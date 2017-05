Aug 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13132.00 NSE 64764.80 ============= TOTAL 77896.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 9-Mar-31 105.3300 6.8000 19.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.0200 0.0000 300.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.8100 6.4200 4.80 INE013A07VV4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 1-Sep-16 135.0860 0.0000 150.00 INE013A07VW2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 1-Sep-16 135.0860 0.0000 100.00 INE866I07479 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 2-Sep-16 144.3800 0.0000 98.00 INE916DA7FL0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 14-Oct-16 117.9899 7.2000 500.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.3700 8.7000 2610.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 141.8000 7.9000 350.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 2-Jun-18 100.0000 0.0000 0.50 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.5094 7.9600 250.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 1-Feb-19 83.9300 7.3400 30.00 INE514E08EW5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.4100 7.0800 500.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDA LTD 8.20% 15-Mar-19 100.4900 7.1000 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.7900 7.7400 1000.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 103.6700 8.0000 200.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 101.4500 8.1600 250.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.0800 7.3500 125.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 103.4700 7.4000 180.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.5800 7.3500 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6700 7.8000 450.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.82% 20-Feb-20 104.1800 7.4000 50.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 99.9500 18.0000 10.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.1200 7.4300 197.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.5700 7.9000 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.1100 7.4400 1050.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 103.0600 7.9700 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.2000 7.4100 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 110.7000 10.4100 2.00 INE632U07017 LOGIX SOFT-TEL PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Jun-21 0.0000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.1300 6.6000 30.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2100 6.6200 15.60 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 106.0000 7.5900 500.00 INE733E07JD2 NTPC LTD 8.80% 4-Apr-23 106.2600 7.5500 250.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 110.4300 6.5000 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.4400 11.5300 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.8300 0.0000 348.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.7000 11.6000 519.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 6-Sep-25 101.1800 9.0000 2.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 3-Aug-26 101.0700 8.8000 3.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 101.9700 10.2200 10.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8200 9.1700 12.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 109.4300 9.1500 0.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 5-Mar-27 111.6000 6.6300 150.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.6300 6.3800 11.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7400 1.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.74% 21-Jan-31 110.2700 6.3700 0.40 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.3200 6.8000 8.70 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 105.0000 6.8000 7.10 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.4500 6.3300 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 110.2000 6.3800 12.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 103.9500 5.5800 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.3900 9.3300 250.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.9000 10.7300 50.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.5000 8.5200 660.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.8800 9.8000 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.2500 0.0000 39.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.3500 0.0000 8.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5400 0.0000 5.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0900 5.00 NSE === INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.0000 9.8800 2.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 105.2186 8.1600 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.5064 6.4200 11.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 109.1898 6.4000 182.80 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 108.9455 6.4250 100.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 107.7240 6.7800 105.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 105.8831 7.6000 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 109.6712 6.4200 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-34 122.6268 6.4500 24.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.3895 9.3300 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1000 10.8984 228.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.8549 10.7500 53.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.1617 11.3500 28.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 109.3000 10.5848 2.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 178.7200 0.0000 3.10 INE093J07320 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 185.0300 0.0000 0.80 INE523E07913 L T FINANCE LTD 10.20% 11-Oct-16 100.3721 7.3000 50.00 INE523E07913 L T FINANCE LTD 10.20% 11-Oct-16 100.3721 7.3000 50.00 INE916DA7FL0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 14-Oct-16 117.9899 7.2000 500.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.2636 7.2000 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.2636 7.2000 50.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 150.0900 0.0000 1.00 INE654A09118 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Oct-16 99.9500 9.3600 2.00 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED SR-I 10.31% 31-Oct-16 100.2174 9.0400 210.00 INE090A08PF5 ICICI BANK LIMITED 0.00% 01-Nov-16 98.4212 7.1403 100.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1601 7.2500 1000.00 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 143.4500 0.0000 1.80 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 167.3700 0.0000 1.50 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.8850 7.1400 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.8850 7.1400 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.9732 7.0500 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.9732 7.0500 500.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.9488 7.0300 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.9488 7.1225 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5356 7.0350 250.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.5944 7.6300 1000.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.3073 7.5500 250.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.5944 7.6300 1000.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.3073 7.5500 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0491 7.6500 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0491 7.7623 100.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 96.3432 7.6273 250.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.3682 8.7000 2610.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 141.8021 7.9000 350.00 INE660A07JF0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.50% 29-Jan-18 101.6232 8.2000 200.00 INE660A07JF0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.50% 29-Jan-18 101.6232 8.2000 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7617 7.3400 35.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.9217 9.7300 190.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.6359 7.0800 500.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.6359 7.0800 500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.8222 7.8000 500.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.4595 7.3000 50.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.4595 7.3000 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.6364 7.6199 1650.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.7239 7.8100 1500.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.7239 7.8100 900.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.5094 7.9600 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.1564 7.9000 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.1564 7.9000 50.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2925 7.0800 250.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2925 7.0800 250.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.6500 7.8200 8.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.4324 7.3400 62.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.4324 7.3400 62.40 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.4133 7.0800 250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.4133 7.0800 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.9100 7.8200 3.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 101.2700 0.0000 1.50 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.3403 8.0373 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.7840 7.8400 476.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.7840 7.8400 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.7840 7.8400 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 83.9260 7.3400 30.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.9361 7.9906 50.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.4109 7.0800 750.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.4109 7.0800 250.00 INE860H07CJ8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 22-Feb-19 101.0118 8.4500 500.00 INE860H07CJ8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 22-Feb-19 101.0118 8.3500 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.9339 7.3800 1000.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.9339 7.3800 1000.00 INE093J07GX4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Feb-19 89.3100 0.0000 2.50 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 100.7483 7.9947 10.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.5174 7.0500 3250.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.5174 7.0500 3250.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.5390 7.0800 1000.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.5390 7.0800 1000.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.4919 7.1000 250.00 INE310L07498 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-19 107.4691 7.8844 8.10 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.8500 8.0200 100.00 INE310L07506 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-19 107.7194 7.8842 9.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.8256 7.7250 2000.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.8256 7.7250 1000.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.4163 7.2816 50.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 101.4463 8.1600 250.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.9209 7.8700 400.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.9209 7.8700 400.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 108.0137 7.8697 9.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.8160 7.7450 750.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.2058 7.3400 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.8160 7.7450 750.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.2058 7.3400 250.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.3953 7.5690 50.00 INE015L07345 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 14-Jun-19 100.0000 10.7465 50.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-19 108.2666 7.8698 9.00 INE916DA7LL8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 27-Jun-19 100.8703 8.2828 15.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD - 28-Jun-19 101.7000 7.9900 100.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 100.0000 8.4719 250.00 INE310L07530 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-19 108.5117 7.8699 8.10 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.7281 8.0343 100.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.1374 7.9947 30.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0000 7.7000 500.00 INE481G07166 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 13-Aug-19 100.0000 7.5700 250.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.1657 8.1300 800.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 103.6659 8.0000 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.1589 7.3500 750.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.1589 7.3500 750.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 101.8820 20.2800 40.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.0781 7.3500 50.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 103.2337 7.3737 150.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.4709 7.4000 50.00 INE039A07777 IFCI LTD 9.40% 01-Dec-19 101.9500 9.0900 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6105 7.8200 870.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6699 7.8000 400.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.4935 7.8600 250.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.4935 7.8600 250.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED - 10-Mar-20 101.7500 9.0100 1.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.2769 7.6300 10.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.0618 7.4400 396.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.0618 7.4400 396.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3475 7.5100 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3475 7.5100 750.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 103.0601 7.9700 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.9502 7.4800 447.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.9502 7.4800 250.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.5674 7.9000 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.7370 7.8300 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.7370 7.8300 250.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.1996 7.4100 50.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 99.9000 9.0200 500.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.0987 8.5300 100.00 INE148I07EV7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 07-Jun-21 99.5500 9.1000 7.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 100.7372 8.5500 500.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4794 50.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.7866 8.8300 30.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.3479 8.5600 187.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 101.2191 8.4500 25.00 INE296A07LR4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.36% 10-Aug-21 100.0000 8.3544 500.00 INE918T07020 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED - 15-Aug-21 100.5292 10.6500 1200.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 101.8500 9.3400 1.50 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 101.2300 8.4162 21.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.8500 6.4800 21.80 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.0444 8.6000 550.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.0444 8.6000 550.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.8912 8.6603 39.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9518 8.6500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9518 8.6500 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.9982 7.5900 500.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 105.7875 7.5500 250.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.8669 7.5500 250.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.7000 9.0000 25.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 106.2578 7.5498 250.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 101.5000 806.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 110.4899 6.4900 100.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 108.3977 8.1700 11.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 102.2867 8.1400 100.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 109.7128 8.1260 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.1784 8.1400 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.1784 8.1400 200.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5500 11.1000 4.00 INE556S07301 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 28-Jun-24 100.0000 9.0870 75.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 103.5100 8.0600 30.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 103.4721 8.0650 15.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 103.5000 7.9090 2.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.5142 7.6450 150.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.8685 8.5400 600.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 100.5500 9.1400 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.5000 7.7000 450.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.1952 7.6000 200.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 105.9640 7.6300 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 105.9640 7.6300 50.00 INE031A07AQ0 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.04% 15-Mar-26 103.7500 6.5000 1.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.8600 10.3000 28.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.2160 8.8000 1.00 INE556S07376 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 100.0000 9.2296 80.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.4100 7.8700 42.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.0000 9.2200 51.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 102.7488 8.0200 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2000 29.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.5165 8.7500 371.50 INE774D08MG3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV - 06-Jun-26 103.0000 8.8500 40.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.7700 7.8930 770.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 102.7715 8.0400 250.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.4552 7.9400 732.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.4552 7.9400 482.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.4717 7.9500 550.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.5059 7.9450 250.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.5059 7.9450 650.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.4717 7.9500 150.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.2000 9.1500 50.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.1890 7.9450 200.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.1890 7.9450 200.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 100.9900 8.6900 16.00 INE756I08108 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.79% 22-Jul-26 100.0000 8.7820 500.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.1300 8.8000 3.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 112.3200 6.4750 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 112.5700 6.5100 150.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.4639 6.4000 11.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.5977 6.4000 4.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 110.2641 7.6000 260.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 110.2641 7.6000 260.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.6000 10.8199 812.00 INE535H08694 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY - - 100.1500 9.2630 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 106.8755 9.8000 50.00 INE093J07IV4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - - 94.8700 0.0000 13.50 INE093J07EX9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- - 81.5000 0.0000 10.00 INE093J07EM2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- - 85.9100 0.0000 9.50 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED 9.75% - 100.9500 9.5800 9.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% - 102.9500 9.3000 9.00 INE013A07WY6 RELIANCE CAPITAL LIMITED - - 92.7400 0.0000 5.50 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.4500 10.8435 4.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 104.5500 10.7351 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.7500 10.7577 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - 