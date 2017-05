Sep 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8475.20 NSE 39183.70 ============= TOTAL 47658.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION 9.52% 02-May-17 100.2700 8.8000 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4000 8.7900 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.4000 8.8000 3.00 INE331M07088 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PVT LTD 14.50% 31-Aug-17 115.8058 240.50 INE331M07096 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PVT LTD 14.50% 31-Aug-17 114.9864 49.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 100.0500 8.8000 2.00 INE053F09732 IRFC STRPP-43OO 7.63% 29-Oct-17 98.9200 8.8000 3.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 99.9800 12.7500 0.50 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 102.7700 9.3000 141.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.8200 7.9900 500.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.4500 7.8000 50.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 84.4500 0.0000 59.60 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7300 9.2000 250.00 INE672O07024 KEEMAYA BUILD PRIVATE LIMITED 17.50% 01-Dec-19 101.1500 22.8500 60.00 INE672O07032 KEEMAYA BUILD PRIVATE LIMITED 17.50% 01-Dec-19 101.1500 22.8500 40.00 INE804I078E0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Feb-20 100.0200 9.0000 10.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.0400 0.0000 20.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 99.8000 18.5000 18.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Feb-21 104.0000 9.5100 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 102.5500 7.4200 25.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.6500 6.4000 0.30 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA 10.10% 12-Sep-22 101.3300 0.0000 3.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 103.3800 6.5400 10.00 INE020B07GY2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 25-Mar-23 103.3000 6.2500 0.50 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 109.8800 7.7900 1500.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.7300 11.4800 300.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.7000 10.7900 2.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.1800 7.7400 2540.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.5400 54.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.1300 7.6100 84.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.9400 9.1700 32.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.0200 7.9900 500.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 104.7500 9.2300 8.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.0000 8.9100 198.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.0000 7.6200 300.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3500 9.1600 104.80 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 100.0000 7.5200 1000.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9500 9.2000 8.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 112.5400 0.0000 30.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.5500 0.0000 40.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.5500 6.4000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.4000 6.3300 10.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.4500 6.3200 2.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 109.7600 6.3400 0.50 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.3500 6.3800 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 110.0700 6.7200 41.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.3700 9.1000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.1100 10.2800 2.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.7000 10.6200 3.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 105.0000 9.2100 144.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.1500 10.8500 15.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.4400 10.9000 10.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.1900 10.5700 4.00 NSE === INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 154.8900 0.0000 5.50 INE093J07411 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Oct-16 98.8300 0.0000 1.20 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 151.9600 0.0000 3.00 INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 148.0400 0.0000 2.00 INE093J07429 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 151.1900 0.0000 1.30 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 174.3300 0.0000 4.20 INE657N07209 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 07-Nov-16 105.8000 8.0000 2000.00 INE092T08154 IDFC BANK LIMITED - 25-Nov-16 98.4337 7.2600 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.5363 6.9399 350.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 148.5000 0.0000 1.70 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 172.1500 0.0000 0.50 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.6279 7.9000 300.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 153.3900 0.0000 0.20 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.8672 8.7500 750.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 152.6100 0.0000 1.30 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Jun-17 159.5000 0.0000 2.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7300 7.3951 25.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7356 7.3400 25.00 INE331M07088 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PRIVATE 14.50% 31-Aug-17 115.8059 14.5000 394.90 INE331M07096 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PRIVATE 14.50% 31-Aug-17 114.9864 14.5000 306.00 INE306N07CR3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.60% 04-Sep-17 101.3433 8.1400 500.00 INE306N07CR3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.60% 04-Sep-17 101.3433 8.1400 500.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 147.0000 0.0000 0.50 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 130.0000 0.0000 2.50 INE756I07191 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.39% 10-Jan-18 101.7390 7.9100 250.00 INE093J07BN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Feb-18 115.0000 0.0000 2.50 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 102.7710 9.3000 141.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.8176 7.9900 750.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Jul-18 104.2500 0.0000 2.50 INE774D07PM6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.20% 31-Aug-18 99.9800 8.2084 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.4500 8.5500 1.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.4495 7.8000 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.0489 7.4300 100.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.0489 7.4300 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.4877 7.3400 300.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.4765 7.3500 135.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.4511 7.3404 490.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.3267 7.3568 327.00 INE093J07FD8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Dec-18 109.0000 0.0000 2.50 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Dec-18 104.2720 0.0000 2.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.8550 7.3350 40.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 101.5000 0.0000 4.50 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 103.6631 7.8550 35.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.2500 8.6000 8.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 27-Feb-19 101.5941 7.8367 840.