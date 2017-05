Aug 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7619.30 NSE 40145.50 ============= TOTAL 47764.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.2900 6.7600 700.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 10-Nov-16 100.3300 7.9900 1500.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 14-Nov-16 134.2900 7.7700 1836.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.9200 7.8000 213.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 12-Jan-18 100.7200 7.8000 250.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 4.30 INE516Q08083 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jul-18 101.7700 12.2500 1.00 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.00% 18-Mar-19 100.2244 9.0000 150.00 INE516Q08117 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Apr-19 102.8900 12.0000 0.50 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.7800 7.7400 102.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.2400 7.4000 700.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 2.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 101.9649 7.9500 50.00 INE881K08035 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 25-Aug-21 113.4600 0.0000 150.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.85% 19-Sep-21 104.6500 8.6700 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.7200 6.5100 10.00 INE883F07017 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-23 101.5200 9.0700 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 109.7000 7.6300 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.7100 0.0000 304.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 102.8900 7.6600 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.7000 7.6900 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 104.3500 7.6700 150.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.8800 7.6500 300.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.3800 9.2500 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 9.00% 06-Jun-26 103.1500 8.5000 0.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2000 9.3000 305.90 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8500 9.2200 80.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 114.4600 6.3600 7.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.3500 6.3500 9.40 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 109.0400 6.3600 1.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 109.4700 6.4500 10.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 108.1000 6.5100 11.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 108.0900 6.5100 8.70 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.8500 6.2900 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.3800 0.0000 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.9000 10.5900 253.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.7900 0.0000 45.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7500 2.6800 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 4.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.4900 0.0000 2.00 NSE === INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Aug-16 179.1700 0.0000 7.80 INE093J07361 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 01-Sep-16 139.3500 0.0000 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1076 6.6000 1350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1076 6.6000 1350.00 INE804I07LS6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 12-Sep-16 174.6950 9.7500 4.80 INE148I07CP3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Sep-16 100.1895 7.1000 900.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 26-Sep-16 153.9100 0.0000 0.50 INE148I07951 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.2499 7.1000 200.00 INE093J07452 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 30-Sep-16 189.7500 0.0000 40.00 INE093J07460 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 30-Sep-16 189.6000 0.0000 10.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2709 7.2000 2400.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2709 7.2000 2400.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 28-Oct-16 151.2200 0.0000 0.50 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.5663 7.7681 100.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 11-Jan-17 147.1000 0.0000 0.90 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.7207 7.6373 240.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.6292 7.6499 350.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.9098 7.0300 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.9098 7.0300 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.9164 7.8000 213.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.3640 7.6800 500.00 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.4338 8.0500 50.00 INE516Q08067 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jan-18 101.3332 12.2500 33.30 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 90.7400 7.3500 2.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.7208 7.8000 250.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.0328 8.7300 2500.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.1225 9.0997 190.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 09-Oct-18 115.0000 0.0000 3.00 INE805D07031 SUNTECK REALTY LIMITED 11.75% 13-Jan-19 100.0122 11.6600 100.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.3363 7.3900 9.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.8470 8.2357 116.00 INE093J07GB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-19 98.3900 0.0000 10.50 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 18-Mar-19 100.2244 9.0000 450.00 INE604U07016 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 9.88% 22-Mar-19 101.1028 9.6200 140.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL -- 12-Apr-19 103.9275 8.2600 365.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6733 7.8000 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6733 7.8000 250.00 INE535H07902 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 02-Aug-19 100.0700 8.5114 1000.00 INE140A07278 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.55% 09-Aug-19 50.0000 8.8538 5000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.6500 9.2382 121.30 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.7264 7.5000 900.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.4896 7.4000 3.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.7264 7.5000 900.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 102.5446 7.5950 60.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 102.5446 7.5950 60.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 99.6067 9.9000 100.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 58.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.1200 9.0501 2.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5902 7.8500 800.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5902 7.8500 800.00 INE202B07FX0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-20 101.2400 9.0500 5.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 101.9649 7.9500 50.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.9000 6.5759 200.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE 31-Dec-20 101.0000 62.00 INE255A07514 ESSEL PROPACK LIMITED 25-Apr-21 101.8551 9.6689 102.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 26-Apr-21 101.6216 7.9000 150.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 26-Apr-21 101.6216 7.9000 150.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 101.0000 8.4100 3.00 INE121H07BN9 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.60% 05-Aug-21 100.4500 8.4800 37.00 INE013A070D4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.47% 12-Aug-21 100.0000 8.6500 250.00 INE881K08035 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 25-Aug-21 113.4600 13.5000 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6000 7.7400 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.9834 7.5900 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.9834 7.5900 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 103.1771 8.2932 500.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 102.4663 7.7000 7.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 102.4700 8.0100 78.00 INE721A07KP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 19-Jul-23 102.1783 8.6100 218.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 101.3500 8.4800 69.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 102.5038 7.6700 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.0000 11.6168 33.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.0294 7.6300 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.0455 7.9700 30.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 103.9843 7.9800 15.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 103.0921 7.6700 500.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 103.0921 7.6700 500.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 102.9500 7.9891 7.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 102.8902 7.6600 250.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 103.4500 8.7600 4.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.7291 7.6825 1246.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.7291 7.6825 600.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.3467 7.6700 150.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 103.6119 7.9800 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.0963 7.6150 670.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.6712 7.6800 300.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 101.0000 8.5496 35.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.2125 8.8000 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.0665 7.9200 140.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.0665 7.9200 140.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.1500 9.2000 2.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2000 205.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.8924 7.9900 760.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.8924 7.9900 750.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.7500 8.7100 85.50 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.3968 8.7675 300.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 103.3900 7.9400 30.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.8500 9.1500 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.0400 8.6797 50.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.0900 9.3700 42.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.9400 9.6800 2.50 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 100.2300 9.2000 5.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.6000 8.8200 253.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.0300 7.6200 200.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.1000 700.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 114.0800 6.4064 7.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.3283 6.4100 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.0900 6.3798 9.40 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 101.9500 7.6500 150.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 107.9084 6.3700 4.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 100.6582 8.2099 500.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 114.5000 6.7000 150.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 114.5000 6.7000 50.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 117.5300 6.3800 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.0000 6.3800 50.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.0000 6.3800 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-29 113.7732 7.6400 100.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 113.7732 7.6400 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 113.6204 7.6100 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 113.6204 6.6100 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 109.8234 7.6500 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 109.6500 7.6677 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.4877 10.8400 7.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 105.0000 10.6652 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 100.6000 10.8200 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 108.6695 9.2965 1100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 104.5682 7.6298 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 104.5682 7.6300 100.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 114.3816 7.6400 150.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 114.3816 7.6400 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.8405 6.3850 400.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 109.3312 6.3850 100.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 105.8305 7.6011 50.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 105.8305 7.6011 50.00 INE691I08461 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.63% 12-Aug-31 100.3000 8.5900 240.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0000 9.0900 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2500 10.8700 13.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.8552 10.7500 5.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.3500 9.4600 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.9809 10.8800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE