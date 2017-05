Aug 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5780.50 NSE 32588.50 ============= TOTAL 38369.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 20-Dec-16 100.4600 7.4500 50.00 INE756I07456 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.54% 31-Jul-17 101.6700 7.9500 100.00 INE916DA7ET6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 21-Aug-17 101.4600 7.9500 500.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 90.7400 7.4600 23.20 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 04-Jan-18 89.1500 7.4600 65.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.5900 7.3800 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.7900 7.4200 300.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.2100 7.4200 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.4400 7.4600 34.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 83.5700 7.6500 19.40 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.8600 7.4500 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.2300 7.3500 50.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 09-Dec-19 100.4400 0.0000 92.00 INE658R07174 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 23-Dec-19 100.0723 0.0000 8.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 102.0000 7.9300 8.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.9100 10.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1200 7.5700 50.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4800 300.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.8600 7.5300 350.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.6100 9.2500 175.70 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.6300 6.4000 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.9700 6.4100 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 103.1300 8.2900 200.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 101.2400 8.5000 50.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 110.8600 6.4800 18.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.2500 0.0000 2.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.27% 05-Feb-24 110.7400 6.4000 400.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.5300 10.8200 10.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.3100 7.8800 27.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 5.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 108.1500 7.7700 3.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.8000 7.6800 350.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.8200 7.6500 200.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.9000 10.0200 201.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.1300 7.9100 84.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.8200 8.0000 160.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3500 9.3000 176.70 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0000 7.5800 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 113.4400 6.4800 24.70 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.6000 0.0000 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 117.0600 6.4400 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 117.5500 6.4000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.7000 6.3400 77.30 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 110.1800 6.3800 7.50 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.4600 6.3700 2.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.0400 6.3700 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 98.9800 0.0000 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.7800 10.7000 2.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.2100 8.2500 500.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.3900 9.1000 1.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 105.9000 9.8500 0.50 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 102.5000 10.5500 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 101.1000 8.0400 4.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.9600 0.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.7000 0.7500 14.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7000 9.2700 14.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.9800 0.0000 5.00 NSE === INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5584 7.2000 1100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5584 7.2000 1100.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 100.4644 7.4706 50.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2160 7.0800 60.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.0185 7.4500 1000.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.0185 7.4500 1000.00 INE136E07OV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 28-Apr-17 139.8800 - 50.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 28-Apr-17 150.4900 - 5.00 INE136E07OU2 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED -- 28-Apr-17 144.8800 - 2.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.9492 7.8500 50.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.9492 7.8500 50.00 INE915D07PN3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 31-Aug-17 103.1800 - 12.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 90.4776 7.6900 23.20 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 15-Jan-18 129.3000 0.0000 1.50 INE898G07153 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-18 167.5814 8.1900 48.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 25-Feb-18 129.6000 0.0000 2.50 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 15-Mar-18 104.7200 8.4500 100.00 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 15-Mar-18 104.7200 8.4500 1900.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 88.8398 7.6900 65.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 113.9414 8.7500 70.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.7305 7.7700 29.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-18 104.8981 7.9300 14.10 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 4.50 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-18 105.0973 7.9300 21.00 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-18 105.3751 7.9300 21.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1915 7.7000 50.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1915 7.7000 50.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.5908 7.3800 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.0167 7.6900 94.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 101.2500 0.0000 1.00 INE804I078C4 ECL FINANCE LIMITED 04-Feb-19 100.0000 0.0000 2.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.8563 7.4500 50.00 INE423A07195 ADANI ENTERPRISES LIMITED 10.20% 24-Apr-19 100.0727 10.1600 500.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.2328 7.3500 50.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.9500 7.5300 60.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.8072 7.9120 48.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9660 7.4300 60.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.2251 7.6300 60.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.9192 7.4000 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.9192 7.4000 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.7543 7.4700 8.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.6533 7.4050 8.80 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 28-Jun-19 101.4402 8.1160 6.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-19 103.0533 7.4000 60.00 INE140A07278 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.55% 09-Aug-19 50.1100 8.7655 1000.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 100.4566 8.1150 40.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 100.8558 7.9201 150.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 100.8558 7.9200 150.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 100.8558 7.9200 100.00 INE721A07LF6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 19-Aug-19 100.0000 8.5000 500.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.6564 7.9260 3.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 104.0755 7.8600 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 104.0755 7.8600 50.00 INE063P08021 EQUITAS FINANCE LIMITED 10.15% 23-Aug-19 100.1692 10.0500 50.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 103.9661 7.8600 250.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 28-Aug-19 106.5700 11.6114 83.20 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.2772 7.8500 1400.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.2772 7.8500 350.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.2800 8.1700 1.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.9713 7.4301 90.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.6797 8.0000 500.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.6797 8.0000 500.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.6919 7.5000 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.6919 7.5000 100.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4781 300.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 101.2500 8.4164 10.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.8541 7.5300 1100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.4825 7.6000 300.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.4825 7.6000 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.4378 6.4400 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.8313 8.6703 10.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.9738 6.4100 250.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 102.3604 6.3962 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.1824 8.2900 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.0000 7.8491 250.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 101.2900 8.4943 376.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 110.7655 6.3970 100.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 102.6662 7.6400 50.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 102.6662 7.6400 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.9000 10.6300 51.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.3146 7.8800 30.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0500 9.6400 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.3317 7.7400 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 103.0691 7.6300 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 103.0691 7.6301 150.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.9235 7.7024 500.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.9235 7.7024 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.7085 7.6850 900.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.7400 7.6800 300.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.8188 7.6575 700.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.8677 7.6500 250.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 102.2200 9.1000 5.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 101.2400 8.5100 55.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.1500 9.9600 38.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.1237 7.9100 600.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.1237 7.9100 400.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.7500 8.9500 810.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.4800 8.7570 13.20 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 102.9600 8.0100 11.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 102.7700 8.0300 160.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.4000 8.1500 3.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 102.9743 8.0200 200.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.5000 9.2100 8.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 102.9743 8.0200 200.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.5000 9.9060 204.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.9300 8.7000 15.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.7200 8.8500 5.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.0300 7.6200 700.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.1000 9.1200 385.90 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 16-Aug-26 100.9500 8.6000 57.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0000 9.2500 50.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0000 7.5753 1600.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.0000 7.8955 1650.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8300 9.2200 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 114.1271 6.3950 54.50 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.7768 7.7500 650.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 116.7459 6.4700 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 116.8500 6.4400 250.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 108.0500 9.5400 8.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 106.5000 10.4100 6.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.6000 10.7400 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 100.5800 10.8200 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.4500 10.8400 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.8000 10.7354 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.2000 10.7900 6.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.9600 6.3727 344.30 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.7049 6.3980 100.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 110.0600 6.3900 7.50 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 109.1081 6.3979 1054.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 109.1961 6.3980 598.80 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 109.1961 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.1343 6.3600 6.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 103.7980 7.6505 100.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 103.7980 7.6505 50.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 95.3700 11.1500 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0600 10.7200 45.00 ===============================================================================================