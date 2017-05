Aug 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 23733.60 NSE 64312.50 ============= TOTAL 205046.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.16% 11-Nov-16 100.3100 7.1700 100.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2100 7.1000 13000.0 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.98% 21-Apr-17 100.2500 7.3800 1000.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 101.5100 7.8000 100.00 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 100.1900 8.7000 5.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Feb-18 113.4700 0.0000 53.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LIMITE 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 4.30 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 113.5600 0.0000 20.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.1300 7.3500 500.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.7700 7.3700 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.4700 7.6200 1250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.9200 17.7500 4.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.19% 27-Jul-21 100.7500 7.9900 250.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.0200 9.0900 570.40 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.6200 9.2500 351.40 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.7000 9.3800 8.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 3.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.3500 7.7300 200.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.5200 9.6300 6.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 103.2500 0.0000 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.7200 7.9700 165.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7400 9.2100 4.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.1500 8.1000 950.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.4400 8.7600 5.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.2100 8.5400 15.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.6600 8.8600 5.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.6200 8.8200 5.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 99.2500 7.7400 149.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3000 9.2400 60.50 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.2500 9.0500 5.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 114.6600 6.7000 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 114.9400 6.7000 15.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 118.7900 6.4000 2300.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.6900 7.7900 1908.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.6900 6.3000 200.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.9400 6.3800 10.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 103.6700 7.6800 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 109.7700 6.4100 200.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.5800 1.8000 12.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.0700 0.0000 30.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 9.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.2300 10.3000 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.4500 0.0000 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.2000 5.4000 2.00 NSE === INE093J07320 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 185.8100 0.0000 1.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 151.2200 0.0000 2.50 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 173.4800 0.0000 3.50 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.3056 7.1700 100.00 INE958G07AZ2 RELIGARE FINVEST LIMITED - 23-Nov-16 100.3002 8.5400 1700.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 149.1000 0.0000 1.50 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 173.0000 0.0000 1.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 148.5500 0.0000 0.80 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 171.4500 0.0000 4.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2098 7.1000 - INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.8719 7.0500 250.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.4785 7.5100 100.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.4785 7.5100 100.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.2478 7.3800 1000.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 153.4100 - 5.00 INE136E07OV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 28-Apr-17 139.8100 - 3.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3152 7.8000 350.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3152 7.8000 350.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.5127 7.8000 100.00 INE722A08065 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 26-Sep-17 102.3837 9.1900 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.4849 7.8176 300.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 101.8999 7.8360 100.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.6982 7.9000 100.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.6923 7.8526 250.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Feb-18 129.5080 0.0000 2.50 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.7049 7.8600 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.8646 7.8600 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.7102 7.8925 17.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.8612 7.3744 10.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 100.0838 9.1000 263.60 INE691I07406 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.35% 30-May-18 100.0000 8.3123 150.00 INE071G08833 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 8.25% 27-Jul-18 100.4338 7.9849 10.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.35% 02-Aug-18 100.5626 8.0150 50.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1481 7.7300 50.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1481 7.7300 50.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 100.3812 8.5000 1150.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.9308 7.8600 300.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.4336 7.4977 250.00 INE295N07067 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 18-Dec-18 107.8155 9.2700 336.00 INE295N07075 INFINITI RETAIL LIMITED - 18-Dec-18 107.6775 9.2700 130.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.0306 7.4313 5000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.0306 7.4300 1000.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.3584 7.9500 1000.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.3584 7.9500 1000.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.9307 7.9500 250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.9307 7.9500 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.7904 7.4800 350.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.7904 7.4800 350.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.8384 7.5700 66.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.3095 7.4200 100.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.3095 7.4200 100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9914 400.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9914 7.4200 100.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.5345 7.8600 51.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.8210 7.4900 35.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.0703 7.5200 30.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.0812 7.6900 67.00 INE756I07894 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 12-Jun-19 101.0319 8.0941 100.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.1256 7.3500 500.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.3467 7.9050 20.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.7676 7.3700 100.00 INE140A07278 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.55% 09-Aug-19 50.1100 8.7660 2500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.8903 9.1400 1473.40 INE476A09215 CANARA BANK - 21-Aug-19 100.5328 8.8882 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.4719 7.6200 1250.00 INE871D07PF4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.00% 18-Sep-19 100.8894 8.6500 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0423 7.5300 1.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 102.7985 7.5300 70.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4000 11.6600 1.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 103.0203 7.6300 80.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.0400 8.2500 100.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 101.6309 8.0124 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 101.8135 7.5500 80.00 INE053F09GP8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 03-Feb-20 103.5868 7.4900 50.00 INE623B07131 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 17-Apr-20 102.2550 10.3400 500.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.2200 8.9000 20.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.3207 9.1500 500.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.19% 27-Jul-21 100.7497 7.9900 250.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.0200 9.0900 325.40 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.4952 7.6200 300.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.2428 9.1800 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR 10.25% 22-Aug-21 105.7700 8.7700 13.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 104.0269 7.6800 200.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 107.3456 6.4600 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.7956 8.6500 800.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.7956 8.6500 800.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 102.5500 10.8500 4.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.0844 7.7000 250.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.0844 7.7000 250.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 100.2000 9.1000 5.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 101.4400 8.4700 146.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 109.3500 9.1100 3.00 INE660A08BQ2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 10-Nov-24 105.6900 8.7800 150.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 15.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.2858 7.9300 60.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 102.4888 7.7100 50.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 102.4888 7.7100 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.0945 11.0000 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.3468 7.7300 1750.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.3468 7.7300 1250.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.9400 8.3490 26.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.1500 10.0700 47.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 100.9500 8.5500 2.50 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.7900 7.9600 3.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.7500 8.9500 20.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.8500 8.0537 10.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8600 9.1800 29.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.1483 8.1000 3350.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.2821 8.0800 250.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 102.6293 8.0500 260.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 102.6600 8.0500 140.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.0000 8.2550 100.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 9.10% 13-Jul-26 100.6000 8.9900 52.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.0200 8.6817 12.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.0500 9.3800 27.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.7000 9.8700 31.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.9000 8.7000 1.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 24-Jul-26 100.0000 8.9800 50.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2500 100.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2400 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.2539 7.7350 350.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.5000 9.0600 1037.10 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 16-Aug-26 100.9000 8.6100 16.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0000 9.2400 480.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 99.9027 7.5900 2500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.5600 7.7700 107.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 116.5783 6.4700 150.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 117.1400 6.4100 150.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 118.7876 6.4000 2300.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANACE 8.05% - 100.0000 8.0900 2000.00 INE774D07PK0 M&M FINANCIAL SERVICES 8.25% - 100.0000 8.2500 250.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED 7.98% - 98.5676 8.2500 200.00 INE025M15121 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - - 98.6508 9.6000 141.90 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% - 107.5700 9.6200 40.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 104.0000 10.8200 30.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.4500 10.8366 4.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% - 102.9400 9.3000 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.9000 10.7400 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 102.1000 10.6600 1.00 INE136E07OU2 CITICFIN NFLK - - 144.8000 - 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.6866 6.4000 950.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.6866 6.4000 219.80 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 109.1400 6.4000 800.00 INE261F07057 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 130.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 73.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 95.5000 11.1000 2000.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1089 11.7500 51.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0044 10.9200 24.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.2500 10.7900 1.00 