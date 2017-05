Aug 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6493.40 NSE 47170.70 ============= TOTAL 53664.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.95% 26-Sep-16 100.2900 7.0500 2300.00 INE916DA7899 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.91% 21-Oct-16 100.3100 7.3500 100.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4900 7.0500 350.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 2.10 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.8100 7.9800 250.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9200 9.4500 4.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 83.9300 7.7000 7.20 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.4400 7.6300 50.00 INE774D07KV8 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-Jan-20 117.0000 8.2500 400.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.9200 17.5000 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 110.6000 10.4000 4.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4800 750.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.8900 6.4200 44.00 INE008A08U19 IDBI BANK LTD 9.25% 15-Mar-22 104.5000 9.9000 2.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 06-Aug-22 110.9500 10.3300 0.50 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 101.0400 8.2300 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.5000 10.5500 3.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 103.5000 8.7500 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.3000 7.7500 100.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 108.5000 10.3000 0.50 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.4800 7.7100 50.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 110.7600 7.2400 40.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.2400 9.3500 1.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.6000 9.6200 12.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 99.3200 7.7100 650.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2600 9.2700 275.80 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2500 9.1500 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.4500 6.4800 4.50 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 115.9800 6.5000 50.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 116.7800 6.4400 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.5700 6.3900 56.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 116.7700 6.4000 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.9200 6.3800 100.00 INE691I08461 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Aug-31 103.5000 8.1000 10.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.2100 0.0000 20.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 106.7000 9.6800 0.50 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 102.3500 0.0000 11.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.6000 2.5400 17.00 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED 9.75% 31-Dec-99 103.9700 8.3900 655.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.4900 10.1700 9.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.7500 3.5900 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.6000 0.0000 3.00 NSE === INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 179.3600 0.0000 0.30 INE804I07LS6 ECL FINANCE LIMITED - 12-Sep-16 174.9420 9.7500 6.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.2931 7.0500 1150.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 154.1300 0.0000 17.00 INE093J07320 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 185.7500 0.0000 4.50 INE916DA7899 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 21-Oct-16 100.3128 7.3665 100.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.5162 7.4940 360.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.3784 7.4214 100.00 INE148I07BX9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 30-Nov-16 100.4113 7.6108 100.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 148.8700 0.0000 0.50 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1571 7.2000 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1571 7.2000 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1589 7.2000 500.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 148.1000 0.0000 3.90 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 171.3300 0.0000 1.50 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4876 7.0500 350.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 96.6004 7.5000 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 96.6004 7.5000 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 96.5849 7.5000 1000.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 150.3400 - 33.50 INE136E07OV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 28-Apr-17 139.7400 - 13.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.9690 8.7126 2500.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.9490 8.8683 1000.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 115.5379 8.7500 2100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.5185 7.8000 250.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.5185 7.8000 250.00 INE660A07NI6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.55% 27-Oct-17 100.4775 8.0600 150.00 INE660A07NI6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.55% 27-Oct-17 100.4775 8.0600 150.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.8142 7.9800 250.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.8046 7.8300 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.6491 7.8950 250.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.4079 7.3800 150.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.9222 7.5000 250.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.9222 7.5000 250.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2880 7.0500 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.4087 7.4500 40.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.6414 7.5000 600.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.6414 7.5000 600.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.5707 7.0500 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.4417 7.6300 50.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.5181 7.8500 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.5181 7.8500 500.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.1742 7.4800 32.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.7090 7.7854 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.7193 7.4900 17.00 INE140A07278 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.55% 09-Aug-19 50.0000 8.8536 3500.00 INE112A09141 CORPORATION BANK - 11-Aug-19 100.6000 8.8000 1.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.6500 9.2367 1160.40 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.3720 8.9500 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.2462 8.9998 80.80 INE976I08227 TATA CAPITAL LIMITED 8.65% 19-Aug-19 100.0000 8.6500 100.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-Jan-20 116.9980 8.2500 400.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.0000 8.2682 250.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 13.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9476 7.6200 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9476 7.6200 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.5949 7.5800 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.5949 7.5800 200.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.5511 7.6000 200.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.9000 6.5800 100.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 155.7000 8.0050 3.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 104.7765 9.3000 250.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.1986 9.4000 1500.00 INE121H07BN9 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.60% 05-Aug-21 100.3571 8.5000 77.30 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0000 7.4900 4775.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.0516 9.0800 250.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.0000 9.1450 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.0345 6.4000 44.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.2567 6.4800 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 107.4338 7.7000 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 107.4338 7.7000 150.00 INE165K07035 JHAJJAR POWER LIMITED 9.91% 28-Apr-23 100.0000 9.9095 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.1955 8.2000 100.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 101.2400 8.5100 595.00 INE165K07043 JHAJJAR POWER LIMITED 9.91% 30-Apr-24 100.0000 9.9066 500.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 101.3922 7.6700 150.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 101.3922 7.6700 150.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 106.4100 8.5200 15.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 109.0886 7.6400 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 109.1290 7.7300 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.0274 7.7900 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 104.7414 8.1930 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 102.8356 7.7471 780.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 102.8356 7.7500 530.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 102.6200 8.0426 7.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.2399 7.7600 950.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.2399 7.7600 600.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 107.0500 9.9700 23.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.4765 7.7100 50.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 102.1500 9.1100 15.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 104.8500 6.3500 25.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.4500 9.4542 1.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 101.1000 8.5300 40.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.0802 8.8200 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.2300 7.9000 2.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.2315 9.0300 150.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.9427 8.0400 350.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.9427 8.0400 100.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 103.0031 7.6400 50.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 103.0031 7.6400 50.00 INE950O08089 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-May-26 100.4700 9.0100 14.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.6500 8.7300 2.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 102.7662 8.0300 360.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.0200 8.0021 9.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.3000 8.5300 2.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.5471 9.2000 100.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 9.10% 13-Jul-26 100.4900 9.0100 15.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.9300 9.6800 9.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.1000 8.8100 15.00 INE895D08618 TATA SONS LIMITED 8.08% 05-Aug-26 100.3951 8.0300 300.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.3227 7.7250 5255.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.5000 9.2151 3247.50 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 100.1985 9.0600 130.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0000 9.2500 200.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.3000 9.0000 18.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 113.3483 6.4066 90.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.4500 7.7900 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 117.4800 6.4200 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.8534 6.3700 6.50 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED 9.75% - 100.5900 9.6400 190.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 104.2368 10.7800 19.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.5000 9.7100 14.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK SR-III 11.25% - 101.8500 10.7246 10.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% - 107.4225 9.6400 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.4500 10.8378 4.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% - 103.0500 9.2800 3.00 INE136E07OU2 CITICFIN NFLK - - 144.3300 - 9.00 INE915D07QQ4 CITFIN NFLKRST - - 101.6900 - 4.50 INE915D07RQ2 CFNL RESET - - 105.7300 - 3.50 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 104.5000 10.2900 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.6889 6.4000 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.4652 6.3700 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.9160 6.3825 100.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.7000 8.8500 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2500 10.8700 11.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.9348 10.9000 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.4500 11.2400 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange