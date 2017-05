Aug 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6855.40 NSE 41442.10 ============= TOTAL 48297.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.6700 7.7000 550.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1700 7.6500 500.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.3600 8.7500 1750.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7400 7.3700 200.00 INE774D07NS8 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.54% 23-Oct-17 100.3727 8.1500 250.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 3.00 INE082O07018 PARRY SUGARS REFINERY INDIA PVT 10.05% 16-Jul-18 101.8800 8.9500 70.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.84% 12-Mar-19 101.1600 8.2900 50.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.9900 8.2000 400.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 102.9500 7.5900 250.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 115.4100 10.0000 6.40 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9600 7.6300 200.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 102.7500 7.6300 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.6500 7.5700 750.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0000 10.5300 5.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 102.1300 7.5400 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 100.9100 8.0800 100.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 100.6800 8.6200 5.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 107.3100 8.4500 486.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.3000 0.0000 3.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.2100 8.0500 140.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 102.2700 7.7500 50.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8400 600.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.4700 6.4000 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 115.7500 0.0000 3.10 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 116.3500 6.4500 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.2300 6.3900 9.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.6200 6.4100 3.60 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 102.7200 7.7800 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 121.8800 0.0000 3.30 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 99.0700 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.8000 0.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.5000 10.6200 52.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 25.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.4000 0.0000 12.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.3200 9.2100 1.00 NSE === INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Aug-16 100.2009 7.0000 100.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Aug-16 178.2800 0.0000 1.10 INE093J07304 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 26-Sep-16 148.7100 0.0000 0.50 INE523E07913 L T FINANCE LTD 10.20% 11-Oct-16 100.4428 7.1700 100.00 INE523E07913 L T FINANCE LTD 10.20% 11-Oct-16 100.4428 7.1700 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.3423 6.6900 2.50 INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 145.7900 0.0000 0.50 INE918K07177 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 29-Nov-16 121.0000 0.0000 2.50 INE148I07BX9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 30-Nov-16 100.4532 7.7310 150.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Dec-16 147.9000 0.0000 4.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 167.9400 0.0000 1.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.6747 7.7000 550.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 11-Jan-17 145.3200 0.0000 6.50 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 11-Jan-17 141.7300 0.0000 3.50 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Jan-17 167.2000 0.0000 1.00 INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 13-Feb-17 159.1180 0.0000 1.90 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1733 7.6500 500.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.4287 7.7211 450.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.5971 7.2400 2500.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.3586 8.7500 1750.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 101.2509 8.7500 516.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 178.3769 8.0000 82.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 178.3769 8.0000 82.00 INE445L08128 NABHA POWER LIMITED 9.40% 28-Aug-17 101.8365 7.5195 450.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7359 7.3700 1200.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7359 7.3700 1000.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 23-Oct-17 100.3727 8.1500 250.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 104.7447 7.9320 9.90 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.8089 8.2000 700.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.8089 8.1900 700.00 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-18 105.2166 7.9326 9.00 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-18 105.4493 7.9329 9.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.0000 8.1500 1000.00 INE310L07423 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-18 105.6281 7.9581 9.00 INE310L07431 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-18 105.8667 7.9583 9.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 09-Oct-18 115.0000 0.0000 1.00 INE310L07449 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-18 106.0981 7.9585 9.00 INE310L07456 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-18 106.2955 7.9737 9.00 INE310L07464 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-18 106.5261 7.9739 9.00 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-19 106.7347 7.9840 8.10 INE589A07029 NEYVELI LIGNITE CORPORATION LTD 8.83% 23-Jan-19 103.1447 7.3500 700.00 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-19 106.9728 7.9842 8.10 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 100.0392 8.4200 30.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 100.4558 8.1800 27.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 101.1573 8.2900 50.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3658 7.1000 50.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3658 7.1000 50.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.2559 7.3800 700.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 100.8638 9.1100 1.00 INE121A07LW4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 31-May-19 100.8113 8.7700 250.00 INE121A07LW4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 31-May-19 100.8113 8.7700 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9693 7.4400 17.00 INE192M08033 SHAPOORJI PALLONJI INFRASTRUCTURE 11.00% 03-Jun-19 100.2924 10.9000 100.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-19 100.0000 8.9341 250.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 100.9868 7.9000 750.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 100.9868 7.9000 750.00 INE957N07203 HERO FINCORP LIMITED 8.80% 12-Jul-19 100.5563 8.5700 200.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 100.1906 7.9250 3500.00 INE721A07KY9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.80% 02-Aug-19 100.0000 8.7992 1000.00 INE140A07260 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.38% 12-Aug-19 100.0000 9.3800 150.00 INE481G07166 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 13-Aug-19 100.0000 7.5689 200.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.9889 8.2000 400.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.6052 7.5600 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 102.9471 7.5850 250.00 INE729R08015 SBK PROPERTIES PRIVATE LIMITED 0.00% 09-Jan-20 122.6470 11.3200 230.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.7885 8.1000 380.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.7885 8.1000 330.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 105.3000 9.0000 5.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.2081 7.6000 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.2081 7.6000 150.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 6.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.0056 8.1400 100.00 INE202B07ER5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 21-May-20 101.3000 9.0500 140.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 100.0000 8.9320 150.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.0187 8.1435 500.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.0187 8.1435 500.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 103.3458 7.6100 5.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.0275 7.6100 1080.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9767 7.6250 830.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.6660 7.6500 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.5826 7.5900 1250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.5826 7.5900 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.6809 8.1371 1000.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.6809 8.1400 1000.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 102.1289 7.5400 250.00 INE299U07031 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-21 100.0000 8.9351 100.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.6700 8.8620 10.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.7635 8.4500 220.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.2181 8.0000 2785.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.1040 8.0300 1085.00 INE296A07LQ6 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.40% 02-Aug-21 100.0000 8.3949 250.00 INE013A077C1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.65% 02-Aug-21 100.0000 8.6447 200.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.2000 8.6655 151.00 INE752E07CL0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-21 104.4900 7.6000 10.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.4172 7.6200 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.7455 7.7100 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.7455 7.7100 150.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 100.2000 9.5279 80.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 99.9000 9.8000 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 104.9162 7.8000 750.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 104.9162 7.8000 750.00 INE883F07017 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-23 99.7800 9.4250 20.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-23 100.6523 9.2000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.9567 8.2527 250.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 100.0000 8.7600 1050.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.8474 8.2200 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 107.3083 8.4500 486.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0747 10.9799 21.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 15.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.5130 8.9200 50.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 105.3700 9.1000 8.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 102.2684 7.7500 50.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.0000 9.1600 20.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.0000 8.8300 11.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.1100 8.4900 133.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.8000 9.3200 45.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8400 700.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.0516 6.4500 10.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 116.0000 6.4876 10.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.9756 7.8000 50.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.8014 7.8000 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 104.9115 7.7701 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 111.8767 7.8100 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.3000 10.5800 49.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.8000 10.7500 16.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.5000 10.8300 11.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 103.1391 7.8000 50.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 104.5634 7.7701 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 108.2780 6.4925 60.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 102.7150 7.7750 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.9748 7.7600 200.00 INE549K08046 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0000 260.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8000 10.9500 31.00 INE549K08079 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0000 30.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.8800 10.9300 25.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.2072 11.1500 10.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.3400 10.9300 1.00 