Aug 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11129.20 NSE 55295.00 ============= TOTAL 66424.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5300 7.3000 150.00 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 100.2100 8.7000 40.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 4.30 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.31% 22-May-18 100.5700 7.9100 1000.00 INE516Q08091 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Oct-18 101.9700 12.2500 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.5200 7.4000 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 83.7500 7.5100 58.20 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.2000 7.4300 250.00 INE481G07174 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 08-Aug-19 100.2951 7.4500 250.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 100.8600 7.9200 3000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9800 9.1100 32.30 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 103.7700 7.9400 350.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 102.6200 7.5300 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.3700 7.9000 650.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 19.3300 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0000 0.0000 1.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.2841 7.9600 50.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.6100 9.2500 351.40 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 103.4100 7.6300 250.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9200 8.6500 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 102.9800 8.3300 50.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.1500 9.3000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.2000 0.0000 1.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 2.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.4000 10.1100 1.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.2700 8.7900 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.5000 9.2900 567.80 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.6000 9.1400 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 112.9000 6.4600 900.00 INE646H08012 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-30 102.0200 11.4700 120.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.2500 6.3400 104.40 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 109.1700 6.4000 4.30 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 103.8600 7.6700 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 109.8700 6.4000 455.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 123.1400 6.4000 4.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 10.36% 04-Feb-36 103.0000 10.1500 1.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 111.9200 8.5000 250.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 106.6000 9.7000 0.50 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.5800 0.0000 1.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 95.3600 11.1500 2000.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.8000 0.0000 6.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.1000 0.0000 2.00 NSE === INE093J07304 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 150.1800 0.0000 0.50 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.2758 7.0690 1150.00 INE092T08816 IDFC BANK LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.1904 7.2000 50.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 134.4616 7.8440 240.00 INE774D07NL3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 07-Dec-16 100.3505 7.5461 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5286 7.3000 150.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 14-Dec-16 149.1000 0.0000 1.00 INE093J07510 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 145.2500 0.0000 1.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 100.3753 7.4264 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Dec-16 100.5774 7.2000 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Dec-16 100.5774 7.2000 250.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 147.6800 0.0000 1.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 150.4400 - 2.00 INE071G08684 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.33% 07-Sep-17 100.3871 7.9104 500.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3575 7.9553 750.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3088 7.8000 6000.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3088 7.8000 3500.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 113.4985 9.0000 53.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 108.8700 0.0000 2.50 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 27-Feb-18 113.5837 9.0000 26.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.4000 8.0148 500.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.5667 7.9100 500.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 100.2436 8.5700 210.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.5570 7.4400 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.5570 7.4400 500.00 INE721A07KT9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.73% 29-Aug-18 100.6001 8.4009 1000.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 87.0000 0.0000 2.50 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-18 93.5000 0.0000 2.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.4467 7.4400 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.5215 7.4000 50.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.3832 8.6300 70.00 INE309Q07028 NEELKANTH MANSIONS AND INFRA 17.00% 31-Jan-19 100.0000 17.0000 1600.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 84.0018 7.4200 19.40 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.1221 7.9000 500.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.1221 7.9000 500.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.3795 7.9400 600.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.3572 7.9500 600.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.2820 7.3500 300.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.1687 7.4000 100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.3647 7.4300 500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.3647 7.4300 500.00 INE093J07HW4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Apr-19 93.0000 0.0000 2.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.7904 7.4800 50.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.8026 7.9100 100.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.8026 7.9100 100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9419 7.4400 24.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD - 28-Jun-19 101.4914 8.0960 24.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 104.0170 7.9000 250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 104.0170 7.9000 250.00 INE481G07174 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 08-Aug-19 100.2951 7.4500 2000.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 100.8573 7.9200 3000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.0000 9.1000 1300.90 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.6116 7.9440 99.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 103.7705 7.9400 350.00 INE754T07029 VALDEL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 18.00% 11-Sep-19 100.0000 18.0000 700.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.0000 7.9600 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.0516 7.9370 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 103.9340 7.4962 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4000 11.6600 2.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 102.6167 7.5300 50.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.0000 7.9215 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.3662 7.9000 1000.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.4698 7.8600 350.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 101.9218 7.5200 300.00 INE716J07060 EMAMI REALTY LIMITED 13.65% 29-Jan-20 100.0000 13.6500 1000.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.7296 7.9000 1000.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.7296 7.9000 750.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 103.6074 7.5300 28.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 103.6074 7.5300 28.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 105.6550 7.5300 12.50 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 103.5577 7.5300 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9757 7.6150 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.8885 7.5700 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.8885 7.5700 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.8626 7.5000 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.8626 7.5000 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.6507 7.5700 350.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.6507 7.5700 300.00 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 100.8978 8.4200 250.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 107.4343 7.5000 50.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 107.4343 7.5000 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.7014 7.5000 250.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 104.2000 7.7500 5.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.7014 7.5000 250.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.2841 7.9600 100.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.2841 7.9600 50.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 101.0445 8.4700 10.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.2418 9.1800 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9900 7.4969 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.4000 6.4500 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-22 103.4056 7.6300 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9207 8.6500 50.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 143.7104 9.0600 250.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 143.7104 9.0600 250.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 6.86% 26-Mar-23 102.3130 6.4000 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.9805 8.3300 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.5850 8.4081 400.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 101.7700 8.4000 261.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 105.7600 8.7700 97.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.8500 9.4400 5.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 22-Jan-25 101.3269 8.6385 350.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.8000 7.8000 36.30 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.6155 7.7000 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.6155 7.7000 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.5418 7.7000 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.6068 7.6900 250.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.0000 9.9900 106.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 100.9500 8.5500 55.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.9582 7.9350 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.9582 7.9350 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.7500 8.9500 80.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.0000 7.9800 50.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 102.6600 8.0500 30.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.8000 8.6000 3.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.0000 9.4464 158.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 101.8817 8.5500 40.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.2000 9.3500 130.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.3500 9.6100 14.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.0000 7.6250 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.0671 7.7627 500.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3000 9.2500 457.60 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0000 7.5798 2300.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 112.9039 6.4600 900.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.7924 7.7500 850.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.7924 7.7500 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 116.8116 6.4300 33.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.3769 6.3800 40.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 116.6522 6.4600 250.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 117.2575 6.3978 100.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.2000 10.9100 56.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.4700 10.8400 5.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 104.0500 10.8100 3.00 INE136E07OU2 CITICFIN NFLK RST - - 144.8300 - 1.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.2500 6.3425 604.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 107.3536 6.5400 200.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 109.0500 6.4000 1054.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 107.8330 6.5400 1150.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 109.1400 6.4000 398.80 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.0115 6.3725 51.50 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 103.8616 7.6700 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 104.2500 7.6200 27.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 103.7380 7.6600 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 109.8732 6.4000 605.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 95.3450 11.1500 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2000 10.5873 21.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0700 9.0600 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.8573 10.7500 1.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 