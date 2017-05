Aug 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11247.10 NSE 34972.90 ============= TOTAL 46220.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07C77 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 12-Sep-16 109.8530 0.0000 10.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2500 7.2000 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4900 7.4800 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.7300 7.5400 225.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 100.2200 7.5000 30.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7800 7.3500 20.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.7800 7.4100 20.00 INE916DA7KK2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.68% 28-Aug-17 100.7000 7.9400 24.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.55% 01-Sep-17 101.3200 8.1500 24.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.8900 8.4200 20.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.4500 7.3500 20.00 INE148I07EQ7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 03-Oct-17 102.6936 8.5300 24.00 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 100.1600 8.7000 15.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.6500 7.4000 4.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 112.7000 0.0000 6.00 INE515V15015 IFMR CAPITAL MOSEC AZEROTH 2016 11.15% 25-Apr-18 100.3659 11.7500 598.60 INE774D07OA4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 101.3700 8.2000 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.5900 7.5400 50.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-19 106.0300 8.5000 17.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.0000 9.0800 253.30 INE691I07DO3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.40% 16-Aug-19 100.5814 8.1700 50.00 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-20 107.6700 8.5000 13.60 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-20 107.8600 8.5000 15.30 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 101.7900 8.1800 13.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.19% 27-Jul-21 100.7497 7.9900 250.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.6200 9.2500 351.40 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.2545 7.7400 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.5700 6.5000 20.90 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 101.6000 8.5000 60.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 0.0000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.8400 3.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 107.0700 9.9200 69.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.4800 7.7100 100.00 INE235P07134 L N T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.63% 07-Jan-26 100.0950 8.6000 100.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 101.0300 8.5500 2.50 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.6600 7.9800 83.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.5000 9.0600 65.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.1500 8.1000 1650.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.1000 9.3700 300.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3500 8.8000 4412.50 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 99.2500 7.7400 500.00 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 16-Aug-26 100.8400 8.6200 100.00 INE202B07IB0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 16-Aug-26 123.3000 0.0000 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9500 9.2000 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 107.0700 0.0000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.1900 6.3500 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.9400 6.3800 11.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 103.6700 7.6800 50.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 102.7800 0.0000 300.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.5300 0.0000 10.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.7600 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 102.0900 0.0000 10.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.5500 0.0000 11.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Dec-99 101.2900 9.5000 100.00 INE476A09215 CANARA BANK 9.10% 31-Dec-99 100.5000 8.9000 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.3800 0.0000 20.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.4500 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6500 9.3200 1.00 NSE === INE756I07282 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.80% 02-Sep-16 100.1008 7.0693 60.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.1619 8.5600 50.00 INE660A07KA9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.55% 23-Sep-16 100.2356 7.0500 500.00 INE660A07KA9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.55% 23-Sep-16 100.2356 7.0500 500.00 INE093J07304 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 150.1800 0.0000 1.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 153.7700 0.0000 1.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.2664 7.4800 250.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 150.7700 0.0000 1.50 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 134.4030 7.8500 300.00 INE511C07474 MAGMA FINCORP LIMITED 9.75% 21-Nov-16 100.1894 8.3500 500.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.2929 7.1300 40.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 173.8000 0.0000 1.00 INE949L07287 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.75% 23-Dec-16 100.6787 8.2189 150.00 INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 115.2588 7.7053 62.00 INE949L07097 AU FINANCIERS (INDIA) PRIVATE LTD 12.25% 04-Jan-17 101.2271 8.9800 100.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 148.5500 0.0000 2.50 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.8719 7.0500 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2192 7.5000 30.00 INE121A07IT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.52% 15-Mar-17 100.8832 7.8700 50.00 INE140A08SL0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 04-Apr-17 100.3424 9.1038 5.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.91% 14-Apr-17 100.4431 7.9339 1.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.9581 8.7288 500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3411 7.3850 35.00 INE535H07654 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.11% 17-Jul-17 100.6973 8.2730 53.00 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-17 102.7131 7.7300 10.00 INE071G08619 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 24-Jul-17 110.8647 7.9700 18.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 28-Jul-17 100.9084 7.9450 60.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 31-Jul-17 100.6552 8.0771 79.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7241 7.4253 129.00 INE092T08105 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 0.00% 14-Sep-17 92.1943 7.9666 50.00 INE148I07EQ7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 03-Oct-17 102.6936 8.5250 24.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.0365 7.8500 100.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.0365 7.8500 100.00 INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 08-Dec-17 100.9076 7.8500 550.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 90.8750 7.3104 2.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 101.0078 8.9600 84.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.5840 7.9000 550.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 101.3947 7.4107 56.00 INE716J07078 EMAMI REALTY LIMITED - 04-Jul-18 102.1036 9.8100 1.00 INE651J07069 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.26% 31-Jul-18 101.4899 9.3700 46.00 INE612J07038 REPCO HOME FINANCE LTD. 0.00% 28-Aug-18 110.1746 8.6300 60.00 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 85.7831 7.5500 1.60 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.4279 7.3600 150.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 100.0000 0.0000 1.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.0315 7.4314 1000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.0315 7.4300 1000.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.3700 7.3670 9.00 INE359S07177 OMKAR REALTORS ANDHERI 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 20.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.3215 7.4500 1100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.3215 7.4500 1100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.2073 7.5000 250.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 100.8038 9.1300 13.00 INE321N07079 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES - 23-Apr-19 116.9170 9.4100 10.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.1349 7.3915 50.00 INE774D07OA4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-19 101.3665 8.2000 250.00 INE482G07057 TATA SKY LIMITED - 30-May-19 105.4312 9.2300 13.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9914 7.4200 150.00 INE931S07124 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-19 100.7205 9.5100 13.00 INE651J07168 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.50% 05-Jun-19 102.5791 9.3800 40.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.5852 7.5400 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.5890 7.5400 50.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-19 106.0251 8.5000 17.00 INE850M07095 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 10.90% 24-Jun-19 101.1981 10.3600 47.00 INE755K07124 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-19 102.4707 9.7400 48.00 INE140A07278 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.55% 09-Aug-19 50.0750 8.7940 3000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.0000 9.0967 253.30 INE691I07DO3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.40% 16-Aug-19 100.5814 8.1700 50.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.7317 7.9000 50.00 INE476A09215 CANARA BANK - 21-Aug-19 100.5028 8.9000 50.00 INE371K08078 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.10% 23-Aug-19 101.0600 8.6800 44.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.5200 7.3860 3.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 102.8214 7.5089 150.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.7800 8.3500 5.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.3045 7.9400 250.00 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-20 107.6687 8.5000 13.60 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-20 107.8560 8.5000 15.30 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-20 100.5050 8.9500 800.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.5335 7.5500 56.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.5335 7.5500 50.00 INE949L07337 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED - 26-Jun-20 100.0995 9.7408 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.9587 7.5500 50.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.3962 6.4400 100.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.7588 7.9704 25.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 103.2200 8.0000 5.00 INE909H07CZ9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 10-Jun-21 102.4986 9.0500 50.00 INE909H07CZ9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 10-Jun-21 102.4986 9.0500 50.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.1679 7.9900 50.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.1679 7.9900 50.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.19% 27-Jul-21 100.7497 7.9900 350.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.19% 27-Jul-21 100.7497 7.9900 100.00 INE895D08600 TATA SONS LIMITED 8.07% 05-Aug-21 100.3661 8.0000 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0000 7.5000 1820.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.2428 9.1800 266.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.1500 9.1100 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1000 8.7000 1.00 INE146O08092 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.10% 08-Apr-22 102.2100 10.5500 500.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.8000 9.8000 100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 103.1315 7.6900 250.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 103.1315 7.6900 250.00 INE883F07017 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-23 101.1100 9.1500 39.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.5900 8.6800 100.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 102.0700 8.0833 25.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 100.0300 8.7500 188.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 102.5849 8.0850 250.00 INE660A08BQ2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 10-Nov-24 105.5131 8.8100 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 8.29% 28-Nov-24 104.0000 7.7700 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 104.9038 7.8100 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 102.8356 7.7500 20.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.0990 7.8150 22.50 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 103.8800 8.7000 10.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 107.0652 9.9700 23.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.70% 31-May-25 101.7705 8.3900 500.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 104.2900 6.5000 10.00 INE235P07134 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.63% 07-Jan-26 100.0850 8.6000 200.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.3800 9.4654 11.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.3800 10.2100 3.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 100.9700 8.5500 2.50 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.2000 8.8012 4.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 102.0118 7.7025 500.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 101.9918 7.7056 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.7400 7.9723 2306.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.6579 7.9800 2150.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 101.8051 8.0300 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.5600 9.2900 20.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.5000 9.2431 65.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.2821 8.0800 500.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.2821 8.0800 500.00 INE202B07GY6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 03-Jun-26 100.2000 8.9800 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.6000 8.7400 13.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.5769 8.7400 50.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.0273 8.0000 64.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 102.9500 8.0025 10.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 102.6402 8.0500 150.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.1800 9.1000 120.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.3892 7.9600 100.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.0500 7.3800 83.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.2000 9.7937 10.00 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 100.1400 9.2200 50.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.6500 8.8600 15.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.2500 8.7800 15.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 102.5000 10.7100 2.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.5500 8.8300 5.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.2545 7.7350 1255.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2000 9.2600 1431.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 100.2400 9.0564 5.00 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 16-Aug-26 100.9500 8.6000 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.6912 9.1849 50.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.0900 7.8817 500.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.1400 9.2300 89.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 113.3483 6.4100 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 108.1125 7.7000 37.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 108.1500 7.7000 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 104.4868 7.6800 50.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 100.4609 9.1100 43.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 22-Jan-29 117.6360 6.3700 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.1030 6.3700 50.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.1100 6.3700 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.7769 7.7000 50.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.5652 7.7000 50.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.6500 10.8000 1253.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.9400 10.7000 251.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% - 104.2000 10.7900 4.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.5000 10.8200 2.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% - 102.9400 9.3000 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.0000 10.9770 250.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 108.1535 9.4262 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 107.6500 6.5100 14.90 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 108.7500 6.4100 12.70 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.6500 6.4100 20.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 105.3901 7.6600 50.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 103.8400 9.4000 199.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0000 9.0900 130.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED - 31-Dec-99 100.2000 9.8360 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4000 10.8438 46.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.2200 11.3300 25.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.9942 10.8800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative 