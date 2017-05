Aug 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5577.20 NSE 33932.40 ============= TOTAL 39509.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07B29 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 15-Sep-16 109.5640 0.0000 100.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 23-Sep-16 100.1700 10.0000 2.50 INE071G07058 ICICI HOME FINANCE CO LTD 9.35% 10-Oct-16 100.1500 7.4000 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 153.9900 7.5000 10.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.7200 7.5000 24.00 INE958G08922 RELIGARE FININVES LTD 13.00% 30-May-17 101.3700 11.0000 2.00 INE476M07651 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 25-Sep-17 100.1200 7.4000 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.5500 7.4000 10.00 INE721A07IK2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 10-Nov-17 101.2700 8.3300 330.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 9.05% 22-May-18 101.3400 8.1400 105.00 INE013A078C9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 17-Sep-18 0.0000 3.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 102.2100 9.7600 1.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.7900 7.5000 250.00 INE804I075E6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-20 100.0200 0.0000 8.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.0500 7.4100 137.00 INE227R07012 SVL LIMITED 5.00% 20-Sep-20 100.0000 5.0900 104.00 INE658R07117 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI 9.75% 10-Nov-20 102.3133 10.2900 600.00 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING PRIVATE LIM 5.00% 18-Feb-21 100.0000 138.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.7000 8.5400 70.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.5700 6.4900 3.10 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.7000 6.3800 0.60 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.24% 06-Dec-22 99.3800 9.7000 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 103.1300 8.3000 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.5400 7.7500 550.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.0000 0.0000 1.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 110.9200 6.4900 18.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 106.4000 8.5200 7.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.8000 0.0000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 5.4100 725.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 40.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 105.4100 7.7300 300.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.0000 10.7400 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.7400 7.6700 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.6000 8.5500 23.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 103.2700 9.9300 3.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7800 9.2000 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 9.00% 06-Jun-26 101.5200 8.7500 10.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.00% 15-Jun-26 103.1300 7.9900 10.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 100.8300 8.7100 10.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.2300 9.3500 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1500 9.2600 62.60 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0000 7.5800 150.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 112.8200 6.4500 600.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 111.8000 6.5400 12.30 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 109.3700 6.3300 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.60% 11-Jan-31 108.6800 6.4000 0.50 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.8200 6.3300 2.50 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.13% 25-Apr-31 104.0400 7.6500 50.00 INE787H07180 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.08% 26-Mar-33 107.0300 6.3700 0.30 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 124.8700 6.3500 0.80 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.8700 9.8400 2.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4000 13.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3400 1.5400 7.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 2.00 NSE === INE804I07VJ4 ECL FINANCE LIMITED SR-E6H401 BR N-- 19-Sep-16 105.7540 10.0000 2.50 INE071G07058 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.35% 10-Oct-16 100.1459 7.4000 50.00 INE949L07089 AU FINANCIERS (INDIA) PRIVATE LIMI 12.25% 04-Nov-16 100.7705 8.1089 250.00 INE949L07154 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 11.9 11.95% 24-Nov-16 100.9339 8.1089 125.00 INE092T08154 IDFC BANK LIMITED -- 25-Nov-16 98.3013 7.2500 2000.00 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 101.4925 8.5326 99.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.5330 7.6541 250.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 11-Jan-17 148.6300 0.0000 0.70 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 100.2326 7.4500 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 100.2326 7.4900 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4682 7.0500 50.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 100.3869 7.5999 50.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 100.3869 7.6000 50.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.6484 8.0724 100.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 28-Apr-17 150.4900 - 4.00 INE136E07OV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 28-Apr-17 139.8800 - 1.00 INE804I07TC3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 14-Aug-17 147.3400 0.0000 46.00 INE511C07532 MAGMA FINCORP LIMITED -- 25-Aug-17 110.5559 9.2545 150.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.7490 7.7044 50.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.0646 10.0684 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.7440 7.8595 3.00 INE660A07NX5 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-P 9 8. 8.60% 09-May-18 100.8136 8.0200 100.00 INE660A07NX5 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-P 9 8. 8.60% 09-May-18 100.8136 8.0200 100.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.8283 7.8500 750.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.1680 7.8500 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.1680 7.8500 250.00 INE658R07083 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI-- 16-Jul-18 112.7820 10.0348 80.00 INE333L07045 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS L 9.50% 31-Jul-18 103.6358 9.8903 15.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.0350 7.8800 500.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.0350 7.8800 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.4600 7.4800 40.00 INE309Q07028 NEELKANTH MANSIONS AND INFRASTRUCT 17.00% 31-Jan-19 100.0000 17.0000 1600.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 28-Feb-19 101.6438 7.9000 500.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 28-Feb-19 101.6438 7.9000 500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.2507 7.4500 100.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.2507 7.4500 100.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 11.28% 26-Apr-19 100.9556 10.7897 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 131.9199 9.1200 190.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.12% 10-Jun-19 101.3428 7.5782 84.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 101.2500 1000.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LINKED 02-Aug-19 101.2500 73.7400 4000.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED SR- 8.30% 09-Aug-19 100.0000 8.2900 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7450 9.1967 3.70 INE774D07PL8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.25% 23-Aug-19 99.9800 8.2500 500.00 INE754T07029 VALDEL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 18.00% 11-Sep-19 100.0000 700.00 INE756I07951 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED SR- 8.65% 13-Sep-19 101.4341 8.1000 210.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.7852 7.5000 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.0000 7.9546 500.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.2915 7.8806 4.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 103.4500 8.4000 2.00 INE716J07060 EMAMI REALTY LIMITED 13.65% 29-Jan-20 100.0000 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4512 7.5071 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4512 7.5071 250.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.5000 9.7000 26.10 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.49% 27-Apr-20 101.7496 7.8922 500.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.49% 27-Apr-20 101.7496 7.8922 500.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.5145 7.9800 50.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.5145 7.9800 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.65% 18-Sep-20 102.4493 7.9100 100.00 INE227R07012 SVL LIMITED 5.00% 20-Sep-20 100.0000 5.0908 104.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 153.4200 8.4500 0.70 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 101.2520 8.6100 100.00 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING PRIVATE LIM 5.00% 18-Feb-21 100.0000 14.9278 138.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 100.7000 8.1000 1.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 101.7444 7.5700 350.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.3786 9.1300 200.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.1300 8.1000 300.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.4933 7.6200 700.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.2500 9.1800 406.70 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 102.0500 8.2043 70.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.1500 9.9500 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.9286 8.6450 44.00 INE148I07DK2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-22 101.2520 8.7100 25.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.24% 20-Dec-22 99.3815 9.7000 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 103.1263 8.3000 150.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98 N 7.98% 23-May-23 98.6200 8.2200 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.4388 7.7639 300.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.0350 8.2300 20.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.3431 8.1700 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 102.4508 7.7000 3.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 99.9800 9.1400 7.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 101.9200 8.3700 187.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.27% 15-Feb-24 110.7528 6.3967 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 104.2732 7.7450 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.9500 9.6700 20.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.2997 7.7450 450.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.1000 11.9200 10.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.1971 7.6900 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 102.7500 8.0206 9.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.15% 09-Mar-25 103.0688 7.6300 650.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.15% 09-Mar-25 103.0488 7.6332 250.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.9385 7.7000 250.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.37% 31-Mar-25 103.2700 8.7897 7.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.7375 7.6700 550.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.7375 7.6700 250.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 102.4500 9.0629 5.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 104.9000 6.3400 25.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.0000 9.9900 421.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.17% 30-Mar-26 102.1719 8.8050 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.1228 7.9100 306.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 13-May-26 102.0700 8.0201 20.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8000 9.1900 3.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 102.5446 8.0400 750.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.4463 8.9150 330.50 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.0200 8.0009 320.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 103.0200 7.9912 10.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 24-Jun-26 102.8000 8.0250 70.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.8000 8.6000 31.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMIT 9.10% 13-Jul-26 100.6900 8.9799 1.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.8400 8.7100 25.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.3000 9.7700 2.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.5775 8.7500 28.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.9288 7.6350 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3000 9.2450 1151.70 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 16-Aug-26 100.9000 8.6100 6.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0000 9.2400 88.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53 LOA 7.53% 21-Aug-26 100.0000 7.5251 50.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0000 7.5800 1150.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 100.0000 7.9000 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 99.8700 9.2200 200.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 112.9980 6.4500 1400.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.6400 6.4300 12.30 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 117.2267 6.3976 200.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 108.0500 9.5400 8.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.5100 10.8174 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK SR-III 11.25 LOA PE 11.25% PERPETUAL 101.3709 10.8500 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.1500 10.8000 1.00 INE915D07QC4 CITC FIN NFTL RT18 14/01/527T2 -- - 110.8800 - 2.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.4166 6.3250 95.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.3114 6.4400 10.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-31 104.0366 7.6500 50.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 102.5000 10.2500 6.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 112.0000 10.5500 1.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE