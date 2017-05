Aug 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4513.10 NSE 38721.80 ============= TOTAL 43234.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07VV4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 01-Sep-16 135.3200 0.0000 60.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.2300 7.1000 250.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.7400 7.6500 300.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 12.3700 0.50 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 101.2300 7.3900 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.9200 7.4300 60.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 101.4600 8.1500 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.1400 7.3600 60.00 INE555J07146 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 9.75% 31-Mar-20 103.8838 8.6500 40.00 INE101I08040 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.87% 06-Apr-20 103.3200 8.9800 100.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-20 101.2300 8.7200 100.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRCI 8.95% 24-Jun-20 101.1630 8.5600 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.1000 5.3200 4.00 INE752E07HK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-22 103.4500 7.8800 5.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 101.0600 9.1500 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 99.0100 10.0000 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.6000 10.0000 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.8100 7.7000 100.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 101.0000 8.5400 21.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 10.7500 410.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.5000 0.0000 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 107.5700 7.7700 250.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 05-Mar-30 104.3000 8.7500 12.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.3500 9.5600 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.6500 9.7400 1.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 107.6600 6.4400 500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.8100 6.3900 1.60 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.9000 6.3800 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.4200 9.1000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 109.2000 8.6600 300.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 97.7600 10.3000 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.8000 10.7400 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.8000 10.7200 907.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 10.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.4000 4.0200 8.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.4500 8.6700 5.00 NSE === INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 31-Aug-16 178.9800 0.0000 6.80 INE716J07037 EMAMI REALTY LIMITED 11.10% 02-Sep-16 100.0429 8.3599 590.00 INE918K07BK8 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 06-Sep-16 108.8110 9.7500 10.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.2311 7.1000 700.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.1949 7.1069 250.00 INE093J07452 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 30-Sep-16 186.4000 0.0000 20.00 INE093J07460 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 30-Sep-16 187.5000 0.0000 10.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.2870 7.0998 550.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.2857 7.5709 144.00 INE090A08PF5 ICICI BANK LIMITED 0.00% 01-Nov-16 98.5161 7.1400 101.60 INE090A08PG3 ICICI BANK LIMITED 0.00% 02-Nov-16 98.4971 7.1401 38.40 INE121A07IS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 08-Nov-16 117.8551 7.4000 250.00 INE860H07748 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.05% 08-Nov-16 116.4845 7.3998 41.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.3948 7.4713 1950.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 171.5500 0.0000 2.30 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.7365 7.6500 300.00 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 11-Jan-17 143.0000 0.0000 1.70 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Jan-17 170.3700 0.0000 0.50 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2279 7.1000 3500.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 100.2258 7.4800 300.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3226 7.8000 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3226 7.8000 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.6593 7.8000 100.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.6593 7.8000 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7368 7.3300 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7368 7.3300 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7742 7.3000 350.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 99.9175 7.8000 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 99.9175 7.8000 50.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.7572 7.7750 450.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.7572 7.7646 450.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.9117 9.7300 100.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 101.4193 7.3100 2.00 INE896L07330 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.95% 13-Jun-18 100.7317 9.4600 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.4109 7.2900 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5553 7.4100 250.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.3872 7.4000 1150.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.3872 7.4000 1000.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.6656 7.4100 450.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED 16-Jan-19 100.7500 0.0000 1.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.4168 7.0600 500.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3659 7.0600 450.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.4469 7.4000 1000.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.4469 7.4000 1000.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 101.4627 8.1500 250.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.3816 7.3200 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.1379 7.3650 19.00 INE896L07348 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.95% 05-Jun-19 101.0928 9.4600 350.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.9210 7.4200 56.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.4380 7.3200 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2960 7.8600 500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0000 7.6800 5000.00 INE481G07166 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 13-Aug-19 100.3520 7.4300 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4935 7.5000 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4935 7.5000 350.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 6.00 INE001A07FM1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 20-May-20 102.2153 7.9200 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1959 7.5500 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1959 7.5500 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.9061 7.5700 750.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.9061 7.5700 750.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.6309 7.8596 150.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 100.9363 8.9000 150.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 100.9200 8.4300 3.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.9000 8.7991 2.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 2.60 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 100.0000 8.8421 500.00 INE121H07BN9 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.60% 05-Aug-21 100.5000 8.4650 154.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.2100 7.8200 1.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 101.5605 7.5700 150.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 101.5605 7.5700 150.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.0080 10.0000 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 106.1427 7.5600 600.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 106.1427 7.5600 300.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.6009 10.0000 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.6009 10.0000 1250.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 101.6243 7.6000 150.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 101.6243 7.6000 150.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 105.9059 8.9000 40.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 101.4500 8.4700 53.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 104.7500 9.1500 30.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 107.8035 7.9000 250.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6600 9.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.8414 7.6600 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.7098 7.6500 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.7098 7.6498 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 101.7202 7.6400 150.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 103.6119 7.9800 100.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 103.6119 7.9800 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.0963 7.6150 95.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.0963 7.6156 95.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 102.4000 8.6000 3.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.1000 8.1000 0.20 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.2000 10.1500 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.0667 7.9200 650.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.0667 7.9200 250.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.0000 9.2200 502.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 101.8616 7.6400 150.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7000 9.2100 25.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.1665 7.9500 250.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.1665 7.9500 250.00 INE774D08MG3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 06-Jun-26 103.8475 8.7700 40.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.2714 7.9650 200.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.0616 7.9625 500.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.0616 7.9625 500.00 INE895D08618 TATA SONS LIMITED 8.08% 05-Aug-26 100.8355 7.9650 200.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 114.2900 6.3800 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 101.9203 7.6500 150.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 107.9900 6.3600 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.5741 7.9000 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.6496 7.7600 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 106.6954 7.9000 250.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 101.6453 7.7000 150.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 101.6453 7.7000 150.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 116.7972 6.4600 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 118.2370 6.4600 50.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 118.2515 6.4600 50.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 100.5100 10.8409 451.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.0000 10.4200 8.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.3000 10.7700 3.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 107.6625 6.4375 500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.8903 6.3800 140.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.6496 6.4100 10.00 INE691I08461 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Aug-31 100.0400 8.6242 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3000 10.8615 21.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 