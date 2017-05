Sep 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10855.70 NSE 57277.10 ============= TOTAL 68132.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.8500 10.4000 0.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0000 11.0700 2137.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 104.5000 8.4300 1051.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 100.6000 0.0000 100.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.0000 9.1700 59.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.2500 10.7700 6.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0800 2.00 INE296A07DV3 BAJAJ FINANCE LTD 9.30% 31-Oct-16 100.2456 6.9800 800.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 14-Nov-16 134.8300 7.8400 66.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.2900 6.9300 45.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 30-Nov-16 100.5100 6.9100 300.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4200 7.1000 500.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 93.8000 7.3500 100.00 INE331M07088 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PVT LTD 14.50% 31-Aug-17 115.8100 240.50 INE331M07096 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PVT LTD 14.50% 31-Aug-17 114.9900 49.00 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 100.5100 8.7000 15.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.3323 7.8200 250.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 0.20 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.6800 7.7000 500.00 INE691I07BN9 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.86% 07-Aug-18 101.0829 8.2100 1000.00 INE261F08576 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.05% 04-Jan-19 100.3300 0.0000 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6500 7.7900 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7000 9.2100 50.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 09-Dec-19 100.7600 0.0000 231.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.0600 7.8700 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2500 7.3900 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 72.6300 7.7700 6.90 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 71.9500 7.7500 87.60 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 100.0000 8.8400 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0000 7.4900 1000.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.1000 9.2100 240.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.7000 8.5400 70.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.6300 6.4800 0.60 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.3900 6.3500 0.50 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-24 112.3900 6.4800 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.6200 10.9200 102.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 101.4900 8.5100 155.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 101.0000 8.5200 249.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.7500 0.0000 1.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.4000 9.3200 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 104.7500 9.2000 7.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.1000 7.6100 145.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.0000 7.9000 186.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 118.1200 6.3000 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.5500 6.4000 3.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 116.2200 6.5400 2.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 106.1300 6.6000 1.60 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.7000 6.3400 17.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 110.1200 6.4200 3.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.74% 21-Jan-31 109.0000 6.5000 2.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 108.8500 6.4000 8.60 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 107.4400 6.5400 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 107.3600 6.5400 2.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.9100 7.5400 100.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 122.0000 6.5000 0.90 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 123.2500 6.4800 2.10 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 107.3800 6.6500 0.30 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 105.5600 6.6500 0.40 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.6800 8.8100 1.00 NSE === INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.0818 6.8500 300.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.1844 6.9500 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.1844 6.9383 50.00 INE093J07429 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 151.2400 0.0000 1.20 INE296A07DV3 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.30% 31-Oct-16 100.2456 6.9800 1600.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.5132 6.9290 300.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5072 7.1500 1500.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 100.2203 7.3600 3.00 INE721A07JZ8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 29-Mar-17 100.6296 7.7900 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9615 7.7000 2.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.6645 9.0500 70.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 153.0000 0.0000 4.20 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.2731 7.8463 24.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2425 27-Nov-17 120.0000 0.0000 2.50 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.2090 7.3800 1.00 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Jan-18 130.4000 0.0000 0.80 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.3323 7.8200 250.00 INE522D07479 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.55% 01-Feb-18 100.3800 12.0865 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6291 7.3700 1.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.8735 7.7373 1000.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.8735 7.7373 500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.6997 7.8489 350.00 INE093J07FS6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Jun-18 114.8350 0.0000 60.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.6823 7.7000 1000.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.6823 7.7000 500.00 INE691I07BN9 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.86% 07-Aug-18 101.0829 8.2100 1000.00 INE774D07PM6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.20% 31-Aug-18 99.9800 8.2079 500.00 INE306N07IP4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.20% 06-Sep-18 100.0000 8.1995 2000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.9091 7.7500 1000.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 135.2862 7.8528 55.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 101.7500 0.0000 1.00 INE804I078F7 ECL FINANCE LIMITED - 05-Mar-19 100.0000 0.0000 14.50 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4889 7.1000 1000.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4889 7.1000 1000.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.8427 7.8800 70.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 101.0411 9.0200 2.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6677 7.7800 2650.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6677 7.7800 1650.00 INE093J07JO7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-19 100.0000 0.0000 25.30 INE957N07203 HERO FINCORP LIMITED 8.80% 12-Jul-19 100.7590 8.4700 300.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.9420 7.4300 50.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.9420 7.4300 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7043 9.2100 50.00 INE774D07PO2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 02-Sep-19 100.0000 8.0500 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.9700 7.4300 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.9700 7.4300 100.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 101.0000 20.9400 20.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 104.1702 7.4000 500.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 104.1702 7.4000 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.3053 7.3400 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.5771 7.8163 400.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.5771 7.8163 400.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.5000 8.0900 21.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5481 7.4707 150.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 103.0252 7.4150 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.5076 7.4400 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.2911 7.4400 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0575 7.4377 150.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.0594 7.8700 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2468 7.3900 350.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.5306 7.8850 50.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.5306 7.8850 50.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE - 31-Dec-20 101.1500 18.8000 70.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.3230 9.1397 50.00 INE235P07027 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-21 104.8500 8.4000 400.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 101.1500 8.4362 112.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 100.0000 8.8369 1000.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0884 7.4700 1200.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.1500 9.2000 118.50 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0884 7.4700 200.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.2000 8.4516 203.00 INE895D08634 TATA SONS LIMITED 8.01% 02-Sep-21 100.0000 8.0000 400.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.0300 6.4100 10.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.8654 7.4500 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.8654 7.4500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1052 7.5900 250.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.8500 8.6200 230.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.44% 10-May-23 103.5100 7.7300 410.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 102.3100 8.2900 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 10.9800 1000.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.0109 7.6103 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 109.6900 7.6303 10.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.1972 7.7300 2000.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.0977 7.6100 200.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 12.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.8682 7.5800 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 103.7003 7.5700 300.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 103.7003 7.5700 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 103.4990 7.5600 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.4616 7.5650 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.6734 7.6150 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.6734 7.6150 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 27-May-25 105.0678 7.5700 250.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 105.0678 7.5700 250.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 110.6165 7.5900 50.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 105.5990 7.3100 100.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 104.8089 6.3500 208.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.3606 7.5747 1700.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.3606 7.5747 850.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 108.5944 7.5800 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 108.5944 7.5800 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 103.9971 7.5500 750.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 103.9971 7.5500 500.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.6000 9.8700 215.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.1227 7.5370 900.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 102.9291 7.5655 200.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 101.0234 8.4042 80.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.4045 7.5300 950.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.3845 7.5300 150.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.8012 7.9099 20.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.1935 7.9500 200.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.4974 7.9050 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 102.9022 7.9939 2500.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 102.9022 7.9939 1250.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.3107 7.9250 250.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.3546 9.1200 500.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.2500 9.9500 7.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.1900 7.6000 1695.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.2500 7.5868 850.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0400 9.2400 64.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 100.0000 7.5243 1000.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.3712 7.5200 150.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 100.0000 7.8939 1150.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.0000 7.6147 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.8100 6.3100 5.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.0400 6.3525 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.2800 6.3500 2.20 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.8213 7.7400 50.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.49% 10-May-28 105.4500 7.7500 1880.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 118.1168 6.3000 5.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 104.2635 7.5800 100.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 104.2635 7.5800 100.00 INE895D08659 TATA SONS LIMITED - 03-Sep-29 100.1064 8.0700 650.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 99.5000 11.2200 547.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 100.6000 10.6400 250.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES 10.60% - 103.9500 9.6500 200.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.4000 10.8100 23.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.1700 10.9000 5.00 INE804I07MD6 ECL FINANCE LIMITED - - 173.5780 9.5000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.5539 6.3100 100.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.74% 21-Jan-31 109.0000 6.4971 2.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.7500 6.3000 250.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 118.3547 7.5400 250.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 118.3547 7.5300 250.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.9104 7.5400 100.00 INE691I08461 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.63% 12-Aug-31 101.4300 8.4504 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 110.3200 6.3600 254.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 122.0000 6.4987 0.90 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 123.2500 6.4784 2.10 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0500 10.9100 100.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.3055 10.9000 15.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.6670 10.5250 10.00