Aug 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16777.30 NSE 53489.30 ============= TOTAL 70266.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 100.3166 8.4000 250.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.6300 8.0000 200.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 15-May-18 101.3200 7.8500 150.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 99.0000 0.0000 2.90 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE013A078C9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 17-Sep-18 102.0000 0.0000 52.00 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 18-Mar-19 100.2200 9.0000 50.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 104.2200 7.8500 150.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 132.4900 8.8500 420.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 100.8900 7.5500 220.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9000 7.4600 250.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.2100 600.00 INE140A07187 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 15-Jul-19 100.7051 9.1500 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.6500 9.2400 202.10 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 08-Nov-19 100.0000 8.5600 1000.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.2400 7.4000 300.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.5000 8.9500 810.50 INE001A07HE4 HOUSING DEVEP FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 106.0100 7.9400 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9700 7.6500 50.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 101.2000 9.1200 1.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.5500 6.2900 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.1600 8.1400 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.4500 10.7900 856.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.1800 7.7000 50.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.4800 7.7100 100.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.0200 8.5700 150.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.6000 9.1900 100.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.9374 7.9800 200.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 99.3000 8.7500 9.50 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.6200 8.8200 28.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.7200 9.0900 9001.10 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 16-Aug-26 100.5700 8.6500 42.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.4800 6.3200 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 106.8800 6.6000 7.10 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.3400 6.3100 10.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.00 INE691I08461 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE CO 8.63% 12-Aug-31 99.4000 8.7100 10.00 INE787H07180 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.08% 26-Mar-33 107.2500 6.3500 0.30 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 122.1900 6.4800 15.80 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.4100 9.1000 1.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.9800 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.8500 0.0000 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 102.3800 10.3900 260.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.9700 10.6900 459.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.0000 10.8000 450.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.3500 0.0000 12.00 NSE === INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 31-Aug-16 179.1700 0.0000 5.20 INE093J07361 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 01-Sep-16 139.3500 0.0000 0.50 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1076 6.6000 100.00 INE804I07LS6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 12-Sep-16 174.7560 9.7500 5.50 INE148I07951 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.2499 7.1000 50.00 INE957N07021 HERO FINCORP LIMITED 10.35% 15-Nov-16 100.5824 7.3899 471.00 INE582L07062 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 18-Nov-16 133.0982 7.7146 1226.00 INE148I07AY9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-16 100.4447 7.8500 500.00 INE148I07AY9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-16 100.4447 7.8500 500.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 11-Jan-17 147.6000 0.0000 3.40 INE020E07027 STCI FINANCE 10.15% 17-Jan-17 100.6831 7.9650 730.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED -- 28-Jan-17 101.9950 8.5648 200.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.9194 7.0300 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.9194 7.0300 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.9098 7.0300 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.9098 7.0300 250.00 INE901T07026 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 10.95% 04-Mar-17 100.2063 10.0410 170.00 INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 100.3166 8.4000 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1384 7.8500 200.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.1384 7.8500 200.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 153.2000 0.0000 2.50 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 31-Jul-17 100.6304 8.0000 200.00 INE901T07059 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 10.70% 11-Aug-17 99.9443 10.7500 500.00 INE027E07303 FAMILY CREDIT LIMITED 8.93% 31-Aug-17 100.4927 8.3992 250.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 08-Sep-17 142.3000 0.0000 2.50 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 99.2016 10.0294 20.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Dec-17 111.6900 0.0000 2.50 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.7898 9.6546 20.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Feb-18 120.1700 0.0000 2.50 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.7930 7.8000 1000.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.7930 7.8000 1000.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.9059 9.7300 60.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED RESET 30-Apr-18 75.4341 9.0312 188.30 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.3168 7.8500 150.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.9510 7.8500 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.9510 7.8500 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.7228 7.8500 400.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.7228 7.8500 150.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3816 7.5500 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3816 7.5500 50.00 INE612J07020 REPCO HOME FINANCE LTD. 9.35% 29-Jun-18 101.1836 8.6300 30.00 INE851M07085 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 30-Jul-18 99.7238 8.7991 500.00 INE148I07FL5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 09-Aug-18 100.4450 8.5400 300.00 INE071G08841 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED-- 16-Aug-18 100.0599 7.9649 1000.00 INE516Q08091 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Oct-18 101.9795 12.2500 1.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 09-Oct-18 115.0000 0.0000 1.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.3828 7.4100 500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.9228 7.5000 250.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.9228 7.5000 250.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2880 7.0500 500.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.4031 7.0500 500.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED 16-Jan-19 100.7500 0.0000 1.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.1473 7.4500 1000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.1473 7.4500 1000.00 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 18-Mar-19 100.2244 9.0000 500.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 104.2191 7.8500 150.00 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 05-Apr-19 96.7700 0.0000 2.60 INE093J07HV6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 05-Apr-19 90.1800 0.0000 2.50 INE423A07195 ADANI ENTERPRISES LIMITED 10.20% 24-Apr-19 100.0000 10.1900 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 132.3234 8.8998 120.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.8949 7.5500 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9000 7.4600 250.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.1486 7.4900 50.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.1486 7.4900 50.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.2104 7.6400 650.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.2104 7.6400 150.00 INE140A07237 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 15-Jul-19 100.7051 9.1500 100.00 INE140A07237 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 15-Jul-19 100.7097 9.1500 585.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7452 9.2000 1106.30 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.5033 8.8998 16.20 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.0593 7.8800 450.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 08-Nov-19 100.0000 8.5550 1000.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 101.8432 7.9424 100.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 102.9500 7.8500 7.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 14.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.7944 7.6000 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.7944 7.6000 250.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 141.1781 9.0085 50.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.0430 7.7500 200.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.0430 7.7500 100.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.4354 6.4300 200.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-21 100.8239 9.9000 900.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 107.2184 7.5600 50.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 107.2184 7.4204 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.4757 7.5600 250.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.4757 7.4223 250.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 11.60 INE121H07BN9 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.60% 05-Aug-21 100.5000 8.4647 69.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0000 7.4950 500.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 101.2500 8.9200 130.20 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 106.0141 7.9400 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 108.1785 6.3700 23.40 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9709 7.6500 100.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 101.2000 9.1200 5.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 104.6157 8.0000 400.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 102.6900 7.9700 12.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 105.6000 7.6200 50.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 101.2000 8.5150 213.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 102.7343 7.6300 50.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 109.0281 7.6500 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.1628 8.1398 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.1628 8.1400 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 109.1290 7.7300 650.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 109.1290 7.7299 650.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.7876 7.7600 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 104.7414 8.1926 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.1753 7.6950 82.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 108.6100 7.7000 1.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 103.3362 8.7800 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.4600 7.7250 254.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.1100 7.6129 120.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 102.6000 9.0400 20.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-H 8.72% 27-Mar-26 100.9200 8.5600 200.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 107.6300 9.2960 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.2400 8.6500 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.0628 7.9200 22.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.9200 9.1700 3.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.8924 7.9900 150.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.8924 7.9900 100.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.9074 7.9900 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.7500 8.7100 5.50 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.9442 8.2700 563.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 103.0508 7.9900 150.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 103.0508 7.9900 150.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.8500 9.1500 155.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.9374 7.9800 200.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.2500 9.6600 2.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.1200 8.8000 14.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.5500 8.8300 31.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.7050 9.1850 14763.0 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 100.1833 9.0655 1950.40 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 20.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.6217 7.8900 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.4491 7.7955 3450.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.7985 3.7500 200.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 100.6000 10.8162 1002.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.4500 10.8395 7.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.3500 10.7657 5.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 103.0100 9.2900 4.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 100.2200 10.9200 1000.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.4700 10.8300 5.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 104.5982 7.6263 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 104.5982 7.6263 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.0697 6.4100 100.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 105.8705 7.5964 50.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 105.8705 7.5964 50.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 117.3316 7.6400 250.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 117.3316 7.4985 250.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.0600 6.4100 41.50 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.8000 10.7700 105.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.6500 8.8600 20.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.5500 10.7000 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 109.0000 10.6400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.2500 10.4900 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4500 10.8300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com