May 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4035.00 NSE 18975.10 ============= TOTAL 23010.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 144.3800 0.0000 5.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 7.95% 09-Apr-18 98.7920 8.6600 177.00 INE138A07439 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 20-May-18 99.9800 0.0000 6.70 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.1353 8.6800 250.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 99.0072 8.6700 400.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 100.0649 7.9300 50.00 INE081A08199 TATA STEEL 9.15% 24-Jan-19 100.3154 8.9700 350.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.7168 7.9500 250.00 INE982D07012 GODREJ N BOYCE MANUFACTURING COMPA 8.90% 22-Apr-19 100.8958 8.8300 350.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE 9.15% 30-Apr-19 99.7246 9.2500 350.00 INE138A07470 PENINSULA LAND LIMITED 12.60% 20-May-19 99.9800 0.0000 8.50 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 99.9800 0.0000 5.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 24-Jul-19 100.0000 8.4500 250.00 INE378T07027 MAHINDRA INTEGRATED TOWNSHIP LTD 7.00% 30-Aug-19 104.9753 9.4000 30.00 INE332A08030 THOMAS COOK (INDIA) LTD 9.37% 31-Aug-19 101.0598 8.9500 110.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.6000 8.4100 5.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 105.0545 9.1000 0.50 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.4700 6.6900 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0805 6.8000 22.00 INE557F07058 NATIONAL HOUSING BANK 6.89% 22-Mar-23 100.5369 6.7800 2.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 105.1300 0.0000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.5000 0.0000 6.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 24.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.8229 8.6800 600.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1149 8.2000 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 100.8500 8.2500 50.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 108.0000 9.5700 15.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 101.8250 6.7800 5.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9500 9.2100 10.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.3000 7.0700 2.80 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 104.2040 6.8000 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.4817 6.7900 10.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 114.0000 7.0700 16.50 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 107.3200 6.6600 1.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 100.3917 10.5600 5.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.9600 0.0000 3.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.0000 9.4800 500.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 109.4800 0.0000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 102.6500 0.0000 5.00 NSE === INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.0090 7.8463 150.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 10-Jun-16 100.0347 8.2505 500.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.0757 8.2000 500.00 INE958G07AY5 RELIGARE FINVEST LIMITED 9.45% 26-Aug-16 99.8523 9.4000 1700.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.4991 8.5400 102.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.1834 10.5779 150.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 138.8500 - 2.50 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3636 8.6000 250.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3636 8.6030 250.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 137.7300 - 2.50 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.3000 8.9500 5.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 128.8700 - 2.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 142.5000 0.0000 1.10 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.0284 7.5700 150.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.0284 7.5700 150.00 INE121A07KD6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.25% 15-Mar-18 100.6800 8.8600 100.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 98.7874 8.6700 273.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.1989 8.5500 1050.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.1989 8.5500 650.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.9515 7.8400 100.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.0128 7.8400 100.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.0128 7.8287 100.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.0142 7.8400 550.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.0272 7.8400 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.0272 7.8400 100.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.1353 8.6800 250.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.0072 8.6650 400.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.4801 10.0235 24.60 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.1383 10.2625 300.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.0649 7.9300 50.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 99.5762 8.5000 100.00 INE975G08140 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Mar-19 100.9075 10.1500 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7168 7.9511 1400.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7168 7.9500 650.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.63% 17-Jun-19 100.0000 8.6400 170.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.0000 8.4700 100.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 101.9450 8.2500 250.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 101.9450 8.2500 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8057 8.4500 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8057 8.4500 250.00 INE895S07014 BHAVYA CEMENTS LIMITED 10.00% 07-May-20 106.6298 16.6200 6.40 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1937 8.0100 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1937 8.0103 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8207 8.1000 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8207 8.1000 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.1725 8.3000 250.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.2947 6.7500 100.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.2947 6.7500 100.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7594 21.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.0000 8.8500 1.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.1500 8.4300 18.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 100.7947 8.5200 100.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 100.7947 8.5200 100.00 INE538L07247 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 21-Mar-21 99.9000 9.5000 3.00 INE610U07013 RESYNC AGRO PRIVATE LIMITED - 21-Mar-21 102.0729 15.7350 40.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 150.1400 8.4000 7.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 99.3600 8.4500 0.60 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 99.6900 9.0700 19.00 INE148I07EP9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 21-May-21 100.0000 9.0000 250.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 103.9600 8.4590 2.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.2500 8.6700 42.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 105.3288 6.8700 2.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 102.1206 8.1400 100.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 102.1206 8.1400 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0079 6.7900 155.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.3000 8.1300 47.00 INE557F07058 NAT HSG BNK 6.89% 23-Mar-23 100.6500 6.7600 2.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 104.7000 8.7600 21.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1700 9.2504 3.00 INE883F07017 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-23 100.1800 9.3600 70.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.1500 8.8100 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0980 8.6900 350.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0980 8.6900 250.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.3754 8.4600 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.3754 8.4600 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0000 10.4100 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.2570 8.4200 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.6200 8.3500 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3287 8.2400 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3287 8.2400 150.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.8229 8.6700 600.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1149 8.2100 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9000 8.2455 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.8500 8.2400 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.8500 8.2400 50.00 INE092T08451 IDFC BANK LIMITED 8.90% 28-Apr-25 102.6800 8.4500 6.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.2800 8.1800 4.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3660 8.1900 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3660 8.1914 50.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.4100 8.8500 8.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 101.6963 6.8000 210.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.8600 9.1491 7.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.2700 8.9573 45.00 INE354H07122 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-26 101.8300 9.0000 150.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 100.5500 8.7500 15.00 INE354H07122 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-26 101.6465 9.0300 50.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.2400 9.1698 60.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2000 8.5300 44.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 100.2500 8.2700 6.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.0000 8.6900 3.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4400 170.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0000 8.4400 350.00 INE881J08458 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 26-May-26 100.0000 10.2500 25.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.6300 8.1800 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 109.0627 6.8700 26.10 INE354H07130 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 11.90% 31-Mar-27 101.9500 9.0000 150.00 INE354H07130 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 11.90% 31-Mar-27 101.7543 9.0300 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 105.7500 6.7725 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 104.2040 6.8000 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 106.0471 8.0000 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 114.6261 6.7400 2.00 INE202E07120 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.55% 20-Mar-29 114.5637 6.8000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 104.6336 10.4500 60.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.0000 9.5100 8.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 101.8500 8.1700 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.3900 6.8000 39.70 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 119.2084 6.7500 11.60 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8800 10.1404 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.5000 11.0000 7.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1200 9.5104 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.0381 10.9000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.5224 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com