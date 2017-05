Aug 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8474.80 NSE 35124.90 ============= TOTAL 43599.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7FZ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.75% 16-Aug-16 100.0626 6.9000 1550.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 171.0800 0.0000 91.00 INE804I07LL1 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Aug-16 170.9300 0.0000 1.50 INE716J07037 EMAMI REALTY LTD 11.10% 02-Sep-16 100.1119 9.0000 1000.00 INE657N07027 EDELWEISS COMMODITY SERVICES LTD 10.50% 27-Sep-16 100.3700 7.7500 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.6500 7.3000 100.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.50 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 100.6300 8.0500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.4600 7.4900 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 104.5500 7.4900 300.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.7400 7.4500 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.2800 7.4000 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFORCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6400 7.8200 250.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 103.8200 9.4500 2.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.9000 10.6700 2.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 101.0700 8.0400 150.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 100.6800 8.6200 30.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 107.9400 7.8900 1380.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.7800 10.8800 691.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.6600 8.5800 236.00 INE514E08EQ7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 100.0800 7.9900 150.00 INE235P07183 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0500 8.7000 22.50 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.2800 8.0400 135.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 100.5800 8.2100 170.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.6600 8.5800 170.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 102.1800 8.1200 300.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 102.2000 8.1400 100.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.4000 9.2800 400.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 102.7200 7.8500 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.1100 6.4100 3.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.5000 0.0000 1.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.8000 7.7800 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 109.7900 6.4300 13.30 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.4000 10.8300 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.4500 0.0000 4.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 103.0700 3.1600 313.00 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED 9.75% 31-Dec-99 100.8500 0.0000 100.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.0500 0.0000 28.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.3300 2.6100 21.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.2800 8.00 NSE === INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0323 6.6302 10.00 INE916DA7FZ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.74% 16-Aug-16 100.0626 6.9000 1550.00 INE093J07361 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 01-Sep-16 138.5100 0.0000 2.50 INE716J07037 EMAMI REALTY LIMITED 11.10% 02-Sep-16 100.1119 9.0000 1000.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.1886 6.6097 105.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 26-Sep-16 152.4300 0.0000 0.50 INE657N07027 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 10.50% 27-Sep-16 100.3740 7.7500 500.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.3740 7.4000 250.00 INE121A07JN7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 28-Oct-16 111.5979 7.6333 500.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.3655 7.5840 50.00 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED SR-I 10.31% 31-Oct-16 100.2628 8.9833 80.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 167.6800 0.0000 3.80 INE093J07536 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 170.0000 0.0000 0.40 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.8417 6.8800 1.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.6460 8.2400 90.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.4695 8.0000 300.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.6473 7.3000 100.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 101.4671 7.8620 150.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 28-Jul-17 100.7579 8.2100 1600.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 31-Jul-17 100.4520 8.3819 320.00 INE915D07SI7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 03-Aug-17 108.5600 - 400.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1156 8.2326 750.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.3428 7.3400 1.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Dec-17 111.6900 0.0000 2.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8258 7.3100 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.2283 8.0800 350.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.2283 8.0800 350.00 INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.69% 13-Mar-18 100.0000 8.7438 500.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.0875 7.3000 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.0875 7.3000 50.00 INE860H07979 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 23-Mar-18 100.6106 8.5300 250.00 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LIMITED 9.75% 30-Apr-18 100.7077 9.2400 87.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 1.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 100.6348 8.0500 50.00 INE148I07FB6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 13-Jun-18 100.5244 8.7700 87.00 INE949L07311 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 13-Jun-18 101.1256 9.7800 87.00 INE216P07068 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 13-Jun-18 101.0654 10.1100 87.00 INE716J07078 EMAMI REALTY LIMITED -- 04-Jul-18 101.0332 10.0900 47.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.0000 8.1500 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5209 7.7000 800.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5209 7.7000 800.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.6068 7.3991 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.4564 7.4900 100.00 INE445K07148 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.60% 08-Oct-18 102.6905 10.6000 350.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 09-Oct-18 115.0000 0.0000 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.5502 7.4900 300.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 100.5000 0.0000 2.50 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.7378 7.4500 100.00 INE093J07GR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 18-Feb-19 102.1000 0.0000 2.50 INE470T08020 HIGH POINT PROPERTIES PRIVATE LTD 10.05% 13-Mar-19 100.1800 10.3500 1250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.2842 7.4000 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.2935 7.3965 32.00 INE574S07015 DIWAKAR VINIYOG PRIVATE LIMITED -- 22-Mar-19 116.7491 10.4600 83.00 INE445L08300 NABHA POWER LIMITED 8.50% 04-Apr-19 101.2823 7.9200 45.00 INE931S07074 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 12-Apr-19 100.6929 9.5400 71.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 100.6576 8.8400 300.00 INE482G07057 TATA SKY LIMITED -- 30-May-19 104.9260 9.2100 32.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6434 7.8200 250.00 INE658R07141 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Jun-19 100.3088 10.5400 437.00 INE296A07LK9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 05-Jul-19 100.7793 8.2800 40.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 100.6946 8.1000 100.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 100.6946 8.1000 100.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.8774 8.1000 250.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.8774 8.1000 400.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.1257 8.1500 1000.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.1257 8.1500 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5083 8.1000 800.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 103.3863 8.1000 250.00 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 123.1271 8.1000 27.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 102.9298 8.8734 50.00 INE445K07155 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.60% 08-Oct-19 103.7436 10.6000 350.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 103.4656 7.5000 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 103.4656 7.4939 50.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 100.9800 8.7700 3.00 INE320U07019 SHIPRA ESTATE LIMITED -- 31-Dec-19 101.1500 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.0370 6.4700 1.50 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 101.7440 8.0800 100.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 26.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED -- 28-Apr-20 100.0199 10.2600 190.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 102.9582 7.4626 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.7700 7.5370 100.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 103.9692 10.0000 200.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 103.9692 10.0000 200.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 100.2941 8.9600 50.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 102.6986 7.6000 50.00 INE445K07163 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.60% 08-Oct-20 104.6764 10.6000 300.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 103.2673 7.5500 50.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.0500 9.1700 34.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 100.3623 8.6500 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.6500 8.4800 605.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 100.7579 8.5500 150.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 100.7579 8.5500 150.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.2500 8.6600 17.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 104.6510 6.4700 0.50 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 103.2257 10.0500 1044.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.0520 7.7500 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.0520 7.7500 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 105.9500 7.9100 5.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3158 7.7500 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3158 7.7550 250.00 INE883F07017 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-23 99.8000 9.4200 13.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.2300 8.7770 56.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 101.1221 8.1400 500.00 INE721A07KP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 19-Jul-23 100.2200 8.9996 1250.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 100.0000 9.1500 10.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 100.0112 8.7500 159.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 104.0600 9.2821 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 99.6145 11.0700 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 99.6145 11.0700 250.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD -- 21-Dec-24 105.6000 11.0500 450.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 102.4500 8.3400 400.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 101.6737 9.0800 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 102.1300 8.1294 47.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 103.0000 9.0000 15.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.0349 7.7775 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.0187 7.7808 350.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 101.2623 9.0300 26.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.2122 8.6800 22.50 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 100.6700 9.1800 8.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.1600 8.7100 25.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.2000 10.1600 34.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4500 8.9200 7.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.7400 7.9700 6.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 102.2596 7.9500 170.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 101.4053 8.0925 50.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 101.4053 8.0925 50.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.8839 7.7550 300.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.8839 7.7550 200.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.4264 8.1200 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.4264 8.1200 50.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7000 9.2100 35.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.3000 8.7847 7.50 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 102.1753 8.1300 50.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 102.1753 8.1299 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 102.1819 8.1200 300.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.2600 8.2000 398.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.9200 9.3023 108.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.4000 9.2769 400.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 99.8500 8.8657 262.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.2800 8.8000 15.00 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 100.0700 9.2300 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 1.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 106.9650 6.4700 0.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.0700 6.4500 65.00 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 28-Mar-28 105.6830 6.4700 0.50 INE202E07120 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.55% 20-Mar-29 117.3741 6.4800 1.10 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 101.9150 10.9945 936.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 103.7500 10.8700 138.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 103.0000 11.0000 6.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 104.6253 7.8300 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 103.5268 7.7000 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 103.5268 7.7000 50.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 103.9783 7.7725 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.8686 7.7725 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 109.5500 6.4322 4.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 122.6320 6.4500 3.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 123.6589 6.4500 1.10 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 122.6454 6.4500 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.8641 9.4500 550.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.8641 9.4500 550.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 109.4100 8.6300 360.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 107.7800 8.6800 90.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 517.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.1965 11.0700 350.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.1983 11.1500 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE