Aug 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9688.00 NSE 61298.80 ============= TOTAL 70986.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7KK2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.68% 28-Aug-17 100.6800 7.9400 44.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.55% 01-Sep-17 101.3400 8.1000 41.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.6400 7.8200 50.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.8900 8.3800 36.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6900 7.3300 50.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.4700 7.3100 40.00 INE148I07EQ7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 03-Oct-17 102.8800 8.5000 11.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 101.5300 7.4100 41.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.9300 7.5500 35.00 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 100.3200 8.7000 5.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 12.3700 0.60 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 99.0000 13.3300 0.30 INE013A078C9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 17-Sep-18 102.0000 0.0000 4.00 INE261F08576 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.05% 04-Jan-19 100.3500 7.1100 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6500 7.7900 2250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 131.9500 9.1200 180.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 118.0200 8.7900 220.00 INE115A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2300 7.8700 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 103.8600 7.5200 36.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.2100 7.5400 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.8800 7.5000 150.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 100.0200 9.7600 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 102.4900 7.4400 50.00 INE140A07203 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.57% 19-Jul-21 100.3700 9.4600 3.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.8900 7.5200 750.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.5900 9.2500 351.40 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 99.9800 9.1700 49.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.7000 8.5400 10.00 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.0600 9.9800 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.7500 7.6300 50.00 INE153A08014 MTNL 8.57% 28-Mar-23 104.9400 7.7400 400.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 102.4500 7.6300 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 103.3500 8.2600 1350.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 102.5200 7.6900 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.0500 7.9100 4.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6600 1.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 105.7700 11.0300 450.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 105.3300 7.7400 35.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 103.4200 8.7700 7.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.7400 7.6800 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.9000 10.1200 6.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.1200 7.9100 8.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.6000 9.2800 1.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-26 100.8500 9.0900 6.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 105.2100 7.6100 50.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.3100 9.2800 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.2800 9.2000 433.10 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0000 7.5800 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9500 9.2000 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 106.7100 7.8800 250.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 116.2200 6.7500 3.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 118.4200 6.3200 12.50 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 117.8500 6.3300 150.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 115.5900 6.7500 3.00 INE646H08012 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-30 100.0000 11.7200 120.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.7400 6.2900 96.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 109.9500 6.4000 9.10 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 104.4800 7.5900 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 124.2000 6.4000 10.00 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 122.5700 6.7500 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 109.7000 8.5500 360.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 108.0600 8.6400 90.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.8100 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.7500 10.7100 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 101.7000 11.1000 505.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 5.4100 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.6000 9.1000 3.00 NSE === INE804I07VJ4 ECL FINANCE LIMITED -- 19-Sep-16 105.7910 10.0000 11.50 INE148I07985 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 13-Oct-16 100.2451 7.1500 50.00 INE148I07985 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 13-Oct-16 100.2451 7.1500 50.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 100.3220 7.3000 50.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 100.3220 7.3000 50.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.3157 6.9200 2500.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.3157 6.9200 2500.00 INE774D07NM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 09-Dec-16 100.3405 7.5483 1000.00 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 16-Dec-16 182.7500 0.0000 0.50 INE721A07IX5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 19-Dec-16 116.3529 7.3999 20.00 INE516Q08026 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jan-17 100.3199 12.3000 33.30 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2178 7.0500 1000.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2178 7.0500 1000.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.8339 7.0500 500.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.8339 7.0500 500.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.4614 7.7500 200.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.4614 7.7500 200.00 INE516Q08034 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Apr-17 100.5600 12.3000 33.30 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 158.8000 0.0000 0.50 INE516Q08042 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jul-17 100.7932 12.3000 33.30 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.8705 10.4468 250.00 INE516Q07127 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-17 100.4156 12.3000 140.00 INE548C08037 EMAMI LIMITED SR-II 8.45% 22-Aug-17 100.6834 7.6800 250.00 INE548C08037 EMAMI LIMITED SR-II 8.45% 22-Aug-17 100.6834 7.6800 250.00 INE265J07027 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION 12.00% 04-Sep-17 101.5493 10.3000 1000.00 INE516Q08059 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Oct-17 101.0198 12.3000 33.30 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.4810 7.3900 200.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.4810 7.3727 200.00 INE331A07174 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.55% 30-Oct-17 100.2737 8.2463 1000.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.7475 7.7000 250.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.7475 7.7000 250.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.6629 7.8500 3000.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.6629 7.8500 3000.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 101.9576 11.7900 130.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.7514 7.8200 50.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.7514 7.8200 50.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5801 7.0622 500.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 100.6480 7.3600 125.00 INE301A08399 RAYMOND LIMITED 10.20% 19-Apr-18 101.7816 8.9872 100.00 INE466L07019 IIFL WEALTH MANAGEMENT LIMITED 0.00% 25-Apr-18 121.6309 9.3500 500.00 INE432R07166 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 25-Apr-18 100.8863 8.7500 100.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 101.2544 7.8490 350.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.0350 7.8800 200.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.0350 7.8800 200.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 101.3000 9.7300 26.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2439 7.1000 250.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 0.70 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.4498 7.5000 50.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3466 7.1100 1250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3466 7.1100 500.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED -- 16-Jan-19 102.4000 0.0000 1.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4495 7.0700 750.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4495 7.0700 750.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.3424 7.3600 250.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4696 7.1000 250.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4696 7.1000 250.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.5318 7.0700 250.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.5318 7.0700 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3061 7.3350 250.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 2.00 INE423A07195 ADANI ENTERPRISES LIMITED 10.20% 24-Apr-19 100.0000 10.1900 100.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6519 7.7900 2750.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6293 7.8000 500.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 131.9676 9.1150 220.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 1.20 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 1.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 0.80 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 1.40 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2315 7.8700 50.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 101.2500 9.3800 1000.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 2.10 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9846 9.1000 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.8607 9.1500 121.30 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.6777 7.9100 400.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.6777 7.9100 400.00 INE721A07LF6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 19-Aug-19 100.0570 8.4700 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.0669 7.8600 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.0669 7.8600 50.00 INE774D07PL8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.25% 23-Aug-19 99.9800 8.2561 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.2288 7.8680 1450.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.2288 7.8680 1450.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 103.8558 7.5200 36.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.4200 8.1300 4.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 102.9800 8.5600 5.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4729 7.5000 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4729 7.5000 350.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1611 7.4500 200.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1611 7.4500 200.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.3207 7.4000 150.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.3207 7.4000 150.00 INE691I07DQ8 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.30% 27-Mar-20 99.9800 8.3240 500.00 INE691I07DR6 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.30% 26-Jun-20 99.9700 8.3186 1000.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 28-Sep-20 100.8566 10.9219 250.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 100.8000 8.7500 100.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7617 50.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.2156 8.9000 28.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 109.6423 9.1300 1.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 101.5832 7.5000 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 102.4856 7.4400 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 101.9000 8.1500 105.00 INE140A07203 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.57% 19-Jul-21 100.3800 9.4527 51.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 101.0959 8.4550 25.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.8930 7.5200 1000.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 99.7400 9.1600 20.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.6005 7.5931 250.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 102.1000 8.1918 5.00 INE774D08LW2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.70% 06-Dec-21 99.5000 8.8500 0.60 INE090A08LJ6 ICICI BANK LIMITED RESET 15-Jan-22 101.2505 9.0866 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.3551 7.5600 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.3551 7.5600 50.00 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.0000 9.9912 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 107.7886 7.6200 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 107.7886 7.6200 200.00 INE148I07DK2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-22 100.8000 8.8100 25.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.7502 7.6300 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.57% 28-Mar-23 104.9412 7.7400 400.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 102.4493 7.6300 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 103.3496 8.2558 2100.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.9200 8.6000 5.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 102.4195 7.7057 40.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 102.1500 8.3246 559.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 117.7926 7.5400 50.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 106.3700 8.5200 222.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 107.4828 8.0300 200.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 107.4828 8.0300 200.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.5000 7.8500 2.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5500 9.5200 25.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD -- 21-Dec-24 105.7476 11.0200 450.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.5160 7.7100 285.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 1.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.9428 7.6992 250.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.9428 7.6992 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.9282 7.6500 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.8219 7.6667 250.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 101.8673 8.3746 500.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 100.2500 10.7000 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.9984 7.6300 1100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.9984 7.6300 500.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.7536 270.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 102.3680 7.6400 50.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 99.6000 9.3000 1.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 101.0300 8.7600 10.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 102.6000 9.0400 10.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.4500 10.2000 1.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.0000 8.6800 10.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 102.4294 7.6400 250.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 102.5655 7.6200 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.3241 7.8800 18.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 103.8459 7.9050 200.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 103.3800 7.5839 200.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 105.2093 7.6100 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.1900 67.00 INE950O08089 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-May-26 100.8753 8.9500 2.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.9474 7.9800 1300.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.3047 8.7800 155.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 102.9577 7.3040 367.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.1000 7.9800 60.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 102.9577 8.0100 350.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 102.8252 8.0200 40.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.2400 8.1902 221.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.6700 9.8750 35.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 24-Jul-26 99.9900 8.9900 44.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.7000 8.8500 10.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 100.2644 8.8700 500.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.3677 8.8550 881.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.0000 7.6243 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2000 9.2600 266.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 99.5700 9.1600 40.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.2500 9.2000 22.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0000 7.5751 500.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.0000 7.8949 200.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.3500 9.1333 20.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.4730 7.7800 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.4730 7.7800 250.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 117.8426 6.3314 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 113.7117 7.6000 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 113.7117 7.5998 200.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 101.0610 11.2200 506.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.1871 10.9000 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 105.4000 10.5900 21.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 106.5000 10.4100 6.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.3665 6.3300 100.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.6500 6.3500 35.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.6263 6.3100 150.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 104.6641 7.5700 55.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 109.6804 8.2000 360.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 108.0393 8.6300 90.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.0000 11.3000 2000.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.5000 10.1300 73.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1000 9.0500 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2000 10.8839 3.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.8607 10.7500 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 