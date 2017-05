May 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6392.20 NSE 24154.00 ============= TOTAL 30546.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 144.3800 0.0000 8.90 INE866I07362 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Jun-16 144.2200 0.0000 1.00 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 144.0400 0.0000 1.90 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 143.7800 0.0000 30.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-16 100.2931 8.7400 250.00 INE121F07020 PIL INDUSTRIES LIMITED 15.00% 31-Mar-17 100.0000 15.0000 200.00 INE537S07012 GONIBEDU COFFEE ESTATES PRIVATE 9.00% 14-May-17 100.0000 19.0000 130.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 101.0389 7.6000 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.3746 7.7600 83.00 INE138A07439 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 20-May-18 100.0000 3.0400 10.50 INE138A07454 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 20-May-18 99.9800 8.4000 5.90 INE138A07447 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 20-May-18 99.9800 0.0000 3.50 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.7018 8.0100 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 100.5775 7.8500 250.00 INE069R07075 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.25% 21-Sep-18 100.0000 12.2500 180.00 INE674N07055 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-18 102.5886 9.6500 800.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0400 7.8700 50.00 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 7.4900 29.50 INE138A07488 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 20-May-19 100.0000 0.0000 21.00 INE138A07470 PENINSULA LAND LIMITED 12.60% 20-May-19 99.9700 0.0000 18.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.0000 8.4600 250.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.6000 11.6200 1.00 INE370I07068 FUTURE CORPORATE RESOURCES LTD 12.00% 28-Jan-20 100.0000 16.0000 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8003 8.0800 120.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.3741 7.9600 450.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 201.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1608 8.0200 900.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.9000 5.9900 16.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 102.2600 9.6500 32.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0500 8.7200 15.00 INE217K08214 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.45% 15-Sep-22 100.0000 9.4200 6.50 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 100.3031 8.8800 330.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 103.1350 8.3300 50.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.5075 8.7200 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 104.6980 8.9100 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0000 2.6400 4.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 102.4407 6.7800 9.00 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 29-Jan-26 99.9800 9.3300 5.00 INE027E08053 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 09-Feb-26 99.9800 9.3300 5.00 INE121H07AT8 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.5600 8.7500 7.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0100 8.4000 500.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD 8.40% 13-May-26 100.0000 8.4000 96.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.4300 0.0000 5.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 113.7900 0.0000 6.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 105.6259 6.7700 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 106.7000 6.9500 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 105.8000 6.9900 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.7000 7.0100 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.2312 10.9900 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.8000 0.1900 48.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.5500 10.7600 0.50 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.2200 10.7600 300.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 102.6900 0.0000 1.00 NSE === INE916DA7HO0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 10-Jun-16 100.2500 8.5200 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.1841 8.4930 221.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2537 8.5000 1650.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2537 8.5000 1650.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.2931 8.5000 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.0990 8.5000 1150.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.0990 8.5000 1150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 149.9913 8.5400 30.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.7805 8.5200 750.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1528 7.7612 10.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 138.7400 - 6.50 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 137.6300 - 1.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 101.0389 7.6009 500.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 101.0189 7.6200 250.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 128.7700 - 1.50 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 134.7100 - 1.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.3691 8.4800 250.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 142.5000 0.0000 1.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.5270 8.7000 430.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 138.8500 0.0000 1.40 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 101.0805 7.6400 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.8983 7.7800 3.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.8500 8.4700 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2875 7.8000 1.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED - 13-Feb-18 100.7000 0.0000 0.50 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.7018 8.0500 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.5775 7.8474 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 99.8634 8.4800 250.00 INE674N07055 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-18 102.5886 9.6500 200.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 102.1400 8.4070 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1551 7.7800 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1551 7.7800 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0400 7.8700 50.00 INE017A08177 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.35% 08-Feb-19 101.7500 8.3940 600.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 99.8548 8.4100 2000.00 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 13.0000 11.00 INE138A07470 PENINSULA LAND LIMITED 12.60% 20-May-19 100.0000 13.0000 5.50 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8730 7.8850 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3500 11.6982 1.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1000 8.3500 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8003 8.0800 120.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 100.1805 6.7500 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.9060 8.1100 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.3741 7.9500 450.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.1314 8.1000 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.1314 8.1000 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1608 8.0200 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1619 8.0200 100.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.1020 6.8000 2.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 100.3838 8.4900 50.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 100.3838 8.4900 50.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.0342 8.4600 18.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.0300 8.4575 190.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 104.2000 8.4000 27.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.5500 8.6800 5.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 26-Apr-21 99.4700 8.4750 500.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 26-Apr-21 99.4702 8.4750 500.00 INE115A07JN9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRAN 8.45% 21-May-21 100.0000 8.4500 65.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4000 9.1300 29.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1000 8.7000 3.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.7882 6.8400 220.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 99.1300 11.7000 1.50 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.3800 9.2900 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.7837 8.2200 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.7700 8.5100 2.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.19% 22-Jan-23 101.9017 6.8100 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.0633 8.1800 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.0633 8.1800 300.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SER 9.70% 24-Apr-23 104.6100 8.7700 21.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1500 9.2545 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 100.3031 8.8836 350.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 100.3041 8.8800 530.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR 8.90% 09-May-23 101.0000 8.8400 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.2500 8.5100 5.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.1200 8.1600 7.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.6688 8.1800 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.6688 8.1800 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.7215 8.1500 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.7215 8.1500 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.5022 8.1800 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.5022 8.1800 100.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.4277 8.2000 100.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.4277 8.2000 100.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.6900 8.6747 100.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.4343 8.4500 100.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.4343 8.4500 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6980 8.9000 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.9920 10.6001 6.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.1948 8.2200 130.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.5226 8.6093 4.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.2200 9.2300 50.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 22-Jan-25 99.9562 9.4493 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.0580 8.2200 201.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 102.5000 6.7663 4.00 INE031A07AL1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.02% 08-Feb-26 101.3349 6.8150 284.10 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.02% 18-Feb-26 101.6974 6.7700 70.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 102.0400 6.7500 5.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.2100 9.2700 2.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 97.5500 11.1000 16.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.5500 8.9200 4.00 INE354H07122 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-26 101.7900 9.0000 300.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.7200 8.7300 32.00 INE354H07122 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-26 101.5247 9.0500 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.8788 8.4100 526.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2500 8.5200 61.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 100.2500 8.2700 50.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.1508 8.6686 250.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED SR- DMY16LB 8.40% 13-May-26 100.0000 8.3936 146.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 99.9600 8.4500 150.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 99.9600 8.4503 150.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0000 8.4400 500.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.5445 8.1925 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 111.0549 6.8000 50.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 104.7500 6.7600 5.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 112.5500 6.9030 100.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 114.0000 8.6300 2.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 113.5000 8.6300 2.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% - 102.3400 10.0500 6.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 100.9132 10.9700 2.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 101.5909 8.2000 200.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 105.6259 6.7750 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.5800 6.7800 92.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 107.1770 6.5700 111.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.7728 6.7150 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.1100 8.1000 2.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.7500 10.3600 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.5185 10.0000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 14.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.7087 11.1500 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.3655 10.8400 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 108.0000 10.8600 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com