 7.0500 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.5601 7.0200 0.10 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 103.5550 7.0300 2.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 122.1565 6.7300 20.20 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 103.0000 9.9900 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.0300 6.6700 5.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 14.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK 8.90% 31-Dec-99 100.6000 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.3750 10.7100 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.9608 9.6500 2.00 NSE === INE916DA7HO0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 10-Jun-16 99.6711 8.0300 2182.00 INE208A07372 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.45% 21-Jun-16 100.0380 8.2120 15.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 100.1364 8.5000 50.00 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jul-16 185.4000 0.0000 0.50 INE660A07LS9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 05-Sep-16 100.2093 8.2500 250.00 INE660A07LS9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 05-Sep-16 100.2093 8.2500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2564 8.5000 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2564 8.5000 250.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1514 8.7200 1000.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.2954 8.8910 30.00 INE752E07819 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-17 98.8600 8.1500 3.80 INE136E07OB2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-17 149.7800 - 2.00 INE202B07BD1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.95% 27-Apr-17 101.8939 8.7500 200.00 INE202B07BD1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.95% 27-Apr-17 101.8939 8.7500 200.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.2308 8.8200 30.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3327 7.7500 500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3327 7.7500 500.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.5602 7.7500 700.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.2798 8.5106 1000.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.2798 8.5106 1000.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 128.7300 - 2.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0225 7.8000 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9492 7.7500 10.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.8327 8.4743 50.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.8327 8.4800 50.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED - 13-Feb-18 100.0000 0.0000 2.50 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.75% 30-May-18 102.8999 10.5200 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9307 8.0400 2000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9307 8.0400 2000.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.6037 8.0600 150.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.6037 8.0622 150.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 120.3474 16.0000 174.00 INE159D08031 SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED 8.00% 09-Oct-18 100.0000 8.0000 1345.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.0000 7.7700 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.0000 8.3000 2.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 102.8727 8.5600 50.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 103.1500 8.3000 4.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.6885 8.4965 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.6885 8.5000 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 100.5745 7.7900 25.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.2500 10.7700 1.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2440 7.8027 250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2440 7.5000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5993 7.8000 200.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5756 7.8100 100.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 128.2703 9.3100 500.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.0081 7.9430 100.00 INE953L07339 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 1.25% 23-May-19 100.0568 12.3000 93.10 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3500 11.6990 1.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.6926 8.4453 200.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.6926 8.4500 200.00 INE695F09417 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 8.35% 29-Dec-19 92.4000 12.5700 3.20 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 104.3000 9.3500 0.50 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.1647 8.5300 1.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.1024 6.8000 5.60 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.1100 8.6000 90.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 104.0948 8.5000 27.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 109.1600 9.6000 4.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.75% 13-Apr-21 100.0000 8.7400 30.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 26-Apr-21 99.4708 8.4750 250.00 INE296A07LA0 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.55% 26-Apr-21 100.0000 8.5387 10.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 100.5700 8.5400 100.00 INE148I07EN4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 10-May-21 99.6900 9.0700 1.00 INE296A07LF9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.62% 21-May-21 100.0000 8.6200 300.00 INE115A07JN9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.45% 21-May-21 100.0000 8.4445 185.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 106.8000 9.5400 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.1638 8.6000 30.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.8500 9.0400 1.20 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 104.0410 8.4400 36.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2747 9.1600 112.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2747 9.1549 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1000 8.7000 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0400 6.7879 550.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.21% 21-Nov-22 101.9601 6.8100 150.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 102.0358 6.8000 100.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 102.1800 9.4100 3.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.8616 8.1700 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.8616 8.1685 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3000 8.1600 3.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.2538 8.8900 400.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR 8.90% 09-May-23 100.1797 9.0472 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0000 8.1800 8.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.4857 8.7150 200.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 99.2500 10.1000 10.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5000 8.5400 2.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.9300 9.1700 6.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.2996 8.1800 1.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 99.8676 9.4000 50.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 106.2500 10.1300 50.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.0000 9.2300 1.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.6000 9.0500 1.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.02% 18-Feb-26 101.6100 6.7824 120.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0000 8.7100 10.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 101.8200 6.7815 50.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.5800 9.0400 5.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.0000 10.2900 17.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3800 8.9400 54.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.5500 8.7500 43.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.2741 8.3500 10.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2600 8.5200 61.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED 8.40% 13-May-26 100.1889 8.3650 10.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4443 300.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4443 150.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0000 8.4600 650.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.1900 5.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 104.3040 6.9500 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 104.2059 6.8000 200.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 115.2570 6.8100 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.3900 8.2200 7.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.2500 9.4700 68.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% - 102.2100 9.4790 50.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA - - 100.6000 9.3900 4.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 100.9600 10.9572 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 104.7609 6.8200 67.50 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 105.4150 6.7900 100.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 105.4000 6.8000 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.4351 6.7950 14.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 106.1500 6.6850 7.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.8720 6.8100 50.50 INE514E08FC4 EXPORT 