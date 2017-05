Aug 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7648.40 NSE 32516.60 ============= TOTAL 40165.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07YC3 -- 0.00% 22-Aug-16 116.3600 0.0000 23.50 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LTD 9.60% 29-Aug-16 100.1300 7.0500 2600.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.4300 7.7000 1000.00 INE931Q08027 PROMONT HILLSIDE PRIVATE LIMITED 0.00% 28-Jun-17 106.2508 9.3300 132.00 INE082O07018 PARRY SUGARS REFINERY INDIA PVT 10.05% 16-Jul-18 101.9866 8.8800 77.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 102.4800 9.2500 2.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED 11.50% 27-Aug-18 102.8033 10.5000 300.00 INE982D07012 GODREJ N BOYCE MANUFACTURING 8.90% 22-Apr-19 101.8400 8.3900 50.00 INE672O07016 KEEMAYA BUILD PVT LTD 17.50% 30-Nov-19 102.0500 900.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.2000 10.6200 9.00 INE721A07HM0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 15-Jul-21 122.4300 8.7500 50.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 1.40 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.1500 8.6900 247.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 105.4200 7.7400 300.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.1000 8.8100 40.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.3200 0.0000 533.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 101.6500 8.4100 500.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7900 9.2300 130.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 101.6532 8.2000 100.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.3000 8.4400 5.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8400 200.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 116.6600 6.4200 4.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.2300 6.3500 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 110.4300 6.3500 9.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 124.0200 6.4200 7.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.6500 10.7400 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.3500 0.3400 25.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.9500 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 100.9000 10.9900 230.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 99.6300 0.0000 150.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.4300 0.0000 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.3500 7.0800 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.1400 0.0000 2.00 NSE === INE804I07LL1 ECL FINANCE LIMITED -- 22-Aug-16 171.0280 11.5000 5.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Aug-16 100.2110 7.0000 500.00 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 29-Aug-16 100.1341 7.0500 2600.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED 9.35% 07-Sep-16 100.2087 6.8644 9.00 INE667F07CB8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.80% 23-Sep-16 100.4007 7.1500 150.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.3462 6.9500 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.3462 6.9500 50.00 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 16-Dec-16 181.0000 0.0000 0.40 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Jan-17 151.9253 7.7000 250.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 100.8981 7.0000 1200.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.4316 7.7000 1000.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 101.5133 7.2700 1700.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.2700 7.6500 1250.00 INE121A07KU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 30-Jun-17 109.3508 8.4127 20.00 INE721A07HM0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 15-Jul-17 122.4668 8.7200 50.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 100.7421 8.5000 300.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 100.7421 8.5000 300.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.9082 7.3400 5.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 102.2304 7.8501 180.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 102.2304 7.8500 180.00 INE311I07013 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 12.50% 24-Jun-18 100.3415 12.6340 35.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 102.2086 7.3590 15.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.2510 7.7000 100.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.2510 7.7000 100.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED 11.50% 27-Aug-18 102.8033 10.1420 300.00 INE487L07031 IIFL REALTY LIMITED 0.00% 14-Sep-18 111.6202 10.7360 35.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.0000 8.2000 200.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED 16-Jan-19 100.5800 0.0000 1.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6680 7.7950 200.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.1535 8.1900 400.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.1535 8.1855 400.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.5918 7.8400 500.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.5918 7.8400 500.00 INE192M08041 SHAPOORJI PALLONJI INFRASTRUCTURE 11.00% 03-Jun-19 100.2925 10.9000 250.00 INE192M08033 SHAPOORJI PALLONJI INFRASTRUCTURE 11.00% 03-Jun-19 100.2925 10.9000 250.00 INE953L08147 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.65% 22-Jun-19 100.7591 12.2900 40.00 INE372T07046 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 101.2110 - 220.00 INE162T07017 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 103.3340 - 200.00 INE372T07038 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 101.2110 - 10.00 INE163N08032 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 101.9058 7.9750 6000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3158 8.1700 540.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3158 8.1700 540.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PVT LTD 16.00% 30-Sep-19 101.8170 - 600.00 INE659T07012 SHIVSHAKTI REALHOME PRIVATE LTD 18.00% 31-Dec-19 101.8750 - 190.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 102.0000 8.1650 7.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 - 9.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 103.0027 7.4476 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.8438 7.5148 50.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 105.6736 8.0500 100.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 105.6736 8.0500 100.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.4000 - 10.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.1200 9.7246 1.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.0000 8.9648 2.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 101.9781 7.4800 250.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 101.9781 7.4800 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.1040 8.0300 700.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.1040 8.0299 700.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 10.70 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 100.0000 8.1944 500.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.3500 8.6400 50.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.0000 10.0000 4.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.7471 7.7101 300.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.7471 7.7100 300.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 100.0000 9.5709 40.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.4218 7.7400 300.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 100.9200 8.9000 50.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 100.6500 8.6300 72.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.8474 8.2200 250.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.8474 8.2200 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.6822 8.4000 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.6822 8.4000 200.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5600 11.1000 2.00 INE465N07181 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-24 101.6208 8.9500 67.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 102.8993 8.1600 40.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.9000 5.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 102.7784 8.1800 20.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.4033 8.4000 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.4033 8.4000 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 102.2916 7.8050 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 102.1810 7.8600 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 102.1810 7.8600 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 101.0705 9.1880 15.00 INE465N07199 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-25 101.6902 8.9500 276.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.5139 8.9200 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.4100 7.7343 1300.00 INE033L08189 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 28-Apr-25 101.9600 8.9000 12.00 INE465N07207 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-25 101.7568 8.9500 140.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-H 8.72% 27-Mar-26 100.4400 8.6300 250.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.6000 10.1700 2.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 102.5770 7.7300 50.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8900 9.1800 158.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.8500 8.8500 10.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 102.0801 8.1350 100.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 24-Jun-26 101.6532 8.2000 350.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.0500 8.5100 25.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.8500 9.3100 404.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.1510 9.3200 19.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8430 200.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2500 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 116.6420 6.4200 4.50 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 104.7482 7.7900 50.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.6000 10.8000 251.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.0000 10.8300 14.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 102.8300 9.3200 10.00 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED SR-6 9.75% PERPETUAL 101.2100 9.5400 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.5000 10.8350 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 108.4185 9.3768 400.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 104.3707 7.7900 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 102.7324 7.7900 100.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 102.7324 7.7900 100.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 104.5271 7.7200 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.5785 7.8050 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.5785 7.8050 100.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.2500 6.4000 30.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 124.3700 6.3900 4.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.0719 11.2000 260.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.1688 11.2000 250.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.5410 11.1500 250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 3.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.4200 10.9000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange