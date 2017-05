Aug 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6360.60 NSE 32115.60 ============= TOTAL 38476.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07VV4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 01-Sep-16 135.1300 0.0000 90.00 INE013A07VW2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 01-Sep-16 135.1300 0.0000 90.00 INE866I07461 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 01-Sep-16 14.4500 0.0000 30.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.2600 7.1000 250.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.16% 11-Nov-16 100.3400 7.2000 200.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.98% 21-Apr-17 100.2700 7.3800 400.00 INE916DA7DN1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.95% 12-May-17 101.3214 7.8500 250.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1700 0.50 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.70 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.1000 0.0000 2.30 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 101.0100 8.0900 250.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 104.1200 8.0500 550.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 83.6700 7.7500 18.00 INE496R07039 ABELLON ENERGY LIMITED 10.00% 04-Nov-19 100.0000 10.3800 111.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 09-Dec-19 100.0800 0.0000 58.00 INE774D07KV8 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-Jan-20 117.2800 8.1000 550.00 INE227R07012 SVL LIMITED 5.00% 20-Sep-20 100.0000 5.0900 208.00 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING PRIVATE LTD 5.00% 18-Feb-21 100.0000 138.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4800 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.7000 6.4000 0.30 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.1000 9.9700 15.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 106.1500 7.5600 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6000 0.0000 7.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6600 20.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.2000 7.6000 150.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 105.2000 9.7500 2.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2100 19.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.1500 8.5000 0.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 100.8500 8.7100 17.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.1500 6.4400 261.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 115.9600 6.5000 10.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 115.4400 6.5000 2.60 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 116.6200 6.4800 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 117.2300 6.4400 504.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 117.2300 6.4400 500.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 118.0800 6.4800 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 117.8800 6.4800 57.50 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 27-Mar-29 117.1900 6.5000 15.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 100.3000 9.7000 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.7900 0.0000 123.70 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 109.2600 6.3400 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 110.2900 6.3700 11.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 102.9000 9.3100 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.2100 0.0000 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.5000 10.8100 626.00 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED 9.75% 31-Dec-99 100.7500 0.0000 100.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.0100 0.0000 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.0500 4.0300 8.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.9500 0.0000 6.00 NSE === INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 31-Aug-16 178.7200 0.0000 1.40 INE716J07037 EMAMI REALTY LIMITED 11.10% 02-Sep-16 100.0530 8.3679 210.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 100.1161 6.7890 50.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.2561 7.1000 1850.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.3365 7.2000 200.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.9488 7.0300 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.9488 7.1225 250.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 99.9321 6.5268 27.50 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.0665 7.5000 100.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.0665 7.6159 100.00 INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 100.1807 8.6400 100.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.2661 7.3800 400.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.6831 9.2400 50.00 INE916DA7DN1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.95% 12-May-17 101.3214 7.8500 250.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 147.3000 0.0000 2.50 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 101.4787 7.7962 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9009 7.2750 60.00 INE538L07114 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 100.3100 9.1500 400.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Dec-17 111.6900 0.0000 1.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.4420 8.8000 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.7559 7.2740 3.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.3677 7.3500 250.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.3677 7.3500 250.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 101.0303 7.8000 50.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 101.0303 7.8000 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.5143 7.3509 10.00 INE918K07847 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 27-Jul-18 93.9520 0.0000 19.50 INE333L07045 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 31-Jul-18 103.7098 9.8347 25.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.5583 7.4800 50.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 101.0120 8.0900 250.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 106.1411 7.7149 50.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 104.1163 8.0500 550.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 09-Oct-18 114.3000 0.0000 0.50 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.0461 7.8000 400.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.0461 7.8000 400.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.4482 7.9400 50.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.4482 7.9400 50.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.9472 7.9400 50.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.9472 7.9400 50.00 INE093J07HN3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 15-Mar-19 88.3000 0.0000 2.50 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 18-Mar-19 100.4420 8.8000 100.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 132.2797 8.8475 23.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.2058 7.3400 81.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.8612 7.3500 50.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 100.0000 8.4703 1650.00 INE063R07011 ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES 8.70% 02-Aug-19 100.2198 8.6100 1200.00 INE266N07076 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 12.70% 10-Aug-19 129.5417 10.5000 100.00 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 124.1524 7.8900 473.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.8269 7.5000 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.8269 7.5000 250.00 INE496R07039 ABELLON ENERGY LIMITED 10.00% 04-Nov-19 100.0000 10.3828 111.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.2500 7.3800 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.3433 7.4500 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.3433 7.4438 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.3168 7.8679 850.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 102.8029 7.5100 100.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-Jan-20 117.2753 8.1000 50.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 102.7639 7.5100 100.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.2591 7.9050 750.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.7461 7.8272 100.00 INE227R07012 SVL LIMITED 5.00% 20-Sep-20 100.0000 5.0908 104.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.9717 7.9231 250.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 101.1200 8.8500 150.00 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING PRIVATE LTD 5.00% 18-Feb-21 100.0000 138.00 INE202B07GT6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.00% 23-Apr-21 100.4700 8.8500 300.00 INE255A07514 ESSEL PROPACK LIMITED -- 25-Apr-21 101.9111 9.6389 100.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.8000 9.0290 1.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 100.9700 8.4192 8.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 29-May-21 100.4900 8.8500 10.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.3300 8.5600 410.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 101.3100 8.4100 25.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.2500 8.9000 10.00 INE246R07087 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.60% 25-Aug-21 100.0000 8.6000 200.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 103.9857 7.4200 400.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 103.9857 7.4200 400.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 108.0300 6.4051 37.70 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 99.9500 10.0000 280.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 06-May-22 100.0500 9.9831 160.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 102.2100 8.6000 80.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.7740 7.5000 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.7740 7.5000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 106.1471 7.5600 1300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 106.1471 7.5600 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1035 7.6000 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1035 7.6000 150.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.6000 8.6800 100.00 INE721A07KP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 19-Jul-23 101.7205 8.7011 218.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 101.5100 8.4500 201.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 105.2700 9.0500 200.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 111.0217 6.4000 100.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2200 11.7800 2.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 107.7900 7.9000 500.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 105.7500 8.7700 23.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 103.3500 8.7800 30.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 101.7287 8.4000 500.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.9980 7.6300 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.9980 7.6300 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.2000 10.1600 31.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.17% 30-Mar-26 102.2160 8.8000 2.00 INE535H08694 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 30-Apr-26 100.4300 9.2150 60.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.2000 9.0400 101.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.5519 7.9500 250.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.5519 7.9500 250.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2000 12.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.1665 7.9500 150.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.1665 7.9500 150.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.3156 7.9500 280.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 102.6800 8.0542 13.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.3156 7.9500 250.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.0000 8.5800 30.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.6000 9.1900 24.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.2000 9.1500 50.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.0131 7.9700 1900.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.0131 7.9700 1800.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 9.10% 13-Jul-26 100.5900 9.0000 25.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.0400 8.6800 450.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.0400 9.3800 322.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.9200 8.7000 13.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.4500 10.7200 2.00 INE895D08618 TATA SONS LIMITED 8.08% 05-Aug-26 100.8710 7.9600 50.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 112.4095 6.4600 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.1475 6.4371 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.1500 8.0850 500.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 117.2345 6.4375 500.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 117.2345 6.4375 500.00 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED SR-6 9.75% PERPETUAL 100.7600 9.6103 103.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 100.6000 10.8194 61.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.3000 10.7800 4.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.7500 10.7571 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.4000 9.6900 1.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 105.5900 8.1100 2000.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.3000 9.8000 1.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 107.6666 6.4375 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.7852 6.3900 115.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.2464 6.3500 150.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.4370 6.3800 15.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.9828 9.2000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.0000 8.9200 16.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0916 10.9000 189.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0500 9.5200 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0916 10.9000 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com