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.34% 06-Mar-19 101.0282 7.8551 90.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.3573 7.3500 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.3573 7.3442 500.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.8466 7.8858 50.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3191 7.3238 70.00 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Apr-19 100.0000 0.0000 6.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6686 7.7800 50.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6686 7.7800 50.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.8308 7.3400 500.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.8308 7.3400 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 100.4756 7.8000 150.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 100.4756 7.8000 150.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7306 9.2000 300.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7430 9.1950 50.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PRIVATE 1.25% 28-Aug-19 100.5530 13.9500 41.80 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.0714 7.3507 450.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.0714 7.3500 450.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.0389 7.3639 150.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.0000 7.9500 750.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.0000 7.9750 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.5389 7.8300 400.00 INE115A07KG1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.97% 11-Feb-20 100.0000 7.9900 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4893 7.4907 150.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 102.4400 7.9500 4.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0494 7.4400 700.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0494 7.4400 700.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.5498 7.4200 25.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 101.1000 8.4500 100.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.19% 27-Jul-21 101.0126 7.9200 150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9286 7.5100 700.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.1500 9.2000 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9286 7.5100 700.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.0000 9.1401 250.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.0000 8.4984 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.8870 8.5000 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.6947 7.5501 150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.6947 7.5500 150.00 INE918K07854 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 23-Feb-22 101.5507 9.7500 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 103.0410 7.5625 150.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 103.0410 7.5623 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.7738 8.6500 250.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 107.7318 8.2500 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.4978 7.5200 500.00 INE020B07GY2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 25-Mar-23 102.8452 8.3300 0.50 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.4978 7.5200 250.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 106.1208 7.5650 250.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 106.1208 7.5650 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.8974 7.6300 250.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.44% 10-May-23 102.7500 7.9000 4.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 102.1900 8.3150 314.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 102.1650 8.3200 100.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 109.8841 7.7850 1500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.4371 10.9000 10.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 108.9000 7.7300 12.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.1822 7.7325 2270.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.8355 7.6575 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 103.5448 7.5950 400.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 103.5448 7.5927 400.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 101.9923 9.0300 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 102.9945 7.9799 2.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 103.1697 7.6000 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 104.8780 7.6000 300.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 104.5666 6.3850 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.0642 7.6200 500.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 106.2150 7.6900 15.80 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 104.5796 7.6000 450.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 102.3200 9.0800 16.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 107.2100 8.3100 4.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.0500 9.9800 2.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.3324 7.9799 40.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 103.8718 7.9000 400.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.9400 9.1700 32.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 06-Jun-26 100.5500 8.7000 5.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.0529 7.9850 770.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.0529 7.9850 250.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.3900 8.5100 20.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 9.10% 13-Jul-26 101.0000 8.9352 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.5000 9.9039 8.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.0900 8.8000 1.00 INE895D08618 TATA SONS LIMITED 8.08% 05-Aug-26 100.5170 8.0100 50.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.9800 7.6300 900.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9500 9.3000 635.60 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0500 7.5671 250.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.0000 7.6153 3250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.6600 6.3300 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.0900 6.4300 360.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.3700 6.3400 1.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 102.1599 7.6150 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 102.1599 7.6150 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 102.2457 7.6200 200.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 102.2457 7.6200 200.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.3900 6.3400 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.4300 6.3400 1.00 INE515V15023 IFMR CAPITAL MOSEC - - 100.0000 11.7500 598.70 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.4500 10.8483 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 100.5400 10.9338 105.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 100.5500 10.6500 20.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.5403 10.8000 11.00 INE804I07MD6 ECL FINANCE LIMITED - - 173.5170 9.5000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.3000 10.8700 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.2054 6.3500 1150.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.4700 6.3250 500.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.1400 6.3200 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0500 10.9100 247.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED - 31-Dec-99 101.0600 9.5600 70.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com