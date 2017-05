Aug 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7328.10 NSE 34575.70 ============= TOTAL 41903.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07LM9 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Aug-16 170.9770 11.5000 10.40 INE804I07LL1 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Aug-16 170.9800 0.0000 5.00 INE716J07037 EMAMI REALTY LTD 11.10% 02-Sep-16 100.0800 9.0000 1000.00 INE721A07AO1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 01-Jun-17 100.1000 10.3700 0.50 INE071G08676 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.33% 09-Jun-17 100.1500 8.1500 1250.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 5.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2500 3.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 2.20 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 104.5500 7.4900 450.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.2200 8.2800 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.0600 7.4500 200.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.3600 8.1000 250.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 102.7800 8.1000 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.0000 7.6200 50.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 100.0000 8.1900 400.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.4200 7.6200 200.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 06-Aug-22 110.3000 10.5000 1.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.5400 7.5500 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.0500 7.7500 50.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 108.3900 7.8500 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.2200 0.0000 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.6800 7.8500 5.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.4600 0.0000 1.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.2300 8.1500 500.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0000 9.3500 500.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.0700 8.8200 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.8000 9.3400 400.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 101.9900 8.1700 300.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0000 9.3500 250.00 INE530L07236 -- 0.00% 19-Jul-26 101.1650 9.9100 0.70 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 5.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.1000 8.2800 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.1000 8.2800 50.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.1000 8.2800 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-30 100.1000 8.2800 50.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.5200 6.4200 6.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 108.4100 6.4800 100.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 111.3800 6.1800 3.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.1000 8.2800 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.2000 6.1900 1.30 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 123.1100 0.0000 3.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 102.6400 0.0000 15.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.6000 9.4500 21.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 100.9800 0.1100 202.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 99.6300 0.0000 150.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.0500 2.0600 27.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5000 10.2400 1.00 NSE === INE756I07431 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 04-Aug-16 119.6240 6.8900 500.00 INE804I07LM9 ECL FINANCE LIMITED 22-Aug-16 170.9770 11.5000 10.40 INE716J07037 EMAMI REALTY LIMITED 11.10% 02-Sep-16 100.0782 9.0000 1000.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1601 6.9300 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.3311 7.2000 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.3311 7.2000 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.3139 7.1700 50.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Dec-16 147.5000 0.0000 2.80 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 16-Dec-16 181.0000 0.0000 0.30 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 11-Jan-17 145.3200 0.0000 5.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.6676 7.3500 50.00 INE657N07159 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LIM 10.15% 08-Jun-17 100.6299 9.3288 100.00 INE071G08676 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.33% 09-Jun-17 100.1471 8.1500 750.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.7724 8.7800 1950.00 INE121A07KU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 30-Jun-17 109.3391 8.4000 50.00 INE121A07KU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 30-Jun-17 109.3391 8.4000 50.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 100.7460 8.5000 200.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 100.7460 8.5096 200.00 INE071G08684 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.33% 07-Sep-17 100.1651 8.1391 500.00 INE759E07756 L&T FINCORP LIMITED 08-Sep-17 100.0865 7.5000 250.00 INE759E07756 L&T FINCORP LIMITED 08-Sep-17 100.0865 7.4996 1750.00 INE027E07261 FAMILY CREDIT LIMITED 20-Sep-17 100.2065 7.5000 250.00 INE027E07261 FAMILY CREDIT LIMITED 20-Sep-17 100.2065 7.5000 500.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Dec-17 111.6900 0.0000 21.00 INE953L08188 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 11.95% 25-Jan-18 99.7461 11.9500 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7100 7.3900 50.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 106.3300 0.0000 2.50 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.3997 8.0931 1150.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.3997 8.0931 150.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5801 8.1000 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5801 8.1000 100.00 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 20-Mar-18 106.1800 0.0000 7.50 INE671H07285 SOBHA LIMITED 11.25% 17-Apr-18 100.0200 11.1700 20.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 100.2752 8.5950 250.00 INE612J07020 REPCO HOME FINANCE LTD. 9.35% 29-Jun-18 101.0906 8.7100 20.00 INE523E07DQ2 L & T FINANCE LTD -- 20-Jul-18 100.0000 8.9358 2000.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.0000 8.1900 200.00 INE093J07DY9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 27-Sep-18 92.1300 0.0000 2.50 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0327 9.5678 350.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.5502 7.4900 450.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.6701 7.3500 2.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED -- 16-Jan-19 100.5800 0.0000 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1627 8.1300 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1627 8.1300 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1498 8.1400 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1498 8.1400 50.00 INE093J07GT2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Feb-19 102.1800 0.0000 5.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 100.4733 8.1200 250.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 100.4733 8.1200 250.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.2217 8.2800 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 130.9969 9.1425 120.00 INE140A07252 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.38% 29-Jul-19 100.0000 9.3800 2000.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.3626 8.1000 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.7942 8.1000 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.7942 8.1000 250.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 103.2948 7.5500 300.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 106.3000 8.6700 3.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 6.00 INE623B07099 FUTURE RETAIL LIMITED 10.25% 06-Apr-20 102.1211 10.1400 800.00 INE623B07131 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 17-Apr-20 102.3441 10.1400 700.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.30% 30-Apr-20 102.2896 8.5600 100.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 102.7822 8.1000 100.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 100.0000 8.9328 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9962 7.6200 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.2195 7.5550 50.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.6463 8.1000 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.8796 7.5048 50.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.0380 7.7600 100.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.4000 6.4500 10.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 103.3475 7.5300 50.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 100.3614 8.6500 150.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.7900 8.4400 1.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 19.20 INE140A07203 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.57% 19-Jul-21 100.0000 9.5600 32.00 INE476M07AG3 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 28-Jul-21 100.0000 8.6940 1000.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 100.0000 8.1900 500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.4191 7.6200 200.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.5421 7.5500 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.0520 7.7500 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.7780 8.3000 150.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 104.0429 7.6925 200.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 101.0955 8.1400 150.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 100.0149 8.7500 81.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 109.5828 8.1500 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 108.3865 7.8500 150.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED 8.49% 11-Dec-24 101.6119 8.1966 1000.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED 8.49% 11-Dec-24 101.6119 8.1966 1000.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.2300 9.3500 4.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.9220 7.8100 150.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 102.5000 8.3418 200.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 100.4239 9.3000 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.2700 7.9000 22.50 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.3742 7.7398 655.00 INE626J07137 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Aug-25 101.1862 8.9000 120.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.0188 7.7800 650.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.0188 7.7808 150.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 101.6801 7.7450 300.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.7000 8.8083 10.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.6000 10.1700 2.00 INE465N07215 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-26 101.8205 8.9500 279.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 102.4071 7.7550 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.2000 8.0500 150.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 102.2796 7.9500 170.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 102.1000 7.7231 100.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.2263 8.1500 1000.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.1932 8.1550 500.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0000 9.3400 250.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.9793 8.1500 1030.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 102.3699 8.1000 14.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.9795 8.1500 900.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.2955 8.9600 50.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 101.9926 8.1700 300.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.4000 9.2768 300.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.1200 8.8238 500.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.5100 9.7500 50.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8400 165.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2500 300.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.8373 7.7400 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 104.0670 7.7400 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.7500 10.5000 206.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 103.6500 10.8900 20.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 102.6400 9.3500 15.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.8700 10.7300 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.7500 10.5000 202.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.0297 6.4700 350.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 108.4132 6.4800 100.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 107.8000 6.5000 300.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 104.3033 7.7493 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.3179 9.3500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.5603 11.0000 22.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.2900 10.9500 8.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 