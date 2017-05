Aug 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10649.60 NSE 36354.60 ============= TOTAL 47004.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2100 7.2000 250.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 10-Oct-16 100.2600 7.2400 50.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.3000 6.9500 1250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2500 7.4000 1000.00 INE476M07495 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 8.81% 02-May-17 100.1200 7.2500 250.00 INE476M07651 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 25-Sep-17 100.1200 7.2500 500.00 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 100.3500 8.7000 5.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 100.4100 8.4300 1000.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.50 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.2300 8.1700 50.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6500 7.7900 1000.00 INE115A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 100.0500 7.5700 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7400 9.1500 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4700 7.5000 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.2900 7.5100 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 72.5200 0.0000 6.90 INE509P07058 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PVT LTD 10.00% 31-Mar-21 100.0000 104.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 104.4800 7.4400 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.8900 7.5200 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.6200 6.3100 2.50 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.0600 9.9800 50.00 INE354H07098 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-23 103.0800 8.6300 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.7700 7.7000 250.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 100.0500 9.1300 20.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 102.0500 8.3500 5.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 110.8700 6.3500 2.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 109.1400 9.1500 10.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 6.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 103.1600 7.6200 50.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.0600 7.6300 100.00 INE514E08EQ7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 102.5300 7.6200 50.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 100.0900 8.5500 350.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 103.1000 7.9800 480.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.2800 8.1800 6.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.3000 9.3300 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.7000 9.8700 50.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.4600 8.8400 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.5800 9.2700 75.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0500 7.5700 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 111.7000 6.7000 4.30 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 107.2000 6.5800 9.40 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 107.5300 7.7700 250.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 117.8500 6.3300 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.5800 6.3100 1.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.3300 6.3400 40.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.8400 6.2900 1.50 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 101.5300 0.0000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.0400 11.2800 2000.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.3800 4.3400 5.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.0600 8.1100 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.9100 8.7500 3.00 NSE === INE071G07066 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.35% 23-Sep-16 100.1072 7.0495 50.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.2206 7.1048 200.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 100.1553 6.6595 248.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 100.1660 6.7301 124.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.2699 7.3541 232.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.2741 7.3639 300.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.3044 6.9500 1250.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.5259 7.6231 50.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Jan-17 168.6300 0.0000 0.30 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 100.7937 7.7000 2.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2534 7.4000 1000.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.4056 8.4300 1000.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Dec-17 113.4050 0.0000 26.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-17 102.4256 8.7532 100.00 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 104.4232 7.8810 10.80 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.6990 7.8561 200.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.2282 8.1700 50.00 INE556S07061 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 29-Jun-18 100.1114 8.7500 75.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 101.2521 7.8500 500.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 105.4381 7.9500 50.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 105.4381 7.9500 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.6704 7.8578 50.00 INE804I078C4 ECL FINANCE LIMITED 04-Feb-19 100.0000 0.0000 2.50 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8500 7.4000 300.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8500 7.4046 300.00 INE148I07BK6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Mar-19 103.1547 8.5800 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.2952 7.3809 200.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4069 7.3800 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4069 7.3800 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3074 7.3344 160.00 INE423A07195 ADANI ENTERPRISES LIMITED 10.20% 24-Apr-19 100.0276 10.5700 200.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6519 7.7900 2250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6284 7.8000 1250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6362 7.7968 160.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.3778 7.3800 50.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.3778 7.3800 50.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.2907 7.6000 440.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.0000 9.5000 1000.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 104.9716 7.4000 50.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 104.9716 7.4000 50.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.8109 7.3500 50.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.8109 7.3500 50.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LINKED 02-Aug-19 100.0000 9.5000 4000.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 100.8852 7.9051 500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 100.8852 7.9051 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.0000 9.0940 350.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.7000 7.9000 100.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.7000 7.9000 100.00 INE774D07KB0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 20-Aug-19 124.6690 8.0975 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.9905 7.9000 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.7823 7.5000 58.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.2488 7.8600 200.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.2488 7.8600 200.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.4364 7.8862 350.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.4364 7.8945 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4712 7.5000 250.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 101.7252 8.0700 950.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 117.7261 7.8900 67.50 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 103.7667 7.4621 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.9161 7.4824 150.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 141.7328 8.9537 15.00 INE041R07090 SPARK BUILDERS AND INFRA PROJECTS -- 30-Sep-20 100.1087 100.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.2200 8.9000 61.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.2630 9.1596 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.4823 7.4400 50.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I JUNE 8.57% 30-Jun-21 101.2200 8.4200 24.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.1561 8.0800 200.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.5428 7.9100 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.5428 7.9100 500.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 101.1900 8.4400 15.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9500 7.5100 1500.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.0808 9.0700 702.90 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.6200 9.0800 2.80 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.5500 8.8200 13.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.0000 8.5000 390.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 101.8000 9.5000 7.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.7828 8.6500 50.00 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.1500 9.9500 40.00 INE039A09OZ1 IFCI LIMITED 10.25% 26-Jun-22 101.0000 9.0600 5.00 INE354H07098 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-23 102.5193 8.7500 100.00 INE354H07098 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-23 102.4793 8.7586 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.0701 7.5999 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 103.3379 8.2581 400.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 102.4800 7.6950 40.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 102.0000 8.3500 88.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 117.9600 7.5107 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.2501 8.1200 550.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.2501 8.1200 550.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 106.8003 8.0200 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 106.8003 8.0200 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.6000 10.5056 14.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 109.7600 7.6200 20.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.8273 7.6600 89.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 102.9991 8.2500 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.4416 7.6500 150.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 101.9323 9.0384 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 102.9982 7.9799 3.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 102.9434 7.6500 50.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 108.7200 7.6800 3.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.9282 7.6500 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.9282 7.6475 50.00 INE033L08189 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 28-Apr-25 102.4800 8.8100 78.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.0311 7.6250 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.0311 7.6250 250.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 101.0500 8.7500 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 107.1500 8.3169 10.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-H 8.72% 27-Mar-26 101.1500 8.5200 110.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 102.5987 7.6150 200.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.1600 7.9000 36.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.2380 7.8928 50.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.8000 8.4400 200.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 102.9471 7.5950 250.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 102.9471 7.5950 250.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 102.9310 7.9900 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.0000 7.9800 66.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 103.3017 7.5950 150.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.1500 7.9500 190.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.5000 8.7500 10.10 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.0861 7.9900 6.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.0257 7.9900 210.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.2200 7.9711 20.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.0257 7.9900 180.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.0193 8.2400 236.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.1991 8.2000 150.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.2197 8.6500 2.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.3000 9.3300 5.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.9300 8.7000 10.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 24-Jul-26 100.7800 8.8600 4.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2400 200.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2400 200.00 INE658R08123 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 07-Aug-26 100.8156 10.8500 1.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.4000 8.8500 15.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.9300 7.6400 700.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1000 9.2800 1282.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0300 9.2500 4.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0500 7.5678 250.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.0000 7.9000 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.5895 7.7650 500.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 116.7266 6.4200 15.20 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 118.4730 6.3125 13.50 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.4000 10.8458 21.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.5000 10.7400 4.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.4400 10.8303 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 100.4000 10.8651 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.7200 10.7100 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.2500 9.7000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.4639 6.3200 10.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.2690 6.3900 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.3257 6.3400 100.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 104.7000 7.5700 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 110.8356 6.3100 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 122.9690 6.4200 90.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 112.0000 10.5500 1.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.0200 11.2849 1000.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1391 11.7500 200.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange