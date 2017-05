Sep 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9880.90 NSE 39160.80 ============= TOTAL 49041.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07WF5 RELAINCE CAQPITAL LTD. 0.00% 18-Sep-16 136.9200 0.0000 21.50 INE916DA7EZ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.46% 20-Sep-16 100.1152 6.9500 190.00 INE804I07ME4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 27-Sep-16 9.0200 42.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.2000 7.1500 1350.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.2700 7.4100 10.00 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 112.2500 0.0000 33.50 INE918K07BW3 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 01-Sep-17 111.9190 0.0000 28.90 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 100.3900 8.7000 35.00 INE261F09DW0 NABARD 0.00% 01-Dec-17 90.9600 7.9000 1.30 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LIMITE 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 8.60 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 88.6900 7.9000 3.00 INE916DA7KU1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.49% 08-Jun-18 100.7074 8.0000 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.8269 7.9900 500.00 INE261F09EQ0 NABARD 0.00% 01-Aug-18 86.4674 7.9000 2.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LI 8.53% 20-Aug-18 100.9100 8.0000 350.00 INE306N07IN9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.16% 31-Aug-18 100.0000 8.1600 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.25% 23-Oct-18 100.8100 7.8000 250.00 INE851M07119 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.63% 28-Dec-18 100.2400 8.4700 1000.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.59% 14-Jun-19 101.7100 7.8700 2000.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.3219 7.8300 500.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 103.5200 7.9000 250.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI 0.00% 09-Dec-19 100.6300 0.0000 120.00 INE804I078E0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Feb-20 100.0200 0.0000 12.50 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 114.4000 10.2500 12.30 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 72.5500 7.7700 6.90 INE310L07761 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-22 110.3243 8.0000 30.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.8400 7.6900 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6900 0.0000 206.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.5400 52.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 105.7900 7.6700 800.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.0000 7.6300 350.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 101.1500 8.5200 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.2500 7.8900 122.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 103.3400 7.5900 50.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 8.80% 06-Jun-26 99.9000 8.8000 10.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 106.3200 6.8800 0.50 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 99.9500 9.2000 1.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.74% 21-Jan-31 107.5300 6.6500 2.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.39% 09-Mar-31 110.4100 6.3000 105.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.5500 6.3600 20.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.9800 6.2700 7.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 120.2400 6.6500 0.90 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 120.2400 6.6500 0.90 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 121.2300 6.6500 2.10 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 110.4600 6.4000 5.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.4000 10.8000 3.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.9000 0.0000 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.0000 10.9700 100.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.5500 10.4500 0.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.2500 8.0700 417.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.0600 0.0000 8.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.1000 6.2000 7.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.6000 0.0000 2.00 NSE === INE916DA7EZ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.46% 20-Sep-16 100.1152 6.9500 380.00 INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.0819 6.9500 300.00 INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.0819 6.9500 300.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 26-Sep-16 154.6700 0.0000 7.00 INE093J07320 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 26-Sep-16 186.4000 0.0000 2.50 INE804I07ME4 ECL FINANCE LIMITED -- 27-Sep-16 166.3040 10.5000 42.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.1947 7.0040 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.1947 7.0000 50.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 151.9600 0.0000 2.50 INE093J07429 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 150.9800 0.0000 1.20 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 31-Oct-16 174.3300 0.0000 2.50 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 173.6300 0.0000 1.00 INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 115.3841 7.7150 65.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 11-Jan-17 148.5000 0.0000 1.20 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5679 7.9500 150.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.5413 8.0900 300.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 153.0000 0.0000 4.20 INE804I07TC3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 14-Aug-17 147.5600 0.0000 46.00 INE915D07SM9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 07-Sep-17 108.5900 0.4200 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7511 7.2450 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7511 7.2440 50.00 INE476M07669 L&T HOUSING FINANCE LIMITED -- 20-Sep-17 100.1027 7.1002 2000.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 101.1500 70.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 29-Sep-17 101.4692 7.3100 1.30 INE093J07AH0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 27-Nov-17 120.0000 0.0000 2.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6194 7.3950 1.00 INE093J07BN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 25-Feb-18 115.0000 0.0000 2.50 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.70% 26-Feb-18 100.0000 7.7500 100.00 INE547Q07015 TOTAL ENVIRONMENT BUILDING SYSTEMS 17.50% 26-Mar-18 100.0000 17.5000 374.90 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 100.9538 7.8300 250.00 INE916DA7KU1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 08-Jun-18 100.7074 8.0000 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.8269 7.9900 1750.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Jul-18 92.9500 0.0000 2.50 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LI 8.53% 20-Aug-18 100.9103 8.0000 350.00 INE306N07IN9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.16% 31-Aug-18 99.9900 8.1600 50.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.4713 7.3200 100.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.25% 23-Oct-18 100.8143 7.8000 250.00 INE851M07119 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LTD 8.63% 28-Dec-18 100.2407 8.4700 1000.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 103.6840 0.0000 2.50 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.5779 7.3900 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.5779 7.3900 250.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED SR-F9G603C BR NIFTY 16-Jan-19 101.5000 0.0000 4.50 INE296A07JH9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 18-Feb-19 101.5809 8.0200 250.00 INE359S07060 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT PRI 18.00% 28-Feb-19 100.0000 9.50 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 101.1811 7.8500 100.00 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 05-Apr-19 100.0000 0.0000 6.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LI-- 12-Apr-19 104.1917 8.2900 20.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6462 7.7900 1500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6462 7.7900 1500.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6780 7.7900 500.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6780 7.7900 500.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.59% 14-Jun-19 101.7079 7.8700 2000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.8025 7.4400 42.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.8352 7.3400 600.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.8352 7.3400 600.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7182 9.2050 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7182 9.2050 50.00 INE148I07FU6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 22-Aug-19 50.0000 8.6500 500.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMIT 17.75% 31-Aug-19 100.0000 10.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.8309 7.4800 110.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.3219 7.8300 500.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 103.5422 7.8900 2250.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 103.5422 7.8900 2000.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 103.4570 7.4800 150.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 103.4570 7.4800 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.9368 7.8900 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.9368 7.8900 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.1104 7.8800 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.1104 7.8800 250.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.3200 8.1550 13.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.4971 7.8700 250.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.2278 7.9200 39.00 INE001A07FM1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.65% 20-May-20 102.1873 7.9200 30.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.8879 7.4950 200.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 102.8801 7.5400 50.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 102.8801 7.5400 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 73.3800 7.5000 18.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.8646 7.4500 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.8646 7.4500 50.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.4573 7.9300 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.4573 7.9300 500.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.1000 9.2100 100.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.0757 9.0700 29.70 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.2500 8.4366 17.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.8500 8.5100 50.00 INE310L07761 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-22 110.3243 8.0000 30.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.8970 8.6500 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.0131 7.6100 300.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 103.3962 8.2497 300.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.7626 7.7000 500.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 102.2600 8.3000 60.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 108.4600 7.5800 100.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 101.9723 9.0300 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.9988 7.6300 350.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-H 8.72% 27-Mar-26 101.3136 8.5000 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.17% 30-Mar-26 101.3722 8.9300 1350.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.5726 8.6000 500.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.0000 9.1600 2.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.7200 8.7200 18.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 103.0202 7.9900 240.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.0000 7.9971 249.00 INE860H08DU1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 28-Jul-26 100.0000 8.9393 500.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 100.8400 8.8400 18.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.92% 11-Aug-26 100.4500 8.8500 20.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.0000 7.6241 250.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.0000 7.6241 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2900 1206.60 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0923 250.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0150 9.2500 50.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 100.0000 7.8947 350.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.5900 6.3700 110.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.7659 7.7500 2000.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.2420 6.3500 57.50 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.2473 6.3500 50.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.4400 11.2400 1120.00 INE515V15023 IFMR CAPITAL MOSEC AZEROTH 2016 SR-- - 100.0000 11.7500 598.70 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.3000 10.8727 3.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK SR-III 11.25 LOA PE 11.25% PERPETUAL 101.5423 10.8000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.1654 6.3500 2400.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.2271 6.3500 45.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 111.5811 10.6200 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9000 10.9400 100.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.8279 10.9500 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 