Sep 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10249.00 NSE 48035.20 ============= TOTAL 58284.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5700 7.0300 1800.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 100.6600 7.3000 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 100.6900 7.0900 25.00 INE370I07209 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 15.00% 31-Mar-17 100.5100 15.0000 60.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.0400 7.7800 100.00 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 100.5300 8.7000 25.00 INE957N07211 HERO FINCORP LIMITED 8.80% 13-Jul-18 100.6930 8.3500 1000.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 100.9400 7.3600 150.00 INE851M07119 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.63% 28-Dec-18 100.3400 8.4200 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.7400 7.7500 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 131.7100 9.2900 50.00 INE477A07167 CANFIN HOMES LIMITED 8.85% 17-May-19 102.0600 7.9500 100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3600 7.2600 600.00 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 101.7600 7.9500 150.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.8456 7.9100 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.3100 7.2600 320.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 104.2500 7.3700 250.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 09-Dec-19 100.7900 0.0000 33.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.9700 17.0000 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.5200 250.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.5500 8.1000 2.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.6900 7.8500 500.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.8100 8.1000 3.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 102.8700 8.0800 6.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1300 7.4600 250.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 31-Aug-21 100.2100 7.4500 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.6300 6.4800 0.60 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.8100 6.4800 1.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-24 112.3900 6.4800 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 110.0900 7.5700 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 10.7500 24.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 105.7200 8.7700 10.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 2.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 105.6600 6.2300 8.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.6500 7.5300 361.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.2800 7.8800 3.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 101.0000 8.5000 249.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.4000 9.3200 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.8000 9.5500 0.20 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9300 9.3000 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.3700 7.5700 50.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.0000 7.8900 186.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8500 9.2200 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.7700 0.0000 5.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 118.3100 6.2800 5.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 117.4600 0.0000 90.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 109.5500 6.2700 16.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.8400 6.3300 12.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.7800 6.3000 6.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.7100 6.3000 20.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 124.2000 6.4000 9.20 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 109.6500 8.5400 300.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 103.2200 10.3500 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.4400 10.9100 1001.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.8000 10.4000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0000 11.1200 779.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 52.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.9000 9.6600 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.3000 10.8100 4.00 NSE === INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 155.0600 0.0000 9.50 INE093J07320 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 186.8600 0.0000 7.00 INE804I07MD6 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 173.6390 9.5000 2.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 152.3400 0.0000 2.50 INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 148.2500 0.0000 1.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 174.7600 0.0000 2.50 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED 10.31% 31-Oct-16 67.3645 6.7300 25.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.5679 6.8500 600.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.5679 6.8500 100.00 INE093J07536 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 172.1100 0.0000 2.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.6620 7.3000 250.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 99.8100 8.3340 4.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4365 7.0500 2500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4365 7.0500 1500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.0939 7.0700 5.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 142.7500 0.0000 0.70 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.8622 8.7500 500.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.2173 7.8500 14.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2194 7.8500 16.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7290 7.3099 49.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7358 7.3752 49.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.0442 7.7800 100.00 INE522D07479 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.55% 01-Feb-18 101.6776 11.0500 150.00 INE658R07042 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.85% 08-Jun-18 101.3093 9.9350 5.00 INE612J07020 REPCO HOME FINANCE LTD. 9.35% 29-Jun-18 101.2974 8.5300 30.00 INE957N07211 HERO FINCORP LIMITED 8.80% 13-Jul-18 100.6930 8.3500 1000.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.3390 7.6900 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.3390 7.6900 250.00 INE306N07IN9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.16% 31-Aug-18 100.0000 8.1600 250.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.6532 7.6500 10.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.0547 7.6500 12.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9799 7.6500 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.2010 7.3500 250.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 100.9391 7.3600 150.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 84.4835 7.6300 20.00 INE851M07119 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LTD 8.63% 28-Dec-18 100.3425 8.4200 500.00 INE056O08010 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.05% 06-Mar-19 101.8680 9.5200 120.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0145 7.3200 250.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0145 7.3200 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.7366 7.7500 500.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 131.7090 9.2850 50.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.2547 7.3900 405.00 INE477A07167 CANFIN HOMES LIMITED 8.85% 17-May-19 102.0588 7.9500 100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3589 7.2600 50.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.7363 7.7700 30.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.5345 7.3000 7.50 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.4968 7.5100 100.00 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 101.7597 7.9500 250.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 103.2759 7.3000 65.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.4157 7.7900 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.4157 7.7900 500.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.5715 9.6700 1000.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 100.4735 7.8000 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 100.4735 7.8000 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7043 9.2100 50.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.8456 7.9100 250.00 INE306N07IO7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.16% 30-Aug-19 100.0000 8.1600 250.00 INE860H07DS7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 06-Sep-19 99.9800 8.2000 1000.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.9003 9.1900 59.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.2046 7.3400 700.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.2046 7.3400 700.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 103.6293 7.8550 400.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 103.6293 7.8415 400.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 104.2510 7.3700 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.3577 7.3200 600.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.3577 7.3200 600.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5000 11.6100 1.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 104.0410 8.0100 14.40 INE860H07DT5 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 06-Dec-19 99.9600 8.2100 500.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.9198 7.8500 250.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.9198 7.8500 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.5176 7.4362 250.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.5500 8.1000 2.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.6898 7.8440 500.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.1244 7.8500 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.1244 7.8500 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.0580 7.4400 200.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.0580 7.4450 200.00 INE518A07036 FORBES & COMPANY LIMITED 9.80% 10-Sep-20 101.8193 8.9800 60.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.8100 8.1000 3.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2453 7.3900 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2453 7.3900 250.00 INE556S07152 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 30-Sep-20 100.8012 8.6000 100.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 102.8700 8.0800 6.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 100.2088 7.8243 3.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.6895 8.4300 100.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 103.7100 7.8627 2.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1278 7.4600 500.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.2100 8.4446 2.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 101.0000 8.4700 140.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 104.2374 7.8225 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.9929 6.4000 0.60 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 106.1308 7.9800 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.1841 6.4000 0.50 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.7500 9.8100 1.00 INE607M08022 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 15-Jun-22 101.3500 8.8100 500.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 105.3230 7.7800 899.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 105.3230 7.7766 749.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 106.1778 7.4750 200.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 106.1778 7.4750 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.9139 7.4400 350.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.9139 7.4400 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.8700 8.1500 10.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.44% 10-May-23 102.6293 7.9000 45.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 102.8500 8.1852 101.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 104.5300 7.8215 3.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-24 112.8783 6.4000 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.6439 8.0500 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.6439 8.0500 250.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED - 26-Jun-24 100.9500 8.5300 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.2591 7.5700 400.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 110.0900 7.5653 13.00 INE092T08BP0 IDFC BANK LIMITED 9.38% 12-Sep-24 106.3500 8.2643 23.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.0360 7.6200 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.0360 7.6172 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.8682 7.5800 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.9425 7.6400 35.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.9425 7.6400 35.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 102.2900 8.2656 26.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 22-Jan-25 101.5241 8.5085 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.0826 7.5450 650.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.0421 7.5150 550.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.0091 7.5177 400.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 108.0200 7.7961 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.2394 7.6000 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.8643 7.5850 200.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 103.7057 7.5150 50.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 103.1300 8.1776 30.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-25 110.8149 7.5600 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.6536 7.5300 700.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.5880 7.5400 250.00 INE092T08592 IDFC BANK LIMITED 8.90% 19-Nov-25 104.1100 8.2364 13.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 102.5800 8.4200 8.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 101.4748 8.4700 105.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.0000 9.9900 8.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.3238 7.5075 600.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.3238 7.5075 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.3100 7.8800 46.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.32% 04-May-26 102.6619 7.9000 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.5045 7.5125 400.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 103.5302 7.9000 50.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 103.5302 7.9000 50.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 103.9375 7.8900 300.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 103.4912 7.9200 500.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.6764 7.9025 150.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.4912 7.9200 500.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.6606 7.9050 50.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 103.5017 7.9200 250.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 24-Jul-26 100.4500 8.9100 10.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 100.9100 8.6500 7.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3700 7.5700 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3700 7.5691 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2116 9.2576 1022.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2116 9.2576 500.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.4227 7.5124 750.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.0800 7.8820 1100.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.0000 7.6145 750.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 107.3800 7.8393 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8500 9.2200 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.6948 6.3586 150.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.1971 6.3100 97.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.9089 7.7300 3350.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.9089 3.0968 1000.00 INE895D08659 TATA SONS LIMITED - 03-Sep-29 100.9740 8.0000 1100.00 INE001A07NE2 HDFC 9.38% - 100.1752 7.2221 1300.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.0000 10.9500 136.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 100.8525 10.8500 44.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.3000 10.8900 21.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.4634 10.8200 6.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 105.1000 10.6429 6.00 INE001A07NE2 HDFC 9.38% - 100.1752 7.2221 1300.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 103.6500 7.6800 100.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 118.6424 7.5000 250.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 118.6424 7.5000 250.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 103.5000 7.6800 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 118.9500 9.9000 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.4500 9.0900 73.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED - 31-Dec-99 101.0600 9.5586 30.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange